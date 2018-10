Proruský virotik Zeman... Odbojář Hučín se těžce pustil do prezidenta i vyznamenaných osobností

„Armádní generál Josef Bílý má dostat 28. října 2018 státní vyznamenání in memoriam. Můžu jen spekulovat, jak by se tento odbojář asi zachoval za předpokladu, že by měl osobně převzít státní vyznamenání z rukou současného proruského virotika – prezidenta ČR Miloše Zemana,“ poznamenal Hučín.

„Nacisty popravený armádní generál Josef Bílý má dnes jednu velkou nevýhodu, a tou je, že státní vyznamenání z rukou virotika Zemana nemůže odmítnout tak, jak to učinila řada jiných charakterních osobností, neboť přijmout vědomě vyznamenání z rukou tohoto nechvalně známého proruského virotika Zemana vyžaduje i něco jako kačení žaludek a na to každý nemá,“ dodal Hučín.

„To je také důvod, proč nejrůznější známé normalizační fosilie typu Michala Davida, Petra Žantovského, Krampola, Čuby, Nohavici, Srpa, Hůlky, Gotta, Vondráčkové, Vyskočila... a mnoha dalších normalizačních a podezřelých existencí tato státní vyznamenání ochotně přijímají,“ uzavřel Hučín se slovy, že doufá, že toto odporné obscénní divadlo se nebude opakovat ještě další čtyři roky, kdy proruský virotik Zeman má být ještě na postu prezidenta.

Původní text ZDE

Psali jsme: Hromadné znásilnění mladé dívky v Německu: Zadrženo sedm Syřanů a jeden Němec Nové zprávy kolem vraždy Kuciaka a jeho snoubenky: Zvažovalo se zabití i těchto dvou vlivných lidí Národní divadlo oslaví republiku Libuší a videomappingem Začínají oficiální akce spojené s výročím založení Československa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef