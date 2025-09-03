Průlom? „Zítra může být jasno o Ukrajině“

„Očekávám, že zítra nebo brzy po zítřku budeme mít jasno,“ oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte k situaci na Ukrajině. Mezitím válka stále pokračuje. Zatímco ruský prezident Vladimir Putin sledoval v Pekingu přehlídku čínské armády, Rusové vyslali nad Ukrajinu na 500 dronů a 24 raket.

Průlom? „Zítra může být jasno o Ukrajině“
Foto: Repro Youtube
Popisek: Generální tajemník NATO Mark Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že očekává brzké vyřešení bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Rutte oznámil, že na summitu ukrajinských spojenců ve čtvrtek „nebo brzy poté“ očekává jasno v tom, jaké bezpečnostní záruky Evropa může Kyjevu nabídnout po skončení ruské války na Ukrajině. Generálního tajemníka NATO citovala agentura Reuters. 

 „Očekávám, že zítra nebo brzy po zítřku budeme mít jasno v tom, co můžeme společně dodat,“ řekl Rutte na tiskové konferenci s estonským prezidentem Alarem Karisem v sídle NATO v Bruselu. „To znamená, že se můžeme ještě intenzivněji angažovat, a to i s americkou stranou, abychom zjistili, co chtějí dodat, pokud jde o jejich účast na bezpečnostních zárukách.“

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer budou společně hostit čtvrteční převážně virtuální setkání lídrů „koalice ochotných“, zejména evropských spojenců, kteří pracují na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.

Tyto záruky mají odradit Rusko od dalšího útoku na Ukrajinu po skončení války, ať už prostřednictvím příměří nebo trvalé mírové dohody.

Západní představitelé tvrdí, že nejdůležitějším prvkem záruk bude pokračující silná podpora ukrajinských ozbrojených sil, ale očekává se, že opatření budou zahrnovat i mezinárodní síly, které Kyjev uklidní. Evropští lídři jasně uvedli, že takové síly budou proveditelné pouze s podporou USA. Americký prezident Donald Trump účast slíbil minulý měsíc, ale Washington dosud nespecifikoval, jak přesně bude ochoten přispět.

Rutte upozorňoval, že si aliance musí dát pozor na to, aby příliš nerozptýlila své zdroje.

A zatímco ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenskou přehlídku na Náměstí nebeského klidu v Pekingu, ruská armáda odpálila na Ukrajinu další pětistovku dronů a 24 raket. O ruském úderu informovala americká zpravodajská stanice CNN.

Ukrajinská protivzdušná obrana podle ukrajinského letectva sestřelila 451 vzdušných cílů, ale tři rakety a 69 dronů zasáhly cíle na 14 místech.

„Hlavními cíli byla civilní infrastruktura, zejména energetická zařízení, dopravní uzel, dokonce i garážové družstvo, a jak se již pro Rusy stalo rutinou, i obytné oblasti,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který vyrazil na návštěvu Dánska, aby zde našel podporu severských zemí.

Podle informací serveru Kyiv Independent má poté Zelenskyj zamířit do Paříže a vést jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

