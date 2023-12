Rakušan. Nejnebezpečnější člen vlády! Libor Vondráček osvětlil, proč tak tlačí na volby poštou

Vládní pětikoalice předložila nový návrh na zavedení korespondenční volby, která budí velké kontroverze. Do ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, který se o korespondenční volbu ve velkém zasazuje, se opřel lídr mimoparlamentní strany Svobodní Libor Vondráček, na sociální síti X jej označil za nejnebezpečnějšího člena vlády, který dělá podvody na voliče. Část veřejnosti jeho názor podpořila.

Strany vládní pětikoalice předložily v uplynulých dnech nový návrh na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Volit by tak mohli už v roce 2025. Možnost volit korespondenčně by se týkala už příštích voleb do Sněmovny. Návrh podepsali lídři stran pětikoalice i šéfové poslaneckých klubů, informoval ve čtvrtek server iDNES.cz.

„Zahajujeme proces uzákonění korespondenční volby, která umožní našim občanům pobývajícím v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv, volit. Plníme tak nejen náš slib a programové prohlášení téhle vlády, ale také závazek z programového prohlášení vlády předchozí. Věřím tedy, že záměr najde mezi parlamentními stranami širokou podporu,“ uvedl vicepremiér Vít Rakušan z hnutí STAN.

Předseda Svobodných Vondráček před touto aktivitou Víta Rakušana pozvedá výstražně ukazováček. A neopomněl připomenout, jak dopadly nebo spíše nedopadly jeho předvolební sliby. Šéfa hnutí STAN označil za člena Fialovy vlády, který představuje pro naši společnost největší nebezpečí.

„Vít Rakušan je za mě všehoschopný, a proto nejnebezpečnější člen současné vlády! Co si o něm myslíte vy? Aktuálně odhaluje svoji záludnost tlakem na korespondenční volbu. Neváhá kvůli tomu obcházet klasický legislativní proces za současného moralizování všech ostatních. Trochu jsem mu tak připomněl jeho vlastní předvolební sliby,“ uvedl Vondráček na sociální síti X.

Dále odkázal na předvolební slib v září 2021 ohledně nezvyšování daní a Rakušanovi vzkázal: „Máte zvláštní definici arogance, tak pěkně jako vy ji definovat neumím, pane Rakušane. Ale uměl bych hezky popsat, co je to podvod. Slíbit voličům nezvýšení daní a pak je několikrát zvýšit, to je podvod. A protože dozimetrový STAN má podvody rád, není třeba více vysvětlovat, proč zavádíte korespondenční volbu,“ dodal předseda Svobodných.

Motivace Víta Rakušana zavést korespondenční volbu je podle Libora Vondráčka posilována i výsledky voleb v zahraničí. V posledních parlamentních volbách zde Piráti a STAN získali u Čechů přes polovinu hlasů.

Vondráček připomněl také slova Petra Fialy, který ještě před třemi roky tvrdil, že nové formy hlasování představují riziko. „Platí dvakrát měř, jednou řež, než se rozhodneme pro jiné způsoby hlasování,“ uvedl na podzim roku 2020 na sociální síti předseda ODS.

Obavy Vondráčka sdílí podle reakcí pod jeho příspěvek i část české veřejnosti.

„Sdílím váš názor, Rakušan je jedna z nejnebezpečnějších figurek vlády. Já vím, že je to stále opakované klišé, nicméně tento člověk má reálně totalistické smýšlení, které jde cítit z každého mluveného projevu,“ připojil svůj názor jeden z diskutérů.

„Pokud si má tato země zachovat zdání právního státu, musí být takový návrh jako protiústavní okamžitě smeten ze stolu. Druhá možnost je změnit Ústavu a zrušit podmínku tajné volby. To by ale vyžadovalo ústavní většinu a znamenalo konec demokracie v této zemi...,“ dodal Jan Švéda.

Jinými byl Vondráček kritizován. Třeba za to, že upírá tímto postojem volební právo všem a jen tím ukazuje, že se bojí. Někteří hovořili o tom, že je ostudou, když nehlasujeme korespondenčně.

Vládní návrh má zajistit korespondenční hlasování už pro volby do Poslanecké sněmovny na podzim 2025.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si je jistá, že se korespondenční volba podaří prosadit: „Slíbili jsme, že prosadíme korespondenční volbu. A splníme to. Mohu s radostí potvrdit, že společný koaliční návrh se dnes ráno propsal do sněmovního systému, takže proces projednávání může konečně začít. Korespondenční volba je bezpečná, efektivní, snadná a statisícům Čechů pobývajících v zahraničí zásadně usnadní život. Ostatně možnost volit korespondenčně už desítky let svým občanům v zahraničí umožňuje celá řada zemí a ČR tak přestane být výjimkou,“ napsala v pátek na sociální síť X.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že návrh počítá se systémem dvou obálek. „Spoluobčané, kteří pobývají v zahraničí, ať už pracovně či studijně, si budou moci osobně nebo online požádat o identifikační lístek s osobními údaji a dvě obálky. Svůj volební lístek nejprve vloží do obálky, která je menší. Tuto menší obálku s volebním lístkem pak spolu s identifikačním lístkem pošlou ve větší obálce na zastupitelský úřad. Tak bude zajištěna tajná a naprosto bezpečná volba všem občanům Česka žijícím v zahraničí,“ popsal Bartoš.

Zatímco představitelé současné vlády věří, že zavedením korespondenční volby se zařadíme po bok vyspělých zemí, její kritici varují před tím, že korespondenční hlasování není bezpečný způsob a je náchylné ke zfalšování.

Proti snahám vlády protlačit korespondenční volbu se staví i parlamentní opoziční strany, hnutí ANO a SPD. Ty avizují, že kvůli zákonu jsou připraveni ve Sněmovně zabránit schválení návrhu vedením dlouhých obstrukcí.

Za to opozici premiér Fiala ostře odsoudil a zdůraznil, že zavedení korespondenční volby je krok správným směrem: „Korespondenční volba pro české občany v zahraničí míří do Poslanecké sněmovny. Opozice hrozí obstrukcemi, ale jsme připraveni korespondenční volbu prosadit, je to krok správným směrem,“ uvedl na svém twitterovém účtu předseda vlády.

Vedle Fialy se ke snahám opozice zabránit prosazení korespondenční volby vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Ve Sněmovně bude diskusní peklo. Opozice už šustí spacáky. Ale je to tady. Předložili jsme návrh uzákonění korespondenční volby, která umožní našim občanům pobývajícím v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv – volit. Plníme tak nejen náš slib a programové prohlášení téhle vlády, ale také závazek z programového prohlášení vlády předchozí. Tak jsem zvědav na ty výmluvy, proč teď už to není správné,“ sdělil Rakušan.

