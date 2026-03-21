První okamžiky Letné: Minář za útok na Hamplovou ihned narazil

21.03.2026 15:45 | Komentář
autor: Marek Bláha

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se ostře ohradila proti tomu, jak ji organizátor demonstrace na Letné Mikuláš Minář citoval ve svém projevu před účastníky akce.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Podle odhadů a přání Mikuláše Mináře by mělo na demonstraci na Letnou dorazit 200 až 400 000 lidí

Minář při zahájení demonstrace zmínil slova Hamplové, podle nichž lidé, kteří přijdou na Letnou, odmítají princip demokracie. „Hnojomety jedou na plné obrátky,“ prohlásil přitom.

Podle senátorky však šlo o účelové vytržení jediné věty z širšího kontextu jejího rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

„Mikuláš Minář vytržením jedné věty z odstavce více vět, které jsou úplně o něčem jiném, předvádí pouze svůj charakter,“ reagovala Hamplová.

Nešetřila přitom ostrými slovy. „Vždyť ten chlapec lže úplně ve všem. Asi jsem hodně uhodila hřebíček na hlavičku, že mu to stálo za to,“ dodala.

Podle ní tak Minář pouze potvrzuje kritiku, kterou vůči němu v rozhovoru formulovala. Už dříve uvedla, že kolem iniciativy Milion chvilek se podle ní vytváří atmosféra strachu a napětí a že demonstrace slouží spíše k mobilizaci určité části společnosti než k obraně demokracie.

V rozhovoru zároveň zpochybnila samotné důvody, kvůli nimž byla demonstrace svolána. Podle ní jde o „záminky vyráběné na zakázku“, které mají lidi dostat do ulic. „Tam nejde o demokracii, ale jednak o příjem pana Mináře a pak o zájmy skupin, kterým slouží,“ uvedla.

Hamplová rovněž naznačila, že kolem iniciativy existují podle ní nejasnosti. „Jsou v podstatě dvě varianty. Buď je Milion chvilek de facto Mikuláš Minář, nebo je Mikuláš Minář pouhá loutka, kterou někdo řídí,“ prohlásila s tím, že obě možnosti považuje za problematické.

Současnou atmosféru ve společnosti pak označila za cíleně vyhrocovanou. „Tady nejde o mobilizaci lidí, ale o vytváření strachu, napětí a nenávisti mezi skupinami občanů,“ dodala.

„Potrefená… známe to,“ uzavřela svou reakci senátorka.

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Minar-vytahl-Sveraka-To-podle-senatorky-Hamplove-znaci-jedine-788789

Jinde na netu:

S okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kilaS okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kila Přehmaty v používání kondomůPřehmaty v používání kondomů

