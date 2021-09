Rakušan odpálil bombu. Před sedmi lety za ním prý Babiš přišel a učinil nabídku

reklama

Rakušan v rozhovoru pro YouTube kanál Standa show vysvětloval, jak vlastně vznikala jednotlivá spojenectví s různými stranami v historii hnutí STAN, což před časem kritizoval premiér Andrej Babiš. „Nejsme politické prostitutky, jak nás nazývá Andrej Babiš. On teď útočí a uráží všemožnými způsoby,“ spustil Rakušan a jal se vysvětlovat počáteční spojení s TOP 09 v roce 2010.

„My jsme tehdy s TOP 09 spolupracovali proto, že to byla nová moderní strana, která jako jediná byla ochotná jednat s malým nevýznamným uskupením STAN. Tehdy šli Starostové za ministrem financí Miroslavem Kalouskem a ten jim dal za pravdu, že na daních obce nedostávají tolik, kolik by měly. A vzniklo z toho tehdy docela zajímavé spojenectví,“ vyprávěl Rakušan.

„Samozřejmě to bylo vedené nějakým pragmatismem, protože to hnutí STAN bylo opravdu maličké a reprezentovalo hlavně ty nejmenší obce v zemi. To hnutí poté začalo růst i do větších měst, vstupovali do něj liberálové a mnoho zajímavých osobností a lidí, kterým byla ta naše filozofie blízká,“ pokračoval.

Spojenectví podle něj fungovalo do roku 2014, kdy začaly růst spory s TOP 09. „Zejména kvůli věci, která naše lidi poměrně urazila, když nám v senátních volbách dala topka možnost kandidovat pouze ve třech regionech z 27, ačkoliv jsme měli 20 kvalitních lídrů. A my jsme pak získali dva senátory a TOP 09 ani jednoho. A tehdy jsme si uvědomili, že chceme prosazovat vlastní politiku. Ale já tohle znám jenom z vyprávění, protože já jsem se stal členem Starostů až v roce 2015,“ vzpomínal Rakušan.

Poté se Starostové na krátko spojili s lidovci, s čímž prý Rakušan osobně nesouhlasil. „No a co se týká pozdějšího spojenectví s KDU-ČSL, já jako městský liberál jsem byl tehdy proti tomu, ale většina se rozhodla jinak. Ten projekt ale šanci měl, bylo to nějaké středové uskupení a podle mě, kdybychom do těch voleb společně šli, tak bychom těch potřebných deset procent získali. Když nám ale pak lidovci řekli, že koalici ne, ale že můžeme jít k nim do kandidátky, tak to už pro mě fakt bylo moc,“ vysvětloval neúspěch dalšího spojenectví Rakušan. Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3874 lidí

„Já jsem tehdy v našem vedení řekl, že já rozhodně nebudu kandidovat na lidovecké kandidátce, a těch lidí bylo víc. A vyústilo to v to, že jsme měli vlastně měsíc na to udělat nějakou předvolební kampaň, v průzkumech nám nikdo nevěřil, že se dostaneme do Sněmovny, a Jan Farský jako tehdejší lídr tu republiku objel, všichni se aktivizovali a my jsme se do Sněmovny navzdory předpokladům dostali,“ vyprávěl lídr Starostů.

Jako nejpovedenější vnímá Rakušan současné spojení s Piráty. „Tak to je za mého předsednictví a já si za ním stojím, nesu za něj odpovědnost a už je to něco, co podle mě vnitřně tomu STAN sedí. Protože my jsme se od vzniku hnutí dost vyvinuli a už nereprezentujeme jen třeba moravského venkovského voliče, jako to bylo v počátcích, ale zejména i nějaké městské liberály. Takže to hnutí zvládlo absorbovat tyhle dvě nesourodé skupiny do nějakého jednoho celku,“ popisoval proměnu hnutí Rakušan.

