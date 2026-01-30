Pučista Pavel, potlesk a platba. Holec o nedělní akci „lepšolidí“

Po sporu mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou svolává spolek Milion chvilek demonstraci na Staroměstské náměstí na podporu prezidenta Petra Pavla. Jak ve svém komentáři píše Petr Holec, na akci se mají sejít tisíce „lepšolidí“, kteří chtějí veřejně podpořit „ústavního pučistu prezidenta Petra Pavla“. Akci označuje za „nejhorší frašku v historii Česka“.

Petr Holec

Po otevřeném sporu mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé sobě) oznámil spolek Milion chvilek, že v neděli uspořádá velkou demonstraci na Staroměstském náměstí na podporu hlavy státu. Jak Petr Holec v komentáři na svém webu dodává, na Staroměstském náměstí se tak mají sejít tisíce „lepšolidí“, kteří chtějí veřejně podpořit „ústavního pučistu prezidenta Petra Pavla“. Celou akci komentátor označuje za „nejhorší frašku v historii Česka“.

Zarážející podle Holce je i to, že účastníci mají za tento „výsměch demokracii“ spolku Milion chvilek ještě zaplatit. Komentátor k financování aktivit Milionu chvilek uvádí, že si „svou bezednou kasičku plní penězi od všemožných hlupáků chycených na udičku SMS“.

Výzvu Milionu chvilek „Stojíme za prezidentem“, podepsaly statisíce lidí. V ní Pavlovi mimo jiné děkují za „rozvážnou ochranu hodnot, jako jsou svoboda, demokracie a respekt k zákonům“. Právě to Holec označuje za mimořádně pokrytecké v kontextu aktuálního dění. Petr Pavel se přitom dopustil porušení „zákona zákonů, tedy Ústavy“, která bdí nad svobodou a demokracií v zemi, a to svým svévolným nejmenováním Filipa Turka ministrem.

Jak ironicky dodává: „Ústavní pučista a nejvyšší ústavní činitel v zemi je v Česku na náměstí oslavován za respekt k Ústavě.“ Byl to přitom spolek Milion chvilek, který po volbách v roce 2021 ostře vystupoval proti prezidentu Miloši Zemanovi, když naznačil pochybnosti o nominaci Jana Lipavského na ministra zahraničí. Spolek mu tehdy vzkazoval, že Ústava mu nedává právo kandidáta veřejně zpochybňovat ani odmítnout jmenovat. To však dnes dělá i prezident Petr Pavel a to bez jakéhokoli odporu chvilkařů.

