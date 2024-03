Rakušan bez pásu, ještě se natáčel. Jsem připraven zaplatit, ujišťuje

reklama

Rakušan v pondělí na sociální síti x zveřejnil video ze své cesty na setkání do Vyškova v rámci Debat bez cenzury, kde označoval expremiéra Andreje Babiše za dezinformátora. Lidé si ale všimli, že Rakušan jel v autě bez zapnutého bezpečnostního pásu. Věcí už se podle TN.cz zabývá i policie.

"Zjištěnými skutečnostmi se nyní zabýváme," uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. "Za jízdu bez použití bezpečnostního pásu na sedadle spolujezdce lze v příkazním řízení na místě uložit pokutu ve výši 1 500 až 2 000 korun," vysvětlil Bocán.

"Přestupek můžeme, v případě splnění zákonných náležitostí, vyřešit touto formou, v opačném případě jej oznámíme příslušnému správnímu orgánu k projednání," popsal Bocán, že se věc nejspíše vyřeší pokutou.

Rakušan se záhy po upozornění na spáchaný přestupek omluvil s tím, že pokutu samozřejmě zaplatí. „Já to jako chybu vnímám a jsem připraven za to vést veškeré důsledky, zaplatit pokutu a možná říct všem ostatním: 'Nedělejte takovou hloupost jako já, pásy můžou zachraňovat život.'," uvedl Rakušan.

"Je to jednoznačná chyba, nemá se to stávat, mám si na to vzpomenout, je to hloupost, svoje děti to učím a nenechám je do auta bez pásu sednout, určitě nejdu dobrým příkladem," prohlásil ministr vnitra.

