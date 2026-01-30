Pučista Pavel, potlesk a platba. Holec o nedělní akci „lepšolidí“

Po otevřeném sporu mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé sobě) oznámil spolek Milion chvilek, že v neděli uspořádá velkou demonstraci na Staroměstském náměstí na podporu hlavy státu. Jak Petr Holec v komentáři na svém webu dodává, na Staroměstském náměstí se tak mají sejít tisíce „lepšolidí“, kteří chtějí veřejně podpořit „ústavního pučistu prezidenta Petra Pavla“. Celou akci komentátor označuje za „nejhorší frašku v historii Česka“.
Kdo je vinen současnou situací?
Výzvu Milionu chvilek „Stojíme za prezidentem“, podepsaly statisíce lidí. V ní Pavlovi mimo jiné děkují za „rozvážnou ochranu hodnot, jako jsou svoboda, demokracie a respekt k zákonům“. Právě to Holec označuje za mimořádně pokrytecké v kontextu aktuálního dění. Petr Pavel se přitom dopustil porušení „zákona zákonů, tedy Ústavy“, která bdí nad svobodou a demokracií v zemi, a to svým svévolným nejmenováním Filipa Turka ministrem.
Jak ironicky dodává: „Ústavní pučista a nejvyšší ústavní činitel v zemi je v Česku na náměstí oslavován za respekt k Ústavě.“ Byl to přitom spolek Milion chvilek, který po volbách v roce 2021 ostře vystupoval proti prezidentu Miloši Zemanovi, když naznačil pochybnosti o nominaci Jana Lipavského na ministra zahraničí. Spolek mu tehdy vzkazoval, že Ústava mu nedává právo kandidáta veřejně zpochybňovat ani odmítnout jmenovat. To však dnes dělá i prezident Petr Pavel a to bez jakéhokoli odporu chvilkařů.
