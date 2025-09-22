Průzkum, který „nepřekvapivě zapadl“. Zlé pro Fialu. Holec ukázal

Politický komentátor Petr Holec se ve svém pravidelném komentáři na webu Opinio.cz zaměřil na předvolební strašení ze strany premiéra Petra Fialy (ODS). Fiala podle jeho názoru překrucuje realitu a straší Českou republiku hrozbami, které sám během své čtyřleté vlády vytvořil. „Ne náhodou si Češi přejí, aby skončil,“ usuzuje Holec.
Že Češi nechtějí Fialu za premiéra, podle Holce doložil i průzkum agentury Median pro server iRozhlas.cz. Z něj vyplývá, že pouze 22 % Čechů si přeje, aby byl Fiala premiérem. Větší popularity dosáhl i předseda hnutí SPD Tomio Okamura, předseda hnutí STAN Vít Rakušan či zkrátka „někdo jiný ze SPOLU“. Celkem 36 % Čechů se pak shodlo, že premiérem by měl zkrátka být někdo jiný než Fiala.
Podle Holce ovšem tento průzkum, podobně jako jiné průzkumy ukazující na slabou podporu Fialy a koalice SPOLU, někam „nepřekvapivě zapadl“.
„Fialovská média nechtějí strašit národ dalšími méně hodnotovými zjištěními,“ usuzuje z toho Holec a dodává, že takovýmto zjištěním je právě skutečnost, že Češi si přejí za premiéra předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.
Holec se následně zaměřuje na paradox Fialovy kampaně, a tedy to, proč lidi strašit tím, co si evidentně přejí? „Je to totiž stejné jako strašit dálniční piráty tím, že jestli je ještě jednou chytíte, dáte jim gratis ferrari!“ nabízí Holec možné přirovnání.
Ve svém textu se pak dále zaměřil na strašení návratem komunistů do Poslanecké sněmovny. Za oživením Babiše i vzkříšením Kateřiny Konečné přitom podle něj nestojí nikdo jiný než Petr Fiala samotný.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová