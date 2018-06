Putin: Válka by zničila civilizaci. Pojďme usednout za jednací stůl, to nabízím Západu

„Rusko je stále ze všeho obviňováno. Je to takový způsob zadržování Ruska, tak jako ty smutně proslulé sankce. Ta nekonečná obvinění vytvářejí základnu pro využívání takovýchto zadržujících opatření. Ze strany těch, kdo chtějí zdržet rozvoj Ruska. Proč to dělají? Vidí v Rusku hrozbu, vidí, že Rusko se stává konkurentem. Vidím to tak, že je to chybná politika,“ poznamenal Putin.

„Na politické úrovni všichni mluví o tom, že je potřeba vytvořit normální vztahy,“ dodal Putin. „Je třeba důsledně bránit svoje zájmy. Ale musejí se řešit, ne za pomoci sobeckých metod. My musíme bránit naše zájmy, dělat to důsledně, nikoliv hrubě. Jak v oblasti ekonomiky, tak bezpečnosti. Ale vždy hledáme kompromisy, usilujeme o kompromis,“ podotkl dále Putin.

A co třetí světová válka, bude dle Vladimira Putina? „Víte, můžeme si vzpomenout, jestli se nemýlím, na slova Einsteina. Nevím, jakými prostředky bude probíhat třetí světová válka, ale čtvrtá bude probíhat kameny a klacky. Třetí světová válka může vést ke konci civilizace, toto vědomí nás musí zadržet od toho, abychom podnikali nebezpečné, pro naši civilizaci, kroky na mezinárodní aréně,“ dodal Putin. „Žijeme v podmínkách poměrného globálního míru, samozřejmě jsou tu regionální války,“ vyjmenoval Putin.

„Globální konflikt tady nebyl. Proč? Protože ve světě mezi vůdčími vojenskými mocnostmi došlo ke strategické paritě. Strach ze vzájemného zničení vždy zadržoval účastníky před nějakými prudkými pohyby a nutil je zadržovat jeden druhého. Naše další kroky opět budou směřovat k tomu, aby naše parita zůstala zachována. Naše kroky budou odpovídat na současné reálie a musíme hledat formy součinnosti. Je čas usednout za jednací stůl a vypracovat schéma evropské bezpečnosti,“ dodal Putin.

Ruský prezident se pak vyjádřil i k situaci v Lotyšsku, kdy je například zakazována výuka v ruštině. Tazatel nabádal Putina k zavedení sankcí. „Zavádění jakýchkoliv sankcí jednostranně nepomůže řešit problémy, nýbrž je pouze zhoršuje. Co se týče stavu našich krajanů v Pobaltí, je to věc, o které stále mluvíme a snažíme se na ni upozorňovat vlády pobaltských zemí. Je pro nás nepředstavitelné, aby stovky tisíc občanů byly prohlášeny takzvanými neobčany. Pojem neobčan nikdy neexistoval. Tento pojem byl vymyšlen proto, aby byla omezena zákonná práva. Prostředky, jimiž musíme bránit postavení našich krajanů, musí být takové, abychom jej ještě víc nezhoršovali,“ sdělil Putin.

„Vedeme z tohoto důvodu dialog s našimi partnery v EU a doufám, že ve finále se budou stydět, že skutečně já zde upozorňuji, že dochází k poškozování lidských práv. Hrubým způsobem jsou porušována práva osob, kteří žijí na území EU. Často se říká, že na cizím člověku si všimneš v oku malé třísky, ale ve vlastním oku nevidíš klacek. Skutečně jde o to bránit zájmy těchto našich krajanů přímo na místě,“ uzavřel.

