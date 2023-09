Propad! Lidé se bojí investovat. Dva roky po volbách už viní vládu. Zkušený politik účtuje

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Když se podíváme do našeho Parlamentu, z toho bolí oči. Dokud si to neuvědomí, nevidím světlo na konci tunelu.“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu a někdejší redaktor Hlasu Ameriky tepe českou politickou elitu a srovnává s Německem, odkud v sobotu odjel. „Jiná politická kultura, než je u nás. Nikdo neobstruuje, nikdo tady nic neblokuje. Na všechno je vyhrazený přesný čas,“ uvedl.

reklama

„Neprojednává se konsolidační balíček, ale rozpočet na příští rok,“ komentuje události posledních dnů v Německu Libor Rouček, který navštívil Berlín. „Jiná politická kultura, než je u nás. Nikdo neobstruuje, nikdo tady nic neblokuje. Na všechno je vyhrazený přesný čas. Na počátku samozřejmě mluví kancléř jako předseda vlády. Čtení rozpočtu probíhá v kultivované podobě. Samozřejmě že kritizují, velmi fest, jak se říká,“ dodal s tím, že jde ovšem o debatu kultivovanou.

„První čtení rozpočtu na příští rok probíhá v kultivované podobě. Ne jako u nás, aby sedmadvacet hodin schvalovali program schůze,“ kritizuje české poměry. Pokud by se něco podobného jako u nás dělo v Německu nebo v Evropském parlamentu, tak se podle něj „rozpadne“.

A ostřeluje českou politickou scénu dál: „Dokud se to nevyřeší, nikam se nepohneme jak politicky, tak ekonomicky. Ano, teče nám do bot. Na tom se shodnou hospodářské svazy i odbory. Jenže problémy se nevyřeší samy. Je potřeba, aby pomocnou ruku podala i politika, to znamená vláda i Parlament. Když se podíváme do našeho Parlamentu, z toho bolí oči. Dokud si to neuvědomí, nevidím světlo na konci tunelu. Jestli se z těch problémů dostaneme do budoucna? Říkám to dlouhodobě, nemáme potenciál a základnu k dalšímu ekonomickému růstu. Co jsme u nás měli? Např. automobilky, to je dobře. Abychom se dostali do vyšší ligy, potřebujeme další průmysl a ekonomiku budoucnosti. Pokud to politici nechtějí vidět, budou stále zaostávat,“ popisoval.

„Upozorňuji na to několik let. Jsem stále v zahraničí. Je těžké přenést to do české praxe. Dokud si to neuvědomíme, budeme zaostávat,“ dodal.

Fotogalerie: - Třetí den úsporného balíčku

Jasný vývoj v Německu: Vítr, slunce, biomasa

Anketa Jak s odstupem času vzpomínáte na Miloše Zemana? Dobrý prezident 91% Špatný prezident 7% Nijak / Nevím 2% hlasovalo: 12677 lidí

„Mám Česko a Čechy rád. Toho, co děláme, si velmi vážím. Jen bychom mohli více porovnávat. Když někde něco dělají lépe, mohli bychom to převzít,“ podotkl s tím, že se nám změny v oblasti obnovitelných zdrojů nevyhnou a vývoj je jasný.

Samozřejmě sděluje i politickou stránku věci: „Je jednoznačně vidět, že němečtí Zelení to ve svém ajfru přehnali. Například když budou nutit lidi, aby si pořídili tepelná čerpadla a přestavěli domy během několika let, to samozřejmě narazí. Ani všichni Němci na to nemají. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění. Němečtí Zelení ztrácejí a nahoru jde euroskeptická, krajně pravicová strana AfD. Má snad dvacet procent. Je dobré se dívat, jak to dělají jinde, vyvarovat se chyb, které dělají, a pak se posuneme dopředu. Jen se o to musíme snažit,“ podotkl.

Česká republika si podle Roučka vytvořila dobré jméno, jenže to nestačí. „Vývoj jde dál. Nemůžeme pořád křičet radostí stejně, jako když jsme vyhráli v Naganu. Nelze usnout na vavřínech, ale dělat proto, co se dá. Nelze usnout na vavřínech,“ komentoval.

Světlo na konci tunelu? „Když si to spočítáme na roky…“

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Generali Investment se 81 procent Čechů obává vládního konsolidačního balíčku. „Lidé z chudších i středních vrstev mají obavy o budoucnost. Vidí, že se ekonomika neubírá správným směrem. Mzdy o šest nebo sedm procent rostou, ale za čtvrtletí například ztrácíte čtyři procenta. Když si to spočítáme na dva roky. Naše reálné příjmy a životní úroveň se snížila o nějakých dvacet až pětadvacet procent. To jsme nikdy nezažili. Ani za reálného socialismu. Ani po roce 1989, kdy se totálně přepracovávalo celé národní hospodářství a plánované ekonomiky na tržní,“ uvedl. „Najednou, po třiatřiceti letech, vidíme takový propad. Nevidíme světlo na konci tunelu. To je špatná zpráva pro celou ekonomiku. Když mají lidé trošku nastřádaných peněz, tak se zase bojí investovat. Nelze se divit tomu, že téměř dva roky po minulých volbách do Poslanecké sněmovny dávají vinu současné vládě,“ popsal.

Psali jsme: Babiš že urážel? Kolovratník se rozpálil: Co arogantní Pekarová?! Její řeči, ať šoupeme nohama... Vysoká inflace přetrvá. Varování. Ať zasáhne ČNB Noční Kyjev pod útokem ruských dronů Ukrajincům zbývá 30 až 45 bojových dnů a pak... V USA vše bedlivě sledují

Další věc je, jakým způsobem se vláda snaží tyto problémy řešit. „Již dlouhé měsíce neustále, skoro dennodenně, s výjimkou dovolených, do lidí neustále hustí, že je potřeba udělat konsolidační balíček, šetřit a nelze investovat do tohoto nebo do onoho. To má pak na celou ekonomiku velký dopad,“ vzkázal.

Česká vláda bohužel podle Roučka totiž nikdy neřekne, že je potřeba nejenom šetřit, ale také vybrat více daní, a to hlavně daní od nejbohatších skupin, a zavést progresivní daň. „U nás je maximálně třiadvacet procent. Ve všech ostatních státech, jako je Francie, Amerika, Británie a Austrálie, je někde kolem padesáti procent. Všimněte si, to je u nás tabu. O tom nemluví vláda ani opozice vedená ať Andrejem Babišem, Tomiem Okamurou nebo panem Rajchlem. Proč? Protože by museli platit více na daních. Lidé pak mají pocit, že vláda pracuje na jejich úkor, protože na nejbohatší nesáhne,“ uzavřel.

Ve čtvrtek a v pátek se konala slavnostní akce k 25. výročí založení Česko-německého fondu budoucnosti. Občanskou slavnost zaštítil spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.

Psali jsme: Schyluje se k velké bitvě mezi Muskem a ADL. Co je tato organizace zač? Čtěte pozorně Nenávist vůči Ukrajincům? Na začátku všeho stojí Fiala, odhalil advokát Rajchl burcuje před Václavákem: Masivní účast a povstanou další. Zachraňte svou zemi Jiří Kobza: Sankce jako způsob sebevraždy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE