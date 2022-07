Půl roku práce vlády a pak tohle? Hrnčíř v rádiu rozcupoval „úsporný energetický tarif“

Místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Jan Hrnčíř (SPD) kritizuje vládní návrh úsporného energetického tarifu. Největší problém spatřuje v tom, že je to plošná pomoc všem odběratelům. „Příspěvek dostane v podstatě každý odběratel elektřiny, i ten, který to nepotřebuje. A pro ty, kteří to potřebují nejvíce, to stačit nebude,“ tvrdí Hrnčíř.

Hrnčíř v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál odhadl vývoj inflace v České republice na podzim až na závratných 23 %. „Když sledujeme ten vývoj meziměsíčně a podíváme se na ohlášené zdražování zemědělských výrobků, dá se očekávat, že se budeme na podzim pohybovat mezi 20 až 23 procenty,“ uvedl ekonom s tím, že Česká národní banka neřeší inflaci správnými nástroji.

„Inflace, kterou máme, není poptávková, ale spíše nabídková. Pokud máte poptávkovou inflaci, tak je potřeba omezit v ekonomice peníze a je potřeba je zdražit, ale u nás je to hnáno nabídkou, je to růstem cen energií, paliv a dalších komodit. U nás nebyl až takový problém, že by té peněžní zásoby bylo příliš mnoho, aby bylo adekvátní tak razantní zvyšování úrokových sazeb. Daleko účinnější by bylo posilování české koruny, aby zlevnily ty dovozy, zejména energií,“ poradil Hrnčíř.

V červnu právě posilování koruny ČNB spustila a podle Hrnčíře to má daleko lepší efekty než zvedání úrokových sazeb. „Ty úrokové sazby by nejenom už neměly růst, ale naopak klesnout tak na 3,5 procenta. Úrokové sazby k 7 %, to je už příliš a negativně to ovlivňuje například konkurenceschopnost českých podniků,“ prohlásil Hrnčíř.

Česká inflace je podle poslance do velké míry importovaná a nesouvisí s předchozí vládou, jak tvrdí Fialův kabinet. „S vysokou inflací bojuje celá Evropa, je to jednoznačně importovaná inflace. Neříkám, že je to jenom tímto, ale ta domácí inflace je tak maximálně z jedné třetiny,“ uvedl Hrnčíř.

Dle svých slov nezná nějaký kouzelný lék na inflaci, ale určitě by šel cestou posilování koruny a například snížení DPH z energií a základních potravin. „DPH z energií a základních potravin je u nás skoro nejvyšší v Evropě, to by byla cesta, jak snížit spotřebitelskou inflaci, kdyby to DPH bylo na 10 %, jako je to ve vyspělých státech. To je vhodná cesta a to může vláda udělat. Tak by mohla inflace poklesnout i o 1,5 procentního bodu. Pak samozřejmě ČNB může dále posilovat korunu. A má i další nástroje,“ míní Hrnčíř.

Na závěr zkritizoval vládní tzv. úsporný energetický tarif. „Úsporný tarif vůbec není úsporné opatření, zatím je to jenom takový zmocňovací zákon, ve kterém se teprve bude určovat ta konkrétní pomoc. A to je za půl roku práce opravdu od vlády málo,“ obul se Hrnčíř do vlády.

„Problém je podle mě také to, že je to plošná pomoc, takže nějaký ten příspěvek dostane v podstatě každý odběratel elektřiny, i ten, který to nepotřebuje. A pro ty, kteří to potřebují nejvíce, to stačit nebude. Ono by stačilo podívat se do zahraničí, kde se například zastropovaly ceny energií nebo se ceny regulují. Zatímco u nás to bude nějaká sleva pro každého odběratele, ale není vůbec jasné, jak to bude,“ přidal další radu místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

