Rajchl předběhl lidovce i TOP 09

Nový průzkum agentury Phoenix Research ukazuje, že české politické scéně nadále kraluje hnutí ANO se ziskem přes 30 procent voličů. Na druhém místě se v tomto průzkumu ocitla skupina strana pod označením OSTATNÍ. Některou z menších neparlamentních stran by volilo 11,6 procenta. Až na třetím místě se v tomto průzkumu ocitla ODS na hladině 11,2 procenta voličů a čtvrtí v tomto průzkumu skončili Piráti se ziskem 8,9 procenta.
Asi 7,5 procenta voličů prý v tuto chvíli neví, koho by volilo, a 7,1 procenta lidí by volilo hnutí STAN. 5,6 procenta voličů by v tuto chvíli volilo Motoristy a 5 procent SPD Tomia Okamury. Dlouhodobě samostatně měřená strana PRO Jindřicha Rajchla má podporu 2,7 procenta voličů a posiluje.
Rajchlova strana se v tomto průzkumu dostala před TOP 09, kterou by volilo 2,2 procenta dotázaných, a před lidovce, které by podle tohoto měření v průzkumu volilo 2,1 procenta voličů.
Ve Sněmovně je dnes PRO součástí koalice v poslaneckém klubu, který tvoří SPD, Svobodní, Trikolóra a právě Rajchlovo PRO. Samostatné Svobodné by volilo 1,2 procenta voličů, stejně jako nově vzniklé hnutí Naše Česko Martina Kuby a Trikolóru by stejně jako STAČILO! volilo 1,1 procenta voličů.
Bývalou koalici SPOLU, kterou tvořila ODS, lidovci a TOP 09, by tak volilo 15,5 procenta voličů. Spojené síly SPD by v součtu měly 10 procent hlasů.
