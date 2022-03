Putin je strůjcem zla, vysvětlil biskup Holub. A vzkaz pro ty, co posuzují budoucnost jen přes ceny benzínu...

Sociolog Fedor Gál a biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub byli hosty vysílání ČT24. „Když se člověk zamiluje, tak je nadšený a všechno je ideální a nic není problém. Ale to po nějaké době vyprchá a potom se to přerodí v nějaký vztah, který je zodpovědný a krásný a má šanci, aby vytrval, nebo z toho je kocovina z nějakého vztahu, který se nepovedl. A my jsme v situaci, že jsme teď zažili emočně silnou vlnu solidarity, která je emocí. Ale teď jde o to, abychom si řekli, že to musíme přetavit v zodpovědný a rozumný přístup, který bude mít trvání,“ řekl mimo jiné Holub.

Podle Fedora Gála jde v současné válce o nový světový pořádek. „To není jenom válka na Ukrajině, to je válka o to, jakou budoucnost budeme žít a především naše děti a vnoučata,“ sdělil Gál. „Na to, jak žijeme ve složitém světě, je to jednoznačná otázka mezi dobrem a zlem. Se sílou dobra a sílou zla. A odmyšleno všechny ty vedlejší věci, které možná kolem toho existují. Asi málokdy v novodobé politické situaci můžeme tak jasně říct, že existuje zlo a existuje dobro,“ poznamenal Holub.

Na otázku, zda jsme neměli zmatek v prioritách mezi dobrem a zlem, Holub odpověděl, že po bitvě je každý generálem. „To je příměr, který je až bolestivě pravdivý. Ano, když se podíváme zpětně na situaci, která je takto dramatická, tak určitě si musíme sáhnout do vlastního svědomí. Jistě je tady Vladimir Putin jako ten, který je strůjcem zla. Tady si myslím, že se naprosto shodneme. Ale naše připravenost rozlišovat, kterou jsme možná ukolébali tím, že jsme nebyli ochotni hledat věci podle pravdy, ale spíše podle toho, jak byly příjemné a nám vyhovovaly. To asi je věc, na kterou teď musíme kývat smutně. A já myslím, že je mnohem důležité říci: dobře, a tak co uděláme teď, abychom to viděli líp?“ zeptal se Holub. Podle něj je nutné mluvit o tom, co jsme v minulosti zanedbali.

„A chce to odvahu říct, že cena benzínu je to, co bude určovat, jak se budeme dívat na budoucnost. Nebo to, že budeme mít menší komfort, protože někoho ubytujeme, nebude důvod, že za měsíc, za půl roku, za rok, budeme říkat, že už nám to vadí. Tahleta vize předsevzetí do budoucnosti, že se nenecháme uchlácholit vlastními zájmy,“ uvedl Holub. Gál pak jen dodal, že mluvit nestačí a nikdy nestačilo. „Vlastně jsme se ani nepoučili z minulosti,“ podotkl Gál.

Holub pak hovořil o tom, co musíme udělat pro to, aby nás vzepětí dobra neopouštělo. „Myslím si, že tady je velmi příhodné přirovnání s tím, když se člověk zamiluje. Když se člověk zamiluje, tak je nadšený a všechno je ideální a nic není problém. Ale to po nějaké době vyprchá a potom se to přerodí v nějaký vztah, který je zodpovědný a krásný a má šanci, aby vytrval, nebo z toho je kocovina z nějakého vztahu, který se nepovedl. A my jsme v situaci, že jsme teď zažili emočně silnou vlnu solidarity, která je emocí. Ale teď jde o to, abychom si řekli, že to musíme přetavit v zodpovědný a rozumný přístup, který bude mít trvání. A já myslím, že je potřeba říkat naší společnosti. Je úžasné, že máme schopnost se takto emočně vzepnout, ale pojďme teď ukázat, že jsme lidé, kteří se nejenom zamilovávají, ale kteří vytvářejí dlouhodobé vztahy. Pojďme to přetavit v něco, co bude zodpovědné a co unese tíhu všedního dne. A já bych řekl, že je to strašná zodpovědnost všech říkat: tohleto nás čeká. Je skvělé, že nejsme chladní, že jsme schopní se emočně vzepnout, ale pojďme to přetavit v zodpovědnost všedního dne,“ dodal Holub. Gál se však obává, že se nám to těžko podaří.

