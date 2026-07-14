Redaktor ČT: Turkova nehoda? Vypadá to na chybu nemocničního auta

Poslanec Motoristů Filip Turek měl v pondělí krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy. Na křižovatce ulic Ječná a Sokolská se jeho vůz střetl se sanitkou, která po nárazu skončila převrácená na střeše.
Řidič sanitního vozu utrpěl vícečetná zranění včetně středně těžkého poranění hlavy. Záchranáři jej při vědomí převezli do traumacentra. Sanitka podle dostupných informací převážela krev pro Nemocnici Na Homolce.
Turek uvedl, že projížděl křižovatkou na zelenou, když mu z levé strany do cesty vjela sanitka se zapnutými výstražnými světly. Střetu podle svých slov už nedokázal zabránit. „Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetl s autem, které jelo asi seshora,“ řekl. Dodal, že jej nehoda mrzí a doufá, že řidič neutrpěl vážná zranění.
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Poslanec se na místě podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem. Okolnosti a příčinu nehody nyní vyšetřuje policie. Řada lidí ale už má samozřejmě o viníkovi situace jasno. Na Turkovi si smlsli zejména opoziční politici a spříznění mediální komentátoři, jako předseda lidovců Jan Grolich a facebookové profily Pirátů a TOP 09.
Velká část lidí ale upozorňuje, že i z dostupných záběrů je patrná spíše chyba na straně řidiče sanitního vozu. To potvrzují dokonce i lidé, kteří jinak politiky Motoristů rozhodně nechválí. Jako třeba novinář ČT Vojtěch Gibiš, který na sítích zpravidla kritizuje kroky současné vlády.
„Tohle NA PRVNÍ POHLED vypadá na chybu řidiče vozu z nemocnice. Nevypadá to, že by dostatečně ubral před křižovatkou,“ vyčetl Gibiš z dostupných záběrů z místa nehody.
Gibiš dle svých slov jako novinář najezdil stovky kilometrů s vozidly zdravotníků a hasičů a proto může o situaci mluvit zasvěceně. „Jako novinář jsem po Praze v autě s VRZem najezdil s hasiči stovky km, jezdil jsem i se ZZS mimo Prahu...“ podpořil Gibiš svůj názor roky zkušeností.
Tohle NA PRVNÍ POHLED vypadá na chybu řidiče vozu z nemocnice. Nevypadá to, že by dostatečně ubral před křižovatkou.— Vojtěch Gibiš (@GibisVB) July 14, 2026
Jako novinář jsem po Praze v autě s VRZem najezdil s hasiči stovky km, jezdil jsem i se ZZS mimo Prahu... https://t.co/nCtTXyXRU7
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