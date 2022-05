Průšvih v Německu: Zfalšované volby. „Největší ostuda v dějinách.“

reklama

Hlavní město Berlín má ve Spolkové republice pozici samostatného spolkového státu s vlastním zastupitelským sborem zvaným Senát. Vloni v září se tam volilo nejen do Spolkového sněmu, ale i do Senátu. A navíc se místní autority rozhodly současně uspořádat několik referend, když už se lidé vypraví do volebních místností.

Bezprostředně po volbách byl odhalen první skandál. K referendu totiž mohly i osoby mladší osmnácti let, zatímco volby jsou v Německu stejně jako u nás vázány na tuto věkovou hranici. V Berlíně byl zaznamenán masový výskyt případů, kdy osoba mladší 18 let přišla hlasovat v referendu, domáhala se rovněž vydání lístků k volbám a volební komisaři jí je skutečně vydali.

Zdokumentovány byly i případy, že nezletilí podle návodu z YouTubu volili na občanku svých rodičů.

Kolik osob takto hlasovalo nelegálně není známo, na sociálních sítích ale byly zachyceny návody, jak to provést a dokonce skupiny, které toto porušení zákona koordinovaly. Ve více než 200 berlínských volebních místnostech hlasovalo více osob, než tam bylo zaregistrováno.

To vedlo k tomu, že v některých volebních místnostech v obvodech centrálního Berlína došly volební lístky. Komise objednaly další, ale policii trvalo jejich doručení i více než hodinu, prý kvůli dopravním uzavírkám při současně probíhajícím berlínském maratonu. Mezitím byly místnosti zavřeny.

Teď se ukázalo, že to nebyl zdaleka jediný zmatek ve volebním Berlíně. Celkem 270 volebních komisařů se mělo během posledních hodin před volbami omluvit kvůli indispozici a byli nahrazeni neproškolenými náhradníky, kteří pak nevěděli, jak na situace ve volební místnosti reagovat. Ve Spandau se nedostavil dokonce předseda komise, který měl vyzvednout volební lístky.

Vrcholem zmatků pak bylo, když se ve dvou volebních místnostech ve čtvrti Mitte zjistilo, že nejdou otevřít dveře a museli být povoláni hasiči. Voliči mezitím museli čekat.

Výsledkem bylo, že v 18 hodin, když volební místnosti měly zavřít, stály před dveřmi fronty čekajících. Komise je nechaly odhlasovat, čímž ale byla značně narušena regulérnost voleb. Mělo se to týkat až třetiny berlínských volebních místností. Některé místnosti se uzavíraly až před půl osmou, když už běželo sčítání a televize prezentovala odhady výsledků. To vzhledem k těsnému výsledku voleb do berlínského Senátu mohlo některé ze stran přinést výhodu.

Nyní publikovaná zpráva volebního komisaře ale ukazuje, že toto ohrožení regulérnosti bylo naprostou marginálií proti jiným čachrům, které se při zářijových volbách v Berlíně odehrávaly.

Kreuzberg, tam pravidla neřeší...

Hlavnímu městu Německa dlouhodobě vládne „rudozelená“ koalice sociálních demokratů, Zelených a krajně levicové Die Linke. Tyto strany ovládají i obvodní radnice, a zejména starostka hipsterské čtvrti Kreuzberg Monika Herrmannová (Zelení) je známá tím, že si příliš nedělá hlavu, jestli její konání odpovídá procesním předpisům.

Právě Kreuzberg byl přitom jednou z oblastí, kde se podle všeho při volbách „děly věci“. Do několika volebních místností ve čtvrti Friedrichshein- Kreuzberg byly doručeny volební lístky pro berlínské senátní volby, příslušné do čtvrti Charlottenburg- Wilmersdorf. Zde přitom kandidovali zcela jiní kandidáti. Přesto trvalo několik hodin, než byl problém odstraněn a dovezeny správné lístky. Odhaduje se, že takto chybně odhlasovala asi čtvrtina voličů.

A v tu chvíli se začíná odehrávat neuvěřitelný příběh. Obvodní volební komisař rozhodl, že vhozené lístky pro jiný volební obvod budou prohlášeny za neplatné. Čtvrtině voličů tak bylo bez jejich viny zmařeno volební právo.

Jenže když vyšly oficiální výsledky, velmi překvapilo, že počet neplatných lístků se nelišil od minulých voleb. Co se tedy v mezidobí odehrálo?

Pátrání po volebních protokolech přineslo zjištění, že protokoly tři dny po volbách zpětně přepisoval právě obvodní komisař. Jeho vpisky červenou tužkou prý nápadně připomínaly úřadování učitelky v písemce.

Jako příklad jeho úřadování je uvedena volební místnost 512, kde hlasovalo 476 voličů, z nichž 82 hlasů bylo původně prohlášeno za neplatné. Z nich bylo Die Linke připsáno k 88 hlasům dalších 25, Zeleným k 85 dalších 22, sociálním demokratům k 57 dalších 17. Pravice ve volbách neuspěla, takže CDU se připisovalo k 29 hlasům dalších 6 a dalším dvěma stranám – FDP a AfD, dohromady třináct.

Nikdo neví, zda jeho vpisky odpovídaly realitě.

Výsledkem je, že levicová koalice dosáhla ve Friedrichsheinu-Kreuzbergu více než 75 procent hlasů. Třeba u Zelených je místních 35,5 procenta dvojnásobkem jejich zisku za celý Berlín, což se samozřejmě vždy dá zdůvodnit specifickou populací obvodu Kreuzberg.

Spolkový volební komisař Thiel navrhuje opakování berlínských voleb v některých obvodech, o jejichž výsledcích je důvodná pochybnost. Podle něj byly volby 2021 „naprostým selháním volebního procesu v Berlíně“.

Podle Ulricke Rockmannové z berlínské administrativy ale k opakování není důvod. Staly se prý chyby, ale ty neovlivnily stranické rozdělení mandátů.

Nejednoznačně se ke zjištěním o průběhu voleb staví i opozice, která by měla mít na jejich odstranění hlavní zájem. Zatímco berlínská AfD požaduje opakování voleb, místní CDU to nepovažuje za dobrý nápad. Vyvolalo by to prý jen další zmatky ohledně mandátů.

Komisař v úterý před výborem Spolkového sněmu hovořil také o opakování berlínských voleb do Spolkového sněmu, které byly celkovým zmatkem rovněž ovlivněny. Množství voličů prý svou účast raději vzdalo, když vidělo, co se ve volebních místnostech odehrává.

Celkem 128 volebních místností mělo být v průběhu voleb uzavřeno, a to až na dvě hodiny. Čekací doby se kvůli všem zmatkům v některých volebních místnostech měly protáhnout až na 2,5 hodiny.

Podle Thiela se jedná o největší selhání volební procedury v dějinách Spolkové republiky. Komise prý upozorňovala na potenciální problémy dopředu, ale nebyla vyslyšena. A ani teď prý nevidí velkou vůli po změnách.

„Verdikt komisaře Thiela nemohl být těžší,“ shrnuje deník Bild na svém webu.

