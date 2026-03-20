Minář vytáhl Svěráka. To podle senátorky Hamplové značí jediné

Milion chvilek svolal lidi na Letnou s tím, že je ohrožená demokracie, Česká televize i bezpečnost státu, mimo jiné i kvůli osobě Natálie Vachatové, poradkyni premiéra Babiše. Když se na tyto důvody podíváte zpětně – obstojí, nebo šlo spíš o snahu vytvořit co nejsilnější záminku k mobilizaci?
Řekněme si, kdo je to Milion chvilek. Víme to vůbec? Jsou v podstatě dvě varianty. Ta první je, že Milion chvilek je de facto Mikuláš Minář, a pokud toto je pro někoho charismatický vůdce, který má měnit svět, ať na tu Letnou jde, ale jeho nároky jsou velmi nízké. Druhá varianta je, že Mikuláš Minář je pouhá loutka, kterou někdo řídí, nevíme kdo, a ani to těm lidem, kteří se chystají tu jeho akci podpořit, nevadí. Obojí však ohrožuje naši republiku. To, že vaří z vody, a vytváří záminky, aby mu lidi šli na Letnou posloužit, je jasné od začátku. Tam nejde o demokracii, ale jednak o příjem pana Mináře, a pak o zájmy skupin, kterým slouží. To by měl mimochodem rozkrýt zákon o financování politických neziskovek, a proto tolik povyku.
Když na to navážu – nemáte pocit, že se tady neustále vytváří atmosféra, že je něco „v ohrožení“? Jednou demokracie, podruhé média, potřetí stát… Není to spíš způsob, jak lidi mobilizovat a držet je v permanentním napětí?
Tady nejde o mobilizaci lidí, ale o vytváření strachu, napětí a nenávisti mezi skupinami občanů. Situace je mnohem jednodušší. Jedna politická skupina, které slouží pan Minář, prohrála volby a odmítá se s tím smířit. Tedy odmítá samu podstatu demokracie. Lze tedy říct, že ti, kdo půjdou na Letnou, odmítají samu podstatu demokracie. Možná si to ani neuvědomují, mají nepochybně právo to vyjádřit, ale bohužel je to tak.
Hlavní tváří toho všeho je tedy opět Mikuláš Minář. Věříte, že mu jde skutečně o obranu demokracie? Nebo už to podle vás funguje spíš jako projekt, který má své zázemí, své zájmy i své sponzory?
Nevěřím mu ani slovo. Jeho vlastní politický projekt mu před lety zkrachoval, ztratily se v něm miliony, tím ukázal, že na to nemá, a vrátil se pokorně pod hlavičku Chvilek. Zda by je byl schopen ukočírovat sám, ať si odpoví čtenáři sami. Podle mne se nemá prostě čím živit a je si dost dobře vědom, že jak mu zkrachuje Letná, končí. On sám je jen využívaná mediální tvář, toho jako manažera přece nemůže nikdo myslet vážně.
S tím souvisí i otázka financování – Milion chvilek čelil v minulosti kritice za netransparentnost. Neměli by dnes, když znovu svolávají lidi do ulic, jasně říct, kdo je platí a komu vlastně slouží?
To by měla být samozřejmost. Já bych tleskat člověku, který v minulostí trhal českou Ústavu, mizely kolem něj miliony, a my ani nevíme, kdo mu dává ty nové, nešla. Ten povyk, který se spustil, že i Chvilky budou muset být transparentní, mne v tom utvrdil. Nenechala bych za sebe mluvit spolek placený nevím odkud, jehož mediální tvář trhá českou Ústavu. To opravdu ne, to bych se musela stydět.
Přesto na jejich výzvy slyší poměrně velká část společnosti, hlavně ve velkých městech. Čím si vysvětlujete, že to na ty lidi funguje – je to strach, mediální vliv, nebo třeba pocit, že jsou „na správné straně“?
