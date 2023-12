Putin: Rusko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko si rozdělí Ukrajinu

reklama

Ruský prezident v dalším ze svých projevů naznačil, že Ukrajina není suverénní zemí a její sousedé by si ji měli rozdělit. Jedna část by podle Putina měla připadnout Rusku a druhá část by se mohla rozdělit mezi Polsko, Maďarsko a Rumunsko.

„Putin bezdůvodně tvrdil, že lidé žijící na západě Ukrajiny se chtějí vrátit do své ‚historické vlasti‘, což naznačuje, že západní Ukrajina by se mohla reálně vrátit ke koncepcím státních hranic ze 17. století a stát se součástí Polska, Rumunska nebo Maďarska,“ napsal washingtonský Institut pro vedení války (ISW) s tím, že takto Putin sám sebe pasuje do role novodobého cara, který obnovuje Rusko v jeho historických hranicích, které se údajně pokouší NATO narušovat. Ale pokud by to skutečně tak bylo, pokud by podobné výlety do minulosti bylo možné brát vážně, tak by podle institutu mohli Švédové a Poláci tvrdit, že mají mít kontrolu jak nad Pobaltím, tak nad částí západního Ruska.

Podle ISW Putin také poznamenal, že pokud má být vůbec Ukrajina suverénní, bude to možné jen ve vztahu s Ruskem.

Ale jak se blíží konec roku 2023, o slovo se přihlásil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V projevu, na který upozornil mimo jiné i server Kyiv Post, zdůraznil, že mezi ním a nejvyšším vojenským velitelem ukrajinské armády Valerijem Zálužným nepanuje žádné napětí, a pokud někdo tvrdí cokoli jiného, pak podle Zelenského šíří jen fámy. Mají „pracovní vztah“ zaměřený na to, aby armáda dosahovala výsledků na bojišti. Dodal, že Zálužnyj je „zodpovědný za výsledky na bojišti jako vrchní velitel“.

Pár slov věnoval i požadavku armády na mobilizaci dalšího půl milionu mužů. „Řekl jsem, že potřebuji více argumentů na podporu tohoto přístupu,“ uvedl prezident s tím, že pokud by k takové mobilizaci mělo dojít, vyšla by asi na 13,4 miliardy dolarů. Podle serveru Kyiv Post to ukazuje, že Ukrajina potřebuje k financování jednoho vojáka zhruba šest daňových poplatníků. „Jak najdeme od ledna další tři miliony daňových poplatníků?“ zeptal se prezident.

Zdůraznil však také, že jeho celkový plán na osvobození celého území Ukrajiny odmítá opustit. Odmítá se vzdát Ukrajiny a věří, že většina Ukrajinců to cítí stejně. Jen musí vytrvat a nakonec dojdou k cíli. Tak to vidí Zelenskyj.

Je prý také přesvědčen, že Američané budou dál Ukrajinu podporovat. „Jsem si jistý, že nás Spojené státy nezradí, že to, na čem jsme se ve Spojených státech dohodli, bude plně splněno,“ řekl Zelenskyj. „Pokud bude politika příštího prezidenta, ať už je to kdokoli, jiná vůči Ukrajině, chladnější nebo ekonomičtější, myslím, že tyto signály budou mít velmi silný dopad na průběh války,“ dodal.

Při pohledu do budoucna Zelenskyj oznámil plány pro Ukrajinu na výrobu jednoho milionu dronů v roce 2024, čímž zdůraznil jejich klíčovou roli v probíhající válce. Tato iniciativa má za cíl vybavit ukrajinské vojáky drony domácí výroby.

Nakonec odmítl přistoupil na jakékoli vyjednávání s Ruskem. Dal najevo, že na straně Ruska nevidí skutečnou ochotu jednat. „V jejich rétorice vidím jen aroganci a vraždu,“ řekl Zelenskyj.

A zatímco oba prezidenti mluvili ke svému publiku, ukrajinský generální štáb oznámil, že se Rusové pokoušejí vytlačit Ukrajince z východního okupovaného břehu řeky Dněpr. Prý se jim to nedaří mimo jiné proto, že munice dodaná severokorejským režimem není kvalitní a občas exploduje ještě v hlavních ruských zbraní. Informaci přinesl server Ukrajinská pravda.

„S ohledem na nedostatečné množství munice vlastní výroby jsou ruské okupační síly nuceny používat nekvalitní dělostřelecké a minometné granáty dodávané ze Severní Koreje. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu takové munice dochází k ojedinělým případům jejich exploze přímo v hlavních okupantských děl a minometů, což vede ke ztrátě zbraní a personálu útočníků. Zejména takové případy byly zaznamenány u skupiny vojsk ‚Dněpr‘, kde je velitelem generál Teplinský.“

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.