Navíc ta poslední spolupráce je podle něj nutnou reakcí na vývoj politické situace, kdy se ukázala potřeba porazit Andreje Babiše, jako se to povedlo třeba na Slovensku v případě Mečiara. „Všichni jsme byli na Letné, kde nás Mikuláš Minář vyzýval, ať se spojíme, a já jako nový aktivní předseda Starostů jsem do toho vlétl po hlavě. A v té době ještě byl volební zákon, podle kterého se hlasy počítaly nespravedlivým způsobem menším stranám a my jsme nevěděli, že se ten zákon pak bude muset z rozhodnutí Ústavního soudu měnit,“ obhajoval koalici Rakušan.

„Takže jsme se vlastně všichni rozhodli, že je potřeba změna, a v rámci té demokratické opozice začaly debaty, jak ty koalice koncipovat. My jsme třeba dostali exkluzivní nabídku od ODS ještě dříve, než vzniklo SPOLU. Ale do toho naši lidé jít nechtěli, asi 70 % našich členů se vyjádřilo, že s ODS si tu koalici nepředstavují,“ překvapil Rakušan.

Koalici s ODS podle něj lidé z hnutí nepodpořili hlavně kvůli špatné historické zkušenosti. „To je asi i vlivem historie ODS, se kterou máme jako komunální politici leckdy špatnou zkušenost, kdy se před mnoha lety kradlo, byla korupce a tak. A vlastně na základě snahy odstranit některé komunální politiky ODS vznikalo hnutí STAN. Takže proto ta varianta s ODS byla vlastně nejméně podporovaná v rámci toho průzkumu,“ vysvětlil lídr Starostů.

Ten prý sice občas slýchá, že kdyby kandidovali sami, tak budou mít více hlasů, ale Piráti mnohé voliče odradili. „Ale tak vždyť ti lidé mají taky nějaké hlasy a můžou ty kandidátky ovlivnit. A my jsme těmito dvěma koalicemi zajistili, že demokratické spektrum nepřijde ani o jeden hlas. Zatímco v tom druhém spektru to tak je, když stoupá Andrej Babiš, klesá Přísaha nebo ČSSD, protože oni se tam požírají,“ hájil obě koalice Rakušan.

„Navíc i díky té koalici jsme se neuvěřitelně zviditelnili, to je taky potřeba říct. Naše mediální oddělení má nárůst 200 % mediálních výstupů oproti číslům před uzavřením koalice. Takže jsme si mohli nějaké lidi naštvat, ale ta koalice má naprostý smysl, máme synergii, společný program a plníme poptávku občanské společnosti,“ dodal Rakušan.

Paradoxem podle něj je, že Babiš v současnosti Rakušana všude kritizuje, ale v roce 2014 mu dal nabídku stát se hejtmanem. „Já jsem v roce 2014 dostal po úspěchu v komunálních volbách v Kolíně nabídku od Babiše, abych se stal lídrem ANO v krajských volbách v roce 2016. Ale to jsem odmítl, protože už tehdy jsem věděl, co je zač. Já prostě nemám pochopení pro nikoho, jako je Zlatuška, Jourová a další, kteří s tím Babišem začínali a potom se od toho distancovali, že nevěděli, do čeho jdou. Vždyť už tehdy bylo jasné, že je to komunista, že sponzoroval politické strany, že struktura toho hnutí odshora je nesmyslná. To byl od začátku jen jeho projekt, a kdo říká, že to netušil, tak prostě lže,“ řekl rázně Rakušan.

„Takže jsem to odmítl a udělal jsem správně, ačkoliv bych se tehdy určitě stal hejtmanem, protože ANO ve Středočeském kraji vyhrálo i s paní Jermanovou a já jsem tehdy měl určitě větší popularitu než ona. Mně se ta parta prostě nelíbila, nelíbil se mi Andrej Babiš, a to moje podezření se časem prokázalo v obludných rozměrech,“ dodal lídr Starostů.

