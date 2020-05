Prouza se rozpálil na ČT: Co se týče ekonomických rozhodnutí vlády, řadíme se mezi nejhorší

Česko se pomalu vrací do normálu, otevřely se obchody, začínají se rozjíždět restaurace. Ale obavy bohužel přetrvávají, uvedl v pořadu Interview na ČT24 prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé jsou podle něj stále vystrašení a vyhlídky řady podnikatelů nejen v cestovním ruchu nejsou růžové. „Ministři říkají, že za měsíce je vše v pohodě. Tak to ani náhodou,“ podotkl Prouza. Vláda podle něj nesmí už přicházet s tak restriktivními opatřeními, pokud udeří druhá vlna epidemie. „Otevření přišlo pozdě. Co se týká ekonomických rozhodnutí, řadíme se mezi ty nejhorší v Evropě,“ upozornil.

„Zahrádky se otevřely a začalo pršet – typicky české. Je to symbol toho, co nás čeká další měsíce,“ pravil Prouza. Zmínil, že poslední dva týdny, kdy se otevřely menší obchody, se ukazuje, že přichází daleko méně lidí než normálně. „Tržby byly často na 10 až 15 procentech standardních čísel,“ zmínil, jak jsou lidé stále vystrašeni.

I když premiér Andrej Babiš (ANO) apeluje na lidi, aby se nebáli o svou budoucnost a aby peníze utráceli, jejich přístup je zcela opačný. „Lidé nevědí, co bude. Šetří a raději odkládají nákupy,“ komentuje aktuální realitu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Zneklidňuje ho přístup ministrů, kteří očekávají, že situace se brzy srovná. „Chodíme za ministry, říkáme, co mají dělat. Ale oni říkají: Za měsíc je vše v pohodě,“ kroutil hlavou Prouza. „Ani náhodou, v pohodě vše nebude!“ poukázal znovu na to, v jaké situace se lidé nyní nacházejí. Řada z nich přišla o práci a řada lidí se o svou práci bojí. Nutno podotknout, že zhruba 40 procent Čechů nemá finanční rezervu ani na jeden měsíc.

Skoro automaticky se navíc mluví o druhé vlně epidemie. Prouza doufá, že pokud přijde a bude „malá“ jako byla tato, tak vláda už nebude přicházet s masivními zákazy jako doposud. „Snad bude už příště konečně rozhodovat taky na základě nějakých čísel a nějakých analýz,“ podotkl.

Vadilo mu totiž, že mnohá omezující opatření nebyla dostatečně zdůvodněna. „Pro mne bylo nejtěžší rozumět tomu, proč vláda něco dělá...“ zmínil.

Dobré je do budoucna přistoupit případně k lokálnímu uzavírání restaurací a obchodů. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že pokud by se epidemiologická situace zhoršila a denní přírůstky potvrzených nakažených osob by byly v řádu stovek, tak se opět „zatáhne za záchrannou brzdu“, například by se lokálně uzavřely restaurace a obchody, nikoliv však plošně. „To má smysl. Je třeba sledovat ohniska a podle toho případně uzavírat obchody,“ myslí si Prouza.

Prymula by podle něj měl ale být konkrétnější v číslech, protože byznys umí dobře plánovat, pokud ví, na základě čeho: „Pro všechny by bylo lepší, aby řekl, zda se k takovým opatřením přistoupí, pokud bude nově potvrzených nakažených par stovek, nebo třeba devět set,“ poznamenal.

Obchodnící prý dnešní den nazvali „dnem osvobození“: „Mluvil jsem s nimi a jsou rádi, že konečně mohou začít fungovat. Rozjezd bude pomalý. Snad to uvidí i vláda a dohodneme se na další podpoře. Nejhorší totiž byla právě ta nejistota,“ naznačil, jak se každý týden v bojí proti koronaviru měnily plány a nikdo nevěděl, na základě čeho se vláda rozhoduje.

Vlády v západní Evropě hovořily daleko jasněji. „Jasně řekly, že pokud bude nakažených A, stane se B, pokud bude nakažených X, stane se Y... U nás každý říkal úplně něco jiného, ať to byl premiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr zdravotnictví, nebo epidemiologové. Vždyť my jsme si mohli házet korunou, že to bude tak, nebo tak,“ vyčítal vládě nekoordinované kroky.

Kroky vlády zabránily šíření koronaviru; je třeba rozlišovat kroky zdravotnické a kroky ekonomické. „Pro zbytek Evropy jsme sice vzorem ve zdravotnických rozhodnutích, ale v ekonomických jsme naopak jedni z nejhorších!“ připomněl Prouza. S tím, že pokud by vláda pomohla podnikatelům vrátit se do normálu mnohem rychleji, dávalo by to vše větší smysl.

Pro mnoho ochodníků přišlo totiž otevření pozdě: „U těch menších je to pozdě pro 10 až 15 procent. Výrazně větší dopad bude na restaurace, obecně na cestovní ruch. Zejména pak na ten, který závisí na zahraničních hostech.“

Zmínil například české lázně, a konkrétně např. hotely v Karlových Varech. „Lázně vždy byly pýchou našeho cestovního ruchu, tam ale hosty tvoří z 80 procent právě cizinci. Celá řada hotelů v Karlových Varech otevře až příští rok na jaře, budou propouštět stovky lidí. Na Karlovarsku neseženete moc jiné práce,“ poukázal na ty, kteří se s problémy kvůli mimořádným opatřením proti koronaviru budou zcela jistě potýkat ještě celou řadu měsíců.

Některá pomoc ze strany státu zafungovala dobře, některá příliš ne. „Jsem rád, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už pochopila, že má smysl se s námi bavit, Protože velmi dobře zafungovalo těch 25 tisíc pro živnostníky. Pyšně můžu říct, že nejspíše i proto, že se s námi ministryně po prvním špatném nastavení už bavila o tom, jak to nastavit,“ poznamenal Prouza. Proti tomu k programu Antivirus má výtky, jelikož u 70 procent žádostí bylo uvedeno, že jsou chybně vyplněny. „A to už si nemyslím, že je chyba těch, co to vyplnili, ale možná chyba toho, kdo vymýšlel formuláře,“ dodal na závěr.

