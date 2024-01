Rakušanova „prasárna“ a lhaní za čtyřicet milionů. Tohle se z Karviné neukazovalo

reklama

První debata ministra vnitra Víta Rakušana v Karviné má další dohry. Velkou pozornost nejen na akci samotné, ale také následně na sociálních sítích, vyvolal mladý politik a vítkovický zastupitel Matěj Gregor (Svobodní), který předsedu hnutí STAN podrobil tvrdé kritice nejen za zvyšování daní.

„Jste tady v době, kdy klesá důvěra vládě na 18 %. V době, kdy vám důvěřovalo 30 % lidí, tak jste k nám vůbec nezavítal, byli jsme vám úplně ukradení. Jediný důvod, proč tady jste, jsou lidé, kteří vás natočí a vy pak budete říkat, jak chodíte do vyloučených lokalit,“ vpálil ministrovi hned v úvodu Matěj Gregor, krajský předseda Svobodných v Moravskoslezském kraji.

Vzápětí citoval to, co Rakušan napsal 8. září 2023 na Twitteru. „Pan premiér mohl při vší úctě mluvit maximálně za ODS nebo koalici Spolu, hnutí STAN nikdy netvrdilo, že nebude potřeba zvyšovat daně,“ citoval diskusní příspěvek ze sociální sítě. Bezprostředně poté však všem přítomným pustil nahrávku ze zahájení předvolební kampaně STANu a Pirátů, kde Vít Rakušan říká toto: „Určitě to nechceme udělat tím, že budeme zvyšovat daně. Nechceme to udělat ani tak, že budeme bohatým brát. Zároveň vám říkám, že zvyšování daní, tak my jsme prosazovali a také prosadili daňovou progresi, kdy se zvýšení daní týká těch, kteří vydělávají skutečně výrazně více,“ znělo éterem.

Tím však mladý politik v kritice prvního místopředsedy vlády neskončil. „V roce 2021 jste kritizoval Andreje Babiše za to, že si připravuje kampaň s Veřejnou zdravotní pojišťovnou. Babiš tehdy chtěl mít v letáčku VZP proti rakovině svoji fotku. Vy jste tehdy řekl, že je to ,politická prasárna'. Co je pak ale vaše kampaň za 40 milionů, která má vysvětlovat kroky vlády. Z veřejných peněz si platíte reklamu, abyste přesvědčoval lidi o tom, že vláda dělá dobré kroky. Bohužel to není opět nic jiného, než lhaní, lhaní a lhaní,“ nebral si servítky Matěj Gregor, který se však opřel také do postoje vlády Petra Fialy vůči ostravské společnosti Liberty.

„Chcete mi říkat, že 1,7 miliardy Kč, které dluží Liberty státu, je víc, než ti lidé, kteří tady přijdou o práci. A nejsou to jen zaměstnanci Liberty. A víte co se stane, až přijdou o práci? Tyto lidé přestanou platit daně, začnou pobírat dávky v nezaměstnanosti a budeme počítat úplně jiné peníze,“ argumentoval Gregor a vyzval ministra, aby přestal lhát.

„Proč lžete? Proč platíte kampaň na vaši podporu? Proč vyvěšujete pytle z mrtvolami? Proč vyvěšujete plakáty s heslem ,Bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí'. To vám přijde v pořádku?“ předvedl Gregor ukázku z Rakušanovy práce.

Ministr vnitra Vít Rakušan na tvrdou kritiku reagoval tím, že se kroky vlády pokusil vysvětlit a znovu obhájit. „Ano, reálně jsme nechtěli, a opravdu jsme to neplánovali, zvyšovat daně. Abychom mohli udržet základní sociální standard, to znamená funkční zdravotnictví, školství, veškeré služby státu, tak je třeba hledat i zdroje na příjmové stránce rozpočtu,“ řekl Rakušan na debatě v Karviné.

S tím však Matěj Gregor nesouhlasil. „Stejně jste našli peníze na to, abyste zvedli platy, abyste sestavili vládu s nejvyšším počtem ministrů v historii. Našli jste peníze, abyste dělal plakáty. Vy nešetříte. Kdybyste šetřil, tak to děláte úplně jinak,“ dodal Gregor.

