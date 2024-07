Prokurátorka proti zločinci. Nový mediální příběh o amerických volbách

Prezident Spojených států amerických Joe Biden v neděli oznámil, že již nebude znovu kandidovat. Následně v kandidatuře podpořil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou, právničku a bývalou státní zástupkyni v San Francisku. Pokud by byla Demokratickou stranou nominována, stala by se protikandidátkou bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Toho Republikánská strana nominovala jako svého kandidáta na sjezdu v Milwaukee. Prezidentské volby se budou konat 5. listopadu.

Světová média shrnují aktuální předvolební situaci v souvislosti s profesní historií potenciální kandidátky Harrisové a minulostí i přítomností soudních sporů Donalda Trumpa. „Bývalá prokurátorka proti odsouzenému zločinci – Kamala Harrisová přináší do prezidentského klání novou energii jako nikdo jiný,“ zní titulek britského serveru SkyNews. „Bývalá státní zástupkyně versus odsouzený zločinec a čas běží. Na scéně se odehrává prezidentský souboj, jaký tu ještě nebyl,“ píše se dál ve článku o možné kandidatuře současné americké viceprezidentky.

Harrisová sama ve svém projevu v předvolebním štábu uvedla, že během svého působení coby státní zástupkyně měla co do činění s „predátory, kteří zneužívali ženy, podvodníky, kteří okrádali spotřebitele, podvodníky, kteří porušovali pravidla pro svůj vlastní prospěch“.

„Jak mnozí z vás vědí, než jsem byla zvolena viceprezidentkou, než jsem byla zvolena senátorkou Spojených států, byla jsem, jak jsem již zmínila, zvolena generální prokurátorkou Kalifornie. Předtím jsem byla soudním prokurátorem. V těchto rolích jsem se zabývala pachateli všeho druhu… Takže mě poslouchejte, když říkám, že znám typ Donalda Trumpa,“ prohlásila Harrisová.

Coby o „tvrdé prokurátorce“ se o Harrisové psalo také na ČT24. Jako nejvyšší státní zástupkyně Kalifornie působila Harrisová šest let, během své kariéry tvrdě vystupovala proti trestu smrti.

Takovýmto titulkem pak k debatě o možné nové protikandidátce Trumpa přispěla americká CNN: „Jak se Harrisová chystá porovnat své záznamy jako státní zástupkyně s Trumpovými záznamy jako zločince.“

„Kamala Harrisová strávila mnohem větší část svého života jako prokurátorka než jako senátorka nebo viceprezidentka – a právě tak se nyní chystá kandidovat proti Donaldu Trumpovi,“ předvídá americká stanice, jak by mohla vypadat její kampaň. Biden odstoupil a více než tucet poradců a blízkých spojenců sdělilo CNN, že si myslí, že se její kandidatura bude do značné míry opírat o její zkušenosti okresního prokurátora, generálního prokurátora a křížového vyšetřovatele při senátních slyšeních.

Harrisová by se podle všeho měla navrátit k její kampani z roku 2020, kdy využívala slogan „prokurátorka na prezidentku“. Harrisová chce tímto způsobem nejen vyzdvihnout svůj vlastní životní příběh, ale také se prezentovat jako obránkyně amerických občanů, zatímco Donald Trump se zdá být zaměřený na své vlastní zájmy. Tato strategie má také za cíl zdůraznit vlastnosti, jako jsou síla, inteligence a houževnatost, které jsou důležité pro roli státního zástupce i vrchního velitele.

CNN ve stejném článku zdůrazňuje, že Trump byl oproti tomu letos „shledán vinným v newyorském soudním procesu o peníze za mlčení, zodpovídá za ublížení na zdraví v občanskoprávním sporu a čelí dalším dvěma trestním řízením souvisejícím s podvracením voleb v roce 2020“.

Že se Harrisová ve volebním boji proti Trumpovi bude „opírat o prokurátorské dovednosti“, píše i indická zpravodajská mediální společnosti NDTV NEWS.

Harrisová však uvedla, že její kampaň nebude ve stylu „my proti Donaldu Trumpovi“. „Naše kampaň byla vždy o dvou různých verzích toho, co vidíme jako budoucnost země... jedna se zaměřuje na budoucnost, druhá na minulost. Donald Trump chce naši zemi vrátit zpět do doby, kdy mnozí naši spoluobčané neměli plné svobody a práva,“ dodala následně a svá předchozí slova tím tak de facto popřela. Podle serveru ABC News to tedy byla právě ona, kdo první volby označil za souboj mezi prokurátorem a zločincem.

„Jeden z kandidátů strávil většinu své kariéry tím, že dostával zločince za mříže. Druhý kandidát byl odsouzen za 34 trestných činů,“ píše zpravodajský server USA Today. „Závod o to, kdo se stane nejmocnějším vůdcem na světě, se nyní blíží k tomuto bodu: bývalý prokurátor vs. odsouzený zločinec.“

Prokurátorské schopnosti by Harrisové měly být v přímém souboji s Trumpem výhodou. Je nepravděpodobné, že by se Trump dostal k soudu v některém ze zbývajících případů před listopadovými volbami. To je podle USA Today jedním z důvodů, proč demokraté považují Harrisové zkušenost prokurátorky za neocenitelný přínos v nadcházejících klíčových týdnech kampaně. Demokraté věří, že Harrisová jako jejich kandidátka přitáhne pozornost k Trumpovým trestním kauzám a posílí jejich argumentaci, že jeho právní problémy by ho měly diskvalifikovat pro výkon funkce.

„Její zkušenosti z pozice generální prokurátorky i státní zástupkyně dodávají silnou důvěryhodnost argumentům proti Trumpovi, že je prostě příliš kriminální, příliš zkorumpovaný a nesdílí hodnoty, které u prezidenta potřebujeme,“ uvedl demokratický stratég Isaac Wright.

„Kamalu Harrisovou znám už dlouho. Tato brilantní státní zástupkyně se postaví proti odsouzenému zločinci Donaldu Trumpovi a programu Projekt 2025, jehož cílem je zbavit nás svobody,“ vyjádřila se na platformě X i Hillary Clintonová. Projekt 2025 je iniciativa organizovaná konzervativní nadací Heritage Foundation. Jejím cílem je propagovat konzervativní a pravicové politické návrhy, které by měly přetvořit federální vládu Spojených států a upevnit výkonnou moc v případě vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2024.

Trumpova kampaň doposud na možnost Harrisové coby kandidátky Demokratické strany reagovala takto: „Kamala Harrisová je stejně nekompetentní jako Joe Biden, a ještě liberálnější,“ uvedla Karoline Leavittová, národní tisková mluvčí kampaně. „Kamala nejenže musí obhájit svou podporu neúspěšné agendy Joea Bidena v posledních čtyřech letech, ale musí se také zodpovídat za své vlastní příšerné výsledky v oblasti slabé kriminality v Kalifornii.“

I've known Kamala Harris a long time. This brilliant prosecutor will make the case against convicted felon Donald Trump and the Project 2025 agenda to take away our freedoms.



But she can't do it alone. Become a part of this historic campaign today. https://t.co/WdRfHpTM01 pic.twitter.com/VZk2NHVtwL