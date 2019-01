Putin chce celou Ukrajinu, varoval u Šafra ukrajinský velvyslanec a pak se pustil do Zemana

Perebyjnis rovněž uvedl, že jeho země si ze všeho nejvíc přeje mír. „A míru lze dosáhnout, pokud bude na Rusko, které okupuje ukrajinská území, vyvinut dostatečný tlak,“ zmínil Perebyjnis, jenž je ukrajinským velvyslancem v České republice.

„Už skoro pět let pokračuje válka. Není to žádná krize, jak rádo tvrdí Rusko. Je to opravdová válka,“ zmiňuje velvyslanec a poukazuje například na velké ekonomické i lidské ztráty. „Reakce Západu byla důležitá v tom smyslu, že bylo zabráněno další agresi Ruska. Není tajemstvím, že Putin nepotřebuje jen Krym a Donbas, chce celou Ukrajinu. Považuje ji za sféru svého vlivu a dobře si uvědomuje, že bez Ukrajiny nemůže existovat velká ruská říše nebo Sovětský svaz nebo cokoli, co by chtěl obnovit,“ dodává velvyslanec, že Putin se snaží získat celou zemi hybridní válkou, kterou rozpoutal.

Své pak Perebyjnis řekl i k postojům prezidenta Miloše Zemana a jeho ovlivňování česko-ukrajinských vztahů. „V mnoha případech, když hovoří o Ukrajině, například když před rokem uvedl, že by Ukrajina měla souhlasit s okupací Ruskem Krymu výměnou za třeba plyn, s ním nemůžeme souhlasit. To říkáme otevřeně,“ podotkl Perebyjnis.

A v jakém stavu je členství země v NATO a Evropské unii? „Co se týče formálního členství v NATO a Evropské unii, to bude zakotveno v ukrajinské ústavě. Před měsícem tyto změny podpořil ukrajinský parlament v prvním čtení a koncem ledna nebo na počátku února by to mělo být schváleno definitivně. To je velmi důležité. Ukrajina má velmi těsnou spolupráci s EU, s níž máme asociační dohodu, bezvízový styk a tak dále,“ poznamenal také velvyslanec. A dodal, že země chce také dosáhnout kritérií pro přijetí do NATO.

autor: vef