Putin: Musíme dát 3 biliony rublů na růst populace. Máme rakety, které zasáhnou USA a Američané je nedokážou zastavit

Vladimir Putin poslancům sdělil, že příštích pár let bude klíčových pro další rozvoj Ruské federace. Bude záležet na tom, zda Rusko dokáže adekvátně zareagovat na technologickou revoluci, o které se v Česku mluví jako o průmyslové revoluci 4.0.

Rusko sice čekají prezidentské volby, ale ať už dopadnou jakkoli, podle Putina musí reagovat na to, jak se svět vyvíjí. Sluší se dodat že podle zahraničních analytiků je jasným vítězem prezidentských voleb Putin, přičemž o jeho vítězství je rozhodnuto už několik měsíců před samotnými volbami.

Putin věří, že se jeho země vyvíjí správným směrem. Svědčí o tom i údaje o průměrné délce života. Zatímco v roce 2000, kdy se Putin oficiálně ujímal moci činila průměrná délka života 65 let, tak po osmnácti letech vlády Vladimira Putina v Rusku činí průměrná doba dožití 73 let. Pro srovnání, v Česku je to přibližně 76 let u mužů a 82 let u žen. V příštím desetiletí by mělo Rusko vstoupit do klubu zemí, kde se lidé dožívají věku přesahujícího osmdesátku. Alespoň tak by si to Putin přál.

„Musíme vyřešit jeden z klíčových úkolů pro nadcházející desetiletí – zajistit důvěryhodný, dlouhodobý růst reálných příjmů našich občanů a za šest let minimálně snížit na polovinu úroveň chudoby,“ řekl také Putin. Jeho slova přinesla agentura Tass. Sociální dávky by měly být podle prezidenta dány lidem, kteří je opravdu potřebují. Systém by měl být adresnější než je dnes.

„V roce 2017 se počet obyvatel v produktivním věku snížil o téměř 1 milion,“ varoval dále Putin s tím, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech, takže v Rusku budou chybět pracovní síly, což může ohrozit další ekonomický růst země. Pokud s tím chce Rusko něco udělat, musí v příštích letech investovat do prorodinných opatření asi 3,4 bilionů rublů, což je v přepočtu přibližně 60 miliard dolarů.

Současně s tím, je třeba starším ruským občanům vytvořit takové podmínky k životu, aby bylo jasné, že si společnost váží toho, co jako ekonomicky aktivní občané v minulosti pro Rusko vykonali. Lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní teď, nebo je ekonomicky aktivní věk čeká v dohledné době, by mohli najít práci např. díky obnově měst po celém Rusku a to i na řídce osídleném Dálném východě. Tady prý budou muset značně přiložit ruku k dílu regionální samosprávy.

Putin se však ve svém projevu o stavu Ruské federace nevěnoval jen otázkám domácí politiky. Vyslal také vzkaz do zahraničí. Vzkaz poněkud mrazivý. Toho si všímají zahraniční média. Server britského deníku The Guardian napsal, že Rusko podle Putina disponuje novými jadernými zbraněmi, které jsou schopné překonat systém obrany využívaný Spojenými státy. Jedná se údajně o nový typ strategických jaderných zbraní.

Pokud jimi Rusko skutečně disponuje, The Guardian se obává, že se světu hrozí nové závody ve zbrojení.

Putin dal ve svém projevu najevo, že pokud Západ doteď Rusku příliš nenaslouchal, tak teď už mu bude muset naslouchat.

