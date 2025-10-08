Prohráli, ale chtějí zachraňovat národ. Holec si smlsnul na hradním Kolářovi

08.10.2025 20:00 | Komentář

Kdo chce spasit národ a zvrátit výsledek voleb? Zamyslel se nad tím politický komentátor Petr Holec a ve svém komentáři se rozepsal o dění na Pražském hradě. Vysvětlil také spojení s válkou na Ukrajině.

Foto: Reprofoto: YouTube
Popisek: Petr Holec

Ve svém pravidelném komentáři zveřejněném na serveru Opinio.cz se zamyslel nad tím, kdo chce zvrátit výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Začátkem zdůraznil, že Češi dali ve volbách většinu nové vládě složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě a i předvolební průzkumy ukazovaly, že by si lidé přáli vládu složenou z ANO a SPD.

„Přesto už zas národ chtějí zachraňovat ti, kteří prohráli. Včetně prezidenta,“ píše Holec o těch, kteří se údajně snaží výsledek voleb zpochybnit nebo obejít.

Obzvlášť kritický je Holec k prezidentu Petru Pavlovi, kterého označuje za pouhou „loutku“ svého poradce a blízkého spolupracovníka Petra Koláře. Právě Kolář je podle Holce skutečným „prezidentem“ a zákulisním hráčem, který Pavlovi sehnal investory a dlouhodobě financuje „antibabišovskou“ kampaň prostřednictvím podpory tzv. pětikoalice a „spřízněných médií“.

„Představte si, jak by asi prohráli, kdyby v Česku normálně fungovala média!“ dodává proto Holec k zamyšlení.

Následně pro ilustraci citoval výrok Petra Koláře z rozhovoru pro server Novinky.cz, kde prezidentův poradce uvedl, že nechce předjímat, jaká vláda po volbách vznikne, protože se podle něj situace může ještě překvapivě a zajímavě vyvinout.

„Nedivil bych se, kdyby v jisté fázi vyjednávání přišel někdo ze stávajících vládních stran k panu Babišovi a nabídl mu, že by ho za určitých podmínek, jako je jasné směřování na Západ, pokračování podpory Ukrajiny a tak dále, mohl podporovat,“ uvedl Kolář.

Holec z toho vyvozuje snahu ze strany prezidenta obejít vůli voličů a zachovat u moci stávající politické a ekonomické struktury. Ty podle něj mají být úzce napojené na zbrojní průmysl, zejména na podnikatele Jaroslava Strnada, který podle Holce „pohádkově bohatne“ na pokračující válce na Ukrajině. Z tohoto důvodu má Kolář údajně prosazovat pokračování podpory Ukrajiny a ovlivňovat i rozhodování prezidenta Pavla.

Ve zbytku komentáře pak Holec popsal, kdo další se pokouší „spasit národ“.

Psali jsme:

„Vy dáte obranu SPD?“ Velký nářek od Nerudové, Němcové a Fialova zetě
Válek (TOP 09): Historie Petra Fialu ocení
Gregorová (Piráti): Odvádění pozornosti od skutečných problémů
Cheb: Na obnovu objektů v památkové rezervaci lze získat dotaci

 

autor: Alena Kratochvílová

