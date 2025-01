Rakušan o funkci premiéra. Nemyslí si, že by to dělal špatně

Rakušan v rozhovoru pro CNN Prima NEWS prohlásil, že hnutí STAN v podzimních parlamentních volbách cílí na dvacet procent, aby Starostové patřili mezi tři nejsilnější politické síly v zemi. „Chci, abychom byli jednou ze tří opravdu těch nejsilnějších politických stran v zemi. Chceme, abychom měli výrazný dvojciferný výsledek. Musíme mít cíl mířit ke dvaceti procentům, abychom posílili jádro a přesvědčenost, že nás se volit vyplatí,“ uvedl Rakušan.

Starostové jsou podle něj stabilní politickou stranou s dvacetiletou tradicí a politickými úspěchy v poslední době. „Nechceme být třetí silou, ale tou stranou, která má odlišný koncept, která se jasně ukáže jako dlouhodobá životaschopná síla. Vždy nás všichni podceňovali, potom jsme ukázali, že jsme schopní obsadit pět ministerských postů, eurokomisaře a máme evropskou, národní i krajskou kompetenci. To, že je nám dvacet let, je úplná dospělost a jsme normální silnou stabilní politickou silou, která nechce dopustit extremistické vládnutí. A jediným předpokladem pro to je, abychom byli silní,“ říká ministr vnitra.

Jako lídr hnutí STAN chce Rakušan aspirovat na premiérské křeslo. „Každý, kdo lídruje straně, která má potenciál patřit ke třem nejsilnějším, o sobě musí říkat, že chce být premiérem. Určitě si to dokážu představit, samozřejmě že pokud budu lídrem, tak v té chvíli o sobě člověk musí říkat a být i mentálně připraven na tuto misi. Nemyslím si, že bych to dělal špatně,“ je přesvědčený Rakušan.

Rakušan odmítá některé názory z poslední doby, že se STAN sbližuje s hnutím ANO Andreje Babiše a že spolu uzavřeli pakt o neútočení. To jsou podle Rakušana úsměvné spekulace a projevy politické konkurence, která se Starostů bojí.

„Četl jsem takové výroky i od koaličních poslanců po dílčím hlasování. Ten, kdo viděl jednání ve Sněmovně v posledním týdnu roku 2024, nemůže absolutně říct, že existuje nějaké příměří a že jsme na něčem domluvení či postupujeme ve shodě. Máme absolutně odlišné pohledy na vnitřní bezpečnost i v geopolitických souvislostech, na Rusko, které je z našeho pohledu jasným agresorem. Nechceme očerňování lidí, kteří k nám prchli před válkou. My a hnutí ANO, to je střet dvou světů,“ brání se Rakušan, že odmítnutí politiky Antibabiš neznamená, že Andreje Babiše a jeho politiku nepovažuje za nebezpečí. „My to nepojedeme prostě proto, že to nefunguje,“ vysvětluje šéf Starostů a zároveň vylučuje možnou povolební spolupráci s hnutím ANO.

„Nemůžu chtít společně vládnout s někým, kdo tvrdí, že zruší penzijní reformu, kterou považuji za jeden z největších úspěchů této vlády. Nemůžu sedět ve vládě s někým, kdo útočí na veřejnoprávní média. Vím, že se často říká, že koalice se dělají po volbách, ale myslím, že politik má dávat jasné odpovědi. STAN, který já reprezentuji a se kterým je spojená moje politická kariéra, nebude s hnutím ANO spolupracovat,“ má jasno Rakušan.

Starostové se místo nefunkčního strašení Babišem chtějí zaměřit na spojení konzervativních a liberálních voličů a také voličů ve městech a na venkově. „Naši voliči jsou z velké části mladí lidé do 24 let, kteří vidí, že nechceme zůstat stát a zakonzervovat starý svět. Jsme konzervativní v tom, že nikdy nebudeme spekulovat o tom, co je liberální a parlamentní demokracie, že tato země patří do EU a do NATO, a nebudeme vycházet vstříc populistickým náladám, ale to, že životní prostředí a jeho kvalita nejsou sprostá slova, že lidská práva menšin jsou něco, co je přirozeným vývojem ve společnosti a je třeba na ně dbát, to určitě část našich voličů očekává a my na to budeme dbát. Potom vždy říkáme, že druhou nohou jsme na venkově. Dlouhodobě se tyto dva světy snažíme spojit a funguje to,“ je přesvědčený ministr vnitra.

Politici totiž podle něj venkov opustili a zaměřili se výhradně na městského voliče. „Lidé na venkově mají specifické problémy, nejsou to z principu horší lidé, nejsou to žádní nedemokrati, ale zapomněli jsme na jejich problémy,“ říká Rakušan, že určitě bude STAN pokračovat s kampaní VenkOFF.

Starostové jsou podle Rakušana středové hnutí, které chce dbát na sociální smír, a i proto bude STAN akcentovat nižší daně pro nízkopříjmové a vyšší zdanění pro vysokopříjmové. „Já si myslím, že pokud říkáme, že sociální smír a společenská soudržnost je pro nás vysokou hodnotou a že existuje společenský konsenzus na tom, že člověk, který vydělává nadstandardně, je zároveň solidární se systémem, protože se mu to vyplatí pro smír a klid společnosti, je to dobře. Vyplatí se mu to i proto, že potenciální zákazníci byznysu na to budou mít, bude se jim žít lépe a obecně bude nižší společenská tenze, to je něco, s čím do voleb určitě půjdeme a co nás určitě bude odlišovat,“ tvrdí Rakušan.