Ale to tak bývalo vždy, konečně Praha má dokonce vlastní zákon o hlavním městě Praze. Teď se to jen extrémně hrotí a dělá se to zcela cíleně, protože se jim v těch některých stranických centrech prostě nehodí ty výsledky voleb. Jinde musím říct mají hodně jiné starosti – to vám řeknou na každé radnici a napříč spektrem. A co lidi vede k obdivu Mikuláše Mináře, to skutečně netuším. Snad ten neobvykle velký prostor, který dostává v celostátních sdělovacích prostředních. To, že on sám začíná mobilizovat Zdeňka Svěráka a další, ale svědčí o tom, že i on ztrácí půdu pod nohama. Nicméně – doba je tvrdá, a řízení země není film. Zdeněk Svěrák měl zůstat v poklidu na samotě u lesa, tam ho máme všichni rádi.
Jedním z nových „témat“ demonstrace je právě Natálie Vachatová. Kampaň proti ní se ale velmi rychle vyhrotila – mluví se o bezpečnostní hrozbě, objevují se osobní útoky, padly i výhrůžky. Není to už za hranou? Nepřipomíná to spíš hon na člověka než věcnou debatu?
Když tohle sledujete, nemáte obavu, kam až to může zajít? Na Slovensku jsme viděli, jak dlouhodobé vyhrocování a nálepkování skončilo atentátem na premiéra Roberta Fica. Nehrozí, že se podobná atmosféra postupně vytváří i u nás?
Vždyť už ji tu máme – tu atmosféru. Výrok nabádající, ať „něco vypadá jako nehoda“, je přímá výzva ke spáchání vraždy. Jeho autor už měl dávno sedět na policii, a každý jemu podobný stejně tak. Ona agresivita a vulgarita se totiž zvyšuje proto, že se jednak ztrácí argumenty těm, kteří prohráli volby, ale především proto, že to zatím těmto lidem prochází. To musí prostě skončit. Aby se pak akce typu Letné v něco podobného nezvrhly.
Milion chvilek teď zároveň mluví o nutnosti „bránit Českou televizi“ a odchod Václava Moravce okamžitě vzali jako důkaz, že je její nezávislost ohrožena. Zaznívají i tvrzení, že nové vedení zpravodajství už půjde na ruku vládě. Není to podle vás spíš další příklad, kdy se jednotlivá událost využije jako záminka k mobilizaci lidí a vytvoření dojmu, že je situace mnohem dramatičtější, než ve skutečnosti je? Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Když zůstaneme u České televize – lidé z regionů, kteří řeší konkrétní dopady větrných elektráren na své životy, si stěžují, že v reportáži redaktora Moláčka nedostali prostor a místo toho byli vykresleni jako dezinformátoři. Místo debaty prý přišly nálepky. Neukazuje právě tohle, že důvěra části veřejnosti v ČT se neoslabuje kvůli politickým tlakům, ale kvůli způsobu, jakým některá témata sama zpracovává?
České televizi se dnes nedá věřit. Což je s ohledem na to, že je to veřejnoprávní médium, poměrně tristní. Je proto jen správně, že přechází pod Nejvyšší kontrolní úřad, a proto je opět tolik povyku. Reportáž o větrných elektrárnách ještě bude mít dohru – osobně se toho ujmu, protože už toho mám prostě dost. Ta neobjektivita byla skutečně příšerná, bylo to spíše jako skrytá placená reklama pro výrobce, dodavatele a investory větrných elektráren. Úplně odsunula oprávněné zájmy řady obcí, měst a občanů. Třeba na úplné informace.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Shrňme to závěrem: kdo podle vás dnes v České republice nejvíce narušuje pořádek a bezpečnost? Jsou to politici, média, aktivisté, nebo někdo úplně jiný?
Ve všech těchto skupinách najdete ty, kterým, byť říkají něco jiného, jde jenom o sebe sama, kteří, ač volají po demokracii, sami šlapou pár týdnů po volbách po jejich základních principech, a kteří si proto, že nic jiného neumí, udělali z politiky, aktivismu nebo své prodejnosti v médiích dobré živobytí svých rodin. A pak tu máme ještě lidi, které sice nevidíme, ale kteří si řadu těch uvedených dobře platí. A ty by nám teď měl „odkopat“ ten nový zákon. Je absurdní, že i proti němu se má údajně vystupovat na Letné. Ve své podstatě by se tak z Letné mohla stát předloha pro novodobou absurdní hru, jen by ji už nepsal Václav Havel.
