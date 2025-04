Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že je připraven vést přímé rozhovory o míru s Ukrajinci. „Vždy jsme říkali, že máme kladný vztah k jakýmkoli mírovým iniciativám. Doufáme, že zástupci kyjevského režimu to budou cítit stejně,“ řekl Putin novináři pro státní televizi Pavlu Zarubinovi.

Prezidenta citovala řada médií, včetně serveru Kyiv Post, který konstatoval, že tímto prohlášením Putin předvedl názorovou otočku o 180 stupňů. Není to totiž tak dlouho, co tvrdil, že kupříkladu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepovažuje za oprávněného k vedení rozhovorů o míru. Tvrdil, že nebude jednat přímo s „režimem v Kyjevě“, dokud prezident Volodymyr Zelenskyj neodstoupí.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov později potvrdil, že Vladimir Putin je skutečně připraven vést přímé rozhovory s Ukrajinci.

Americký prezident Donald Trump na Velký pátek prohlásil, že jak na ukrajinské, tak na ruské straně cítí ochotu jednat. „Celý život se věnuji vyjednávání a poznám, když lidé jen něco hrají a kdy to myslí vážně. A teď na obou stranách cítím chuť jednat.“

Ukrajinští vyjednavači jsou již ve středu připraveni odcestovat do Londýna k jednání o příměří, oznámil na to konto Zelenskyj. „Ukrajina, Spojené království, Francie a Spojené státy, jsme připraveni pokročit v konstruktivních jednáních,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku na sociálních sítích.

Otázkou je, zda se rozhovory skutečně mohou posunout v konstruktivním směru, když Rusové trvají na tom, že jim má zůstat všechno území, které na Ukrajině okupují, ale i část zemí, kterou zatím na Ukrajině neovládají. A Zelenskyj na druhé straně říká, že o tom, co se stane s ukrajinským územím, má rozhodnout jen ukrajinský lid.

Americký analytik Tyler Weaver, právník se zkušeností se službou v americké armádě, naznačuje, že Zelenského tlačí k jednání čísla. Čísla ztrát.

„Lidé se jaksi stále zdráhají uvěřit, že poměr obětí v této válce je děsivě vychýlený. Sami Ukrajinci přiznávají, že jim zbývá pouze jeden účinný zbraňový systém a jejich MEDEVAC (lékařský záchranný systém) je v hrozném stavu,“ napsal Weaver a nabídl prosté srovnání. Zdůraznil, že dělostřelectvo a raketové nálety způsobují mnohem větší destrukci a více obětí než drony, s nimiž disponují Ukrajinci.

People are somehow still reluctant to believe that the casualty ratio is frighteningly lopsided in this war when the Ukrainians themselves admit that they only have one effective weapon system left and their MEDEVAC is terrible.