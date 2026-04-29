Rajchl předběhl lidovce i TOP 09

29.04.2026 14:10 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Dubnový průzkum agentury Phoenix Research ukázal, že SPD v čele s Tomiem Okamurou a jeho partnery v poslaneckém klubu by volilo 10 procent voličů. Dlouhodobě samostatně měřená strana PRO Jindřicha Rajchla v průzkumu předběhla TOP 09 i lidovce. Politické scéně v Česku nadále kraluje Andrej Babiš se svým hnutím ANO.

Popisek: Jindřich Rajchl

Nový průzkum agentury Phoenix Research ukazuje, že české politické scéně nadále kraluje hnutí ANO se ziskem přes 30 procent voličů. Na druhém místě se v tomto průzkumu ocitla skupina strana pod označením OSTATNÍ. Některou z menších neparlamentních stran by volilo 11,6 procenta. Až na třetím místě se v tomto průzkumu ocitla ODS na hladině 11,2 procenta voličů a čtvrtí v tomto průzkumu skončili Piráti se ziskem 8,9 procenta.

Asi 7,5 procenta voličů prý v tuto chvíli neví, koho by volilo, a 7,1 procenta lidí by volilo hnutí STAN. 5,6 procenta voličů by v tuto chvíli volilo Motoristy a 5 procent SPD Tomia Okamury. Dlouhodobě samostatně měřená strana PRO Jindřicha Rajchla má podporu 2,7 procenta voličů a posiluje.

Rajchlova strana se v tomto průzkumu dostala před TOP 09, kterou by volilo 2,2 procenta dotázaných, a před lidovce, které by podle tohoto měření v průzkumu volilo 2,1 procenta voličů.

Ve Sněmovně je dnes PRO součástí koalice v poslaneckém klubu, který tvoří SPD, Svobodní, Trikolóra a právě Rajchlovo PRO. Samostatné Svobodné by volilo 1,2 procenta voličů, stejně jako nově vzniklé hnutí Naše Česko Martina Kuby a Trikolóru by stejně jako STAČILO! volilo 1,1 procenta voličů.

Bývalou koalici SPOLU, kterou tvořila ODS, lidovci a TOP 09, by tak volilo 15,5 procenta voličů. Spojené síly SPD by v součtu měly 10 procent hlasů.

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Vážně máte za to, že jsou studenti hloupí?

Že nedokáží myslet vlastní hlavou, že nerozumí tomu, co se děje? Se pak nedivte, že jsou proti vám, když je zesměšňujete, jako třeba zde https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Rajchl-PRO-Skolstvi-ma-byt-apoliticke-realita-je-ale-na-mile-vzdalena-790262). Paradox je, že za to samé ...

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

