Rádio Svobodná Angela: Německo bude vysílat Orbánovi pod nos

Jak uvádí maďarský europoslanec Zoltán Kovács, v podcastu Klubrádió od ředitele německé státní televize Deutsche Welle zaznělo, že televize začne tvořit obsah pro maďarské diváky. Proč? Prý protože pluralita médií v Maďarsku je ohrožena a nezávislý a kritický tisk je pod tlakem. „Jaký obsah bude Deutsche Welle v maďarštině tvořit? Třeba historické programy o 20. století? Ne. Ohlédnutí za kolonialismem v Africe? Ne. Profily Marxe, Engelse a dalších německých podrývačů z moderní doby?" ptá se europoslanec Fidészu. A sám si odpovídá, že Deutsche Welle bude Maďary zásobovat „skutečnými příběhy". „Zrovna před volbami v roce 2022," všímá si europoslanec.

„Není nic lepšího než trocha německého kulturního imperialismu. Vždyť co by se na tom mohlo pokazit?“ kápl další dávku jedovaté ironie. Dodal, že už v minulém roce komik na stanici ZDF srovnával Viktora Orbána s fiktivním kanibalem Hannibalem Lecterem a v listopadu o něm prohlásil, že je idiot a navrhl, aby se udělala nová Evropská unie bez „hloupých Poláků a Maďarů“. „Je tak osvěžující, když někdo odloží manýry a prostě vám řekne, co si o vás myslí. Německé mediální elity jako Oliver Welke (dotyčný komik) si myslí, že Maďaři a Poláci jsou hloupí,“ komentuje europoslanec. Ale dodal, že teď už nejde o humor, ale Němci to myslí vážně.

K tématu se ozval Thorsten Benner z think-tanku Global Public Policy Institute z Berlína. „Ano, ten německý kulturní imperialismus potřebuje okamžitou protiváhu. Takže co kdyby Orbán založil Kossuthovo Rádio v německém jazyce, s Marií Schmidtovou (maďarská akademička) a vámi jako moderátory. V duchu mediálního pluralismu bychom to uvítali,“ pravil ironicky.

A ve stejném ironickém duchu Kovács odpověděl: „To bychom si nedovolili. Vždyť, jaké ‚skutečné příběhy‘ bychom těm osvíceným mediálním hlavám v Berlíně mohli přinést?“

