Redaktor ČT: Turkova nehoda? Vypadá to na chybu nemocničního auta

14.07.2026 13:14 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Čestný předseda Motoristů Filip Turek byl v pondělí účastníkem dopravní nehody, při které se srazil s nemocničním autem převážejícím krev. Názory na viníka nehody se růzzní, ale velká část expertů upozorňuje, že ani auto s majáčkem nemůže svou jízdou ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu. Turka se dokonce zastávají i dlouhodobí kritici současných vládních stran, například novinář ČT Vojtěch Gibiš.

Redaktor ČT: Turkova nehoda? Vypadá to na chybu nemocničního auta
Foto: Hans Štembera
Popisek: Filip Turek

Poslanec Motoristů Filip Turek měl v pondělí krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy. Na křižovatce ulic Ječná a Sokolská se jeho vůz střetl se sanitkou, která po nárazu skončila převrácená na střeše.

Řidič sanitního vozu utrpěl vícečetná zranění včetně středně těžkého poranění hlavy. Záchranáři jej při vědomí převezli do traumacentra. Sanitka podle dostupných informací převážela krev pro Nemocnici Na Homolce.

Turek uvedl, že projížděl křižovatkou na zelenou, když mu z levé strany do cesty vjela sanitka se zapnutými výstražnými světly. Střetu podle svých slov už nedokázal zabránit. „Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetl s autem, které jelo asi seshora,“ řekl. Dodal, že jej nehoda mrzí a doufá, že řidič neutrpěl vážná zranění.

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Poslanec se na místě podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem. Okolnosti a příčinu nehody nyní vyšetřuje policie. Řada lidí ale už má samozřejmě o viníkovi situace jasno. Na Turkovi si smlsli zejména opoziční politici a spříznění mediální komentátoři, jako předseda lidovců Jan Grolich a facebookové profily Pirátů a TOP 09.

Velká část lidí ale upozorňuje, že i z dostupných záběrů je patrná spíše chyba na straně řidiče sanitního vozu. To potvrzují dokonce i lidé, kteří jinak politiky Motoristů rozhodně nechválí. Jako třeba novinář ČT Vojtěch Gibiš, který na sítích zpravidla kritizuje kroky současné vlády.

„Tohle NA PRVNÍ POHLED vypadá na chybu řidiče vozu z nemocnice. Nevypadá to, že by dostatečně ubral před křižovatkou,“ vyčetl Gibiš z dostupných záběrů z místa nehody.

Gibiš dle svých slov jako novinář najezdil stovky kilometrů s vozidly zdravotníků a hasičů a proto může o situaci mluvit zasvěceně. „Jako novinář jsem po Praze v autě s VRZem najezdil s hasiči stovky km, jezdil jsem i se ZZS mimo Prahu...“ podpořil Gibiš svůj názor roky zkušeností.

 

 

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ČT , nehoda , sanitka , Turek , Gibiš

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muniční iniciativa

Paní Černochová, mohu vás jako expertku a bývalou ministryni obrany požádat o vysvětlení, jaký je rozdíl mezi českou muniční iniciativou a tou americkou, do které se vláda na rozdíl od té české zapojila? Já moc nechápu, proč do jedné ano a do druhé ne. V čem je rozdíl? Děkuji

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