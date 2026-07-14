Hřib (Piráti): Agrofert získával dotace v rozporu se zákonem o střetu zájmů

Vážené dámy, vážení pánové,
tak když jsem tady viděl, že se chystá vystoupit pan předseda Tomio Okamura, já jsem původně doufal, že se vyjádří k tomu, jak podvedli své voliče, když jim slibovali v těch předvolebních kampaních to, že Česká republika nebude podporovat Ukrajinu. Doufal jsem, že to vlastně tady ocením tento jejich podvod na voličích, protože tento obrat je skutečně velice důležitý. Je vidět, že to, co slibovala SPD svým voličům původně, nedávalo smysl. Tak to je fajn.
Ale taky jsem doufal, že se třeba pan předseda Okamura vyjádří k tomu, jak SPD podvedlo své voliče, například konkrétně v případě toho takzvaného chat control. To znamená toho šmírovacího zákona, který umožňuje velkým platformám skenovat soukromou konverzaci lidí. Protože kdyby SPD využilo svůj vliv coby koaliční strany v této vládě k tomu, aby tedy nebylo vůbec umožněno to hlasování ostudné, které proběhlo v Evropském parlamentu, tak by následně nemuseli vykládat v médiích, jak poslanci, tedy europoslanci SPD, hlasovali proti tomu chat controlu. A úplně totéž platí tedy i pro ANO.
Tak si to asi nějak zkuste vyjasnit, možná nejenom v koalici, ale i uvnitř hnutí ANO. Váš ministr, pan Metnar, ministr vnitra, obhajuje to, že jste prostě pustili pravidla toho šmírovacího zákona k tomu hlasování, protože jste to nezavetovali na Radě EU. A následně vaši europoslanci tedy hlasují proti tomu a vykládají, jak jako jsou jednoznačně proti tomu šmírování. No tak já nechápu.
Vy asi nevíte, co dělá vaše levá ruka a co dělá vaše pravá ruka. Máte v tom neuvěřitelný chaos a potom tady hrajete divadýlko a komedii pro média a pro vaše voliče, které jste prostě podvedli v předvolební kampani a věšíte jim bulíky na nos i dále. Já nevím, jak dlouho myslíte, že vám to ti lidi budou věřit, když je zcela zjevné, že vy jste mohli využít jiné mechanismy na to, abyste zabránili tomu, proti čemu údajně bojujete. Já jsem tedy rád, že stanovisko Pirátů je v tomhle ohledu dlouhodobé, neměnné a my žádné šmírování na rozdíl od vás skutečně nepodporujeme.
Nicméně, abychom se dostali k tomu důležitému, k čemu si myslím, že by se ve skutečnosti ty mimořádné schůze Sněmovny, jako je tahle, měly svolávat. Mělo by se to svolávat především k tématu rozkladu veřejných rozpočtů, protože minulý týden tato Sněmovna schválila další oslabení pravidel rozpočtové odpovědnosti, kdy si vláda navzdory nesouhlasu Senátu otevřela cestu k dalšímu zadlužování. Samozřejmě nám tvrdí, že to je naprosto nezbytné. Přitom každý, kdo ty veřejné finance sleduje aspoň nějakou dobu, tak ví, že ten náš problém není pouze na výdajové stránce, ale je také na příjmové stránce našeho rozpočtu. Prostě je důležité, jestli má vláda věrohodný plán, jak bude ty příjmy státu dlouhodobě posilovat.
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Mě tedy proto zaujalo i vystoupení paní ministryně financí Aleny Schillerové, která představila tři pilíře, na kterých má stát ta příjmová stránka státního rozpočtu, respektive její navýšení, protože ty tři pilíře jsou EET, reforma spropitného a boj proti černé práci. A já tedy se přiznám, že když jsem to slyšel, tak jsem čekal, že bude následovat ještě něco dalšího, nějaká jako skutečně ekonomická reforma, která by něco řešila. Protože to, co nám chybí, jsou především opatření, která by zvýšila výkon české ekonomiky, podpořila ty investice nebo zaměstnanost. Jenomže nic takového nepřišlo. A myslím tím na skutečná opatření. Ne, že si vláda schválí, že by tady chtěla nějakou AI Gigafactory. To si vláda schválit může cokoliv. Tam je otázka, co z toho se stane, jako že tohle se rozhodně nestane, protože vláda neudělala nic pro levnější energie, jako třeba, že by investovala do obnovitelných zdrojů elektrické energie.
Tak ale začněme tím EET, to se bude projednávat teďka. Tak za Piráty jsme opakovaně říkali, že vláda odstranila řadu věcí, které jsme kritizovali u toho původního systému. Pokud bude ta evidence jednodušší, digitalizovanější, nebude zbytečně zatěžovat podnikatele, pak jasně, proti tomu nemáme zásadní výhrady. Ale já vůbec nerozumím tomu, proč vláda z EET dělá jakýsi pilíř těch veřejných financí. Protože sama ta důvodová zpráva ukazuje, že vedle očekávaných příjmů současně zavádíte celou řadu opatření, takových jakoby populistických dárečků, které ty příjmy státního rozpočtu zase naopak snižují, jako jsou různé daňové úlevy, změny u DPH nebo ty další výjimky, které prostě ve výsledku znamenají, že ten čistý výsledný efekt bude výrazně nižší, nižší, než jak to prezentujete veřejnosti. A když se člověk podívá na čísla bez těch vašich politických brýlí, no tak z nich vychází něco zcela zjevně úplně jiného než z těch tiskových konferencí ministryně financí.
Druhým pilířem má být osvobození spropitného od daně. Tak já se tady opravdu ztrácím, protože tedy odkdy nějaká daňová úleva může být opatřením na posílení příjmů do státního rozpočtu? Pokud stát něco přestane zdaňovat, tak poměrně logicky o nějaké daňové příjmy přijde. To není nástroj pro jejich zvýšení. Můžeme se bavit o tom, jestli je taková změna správná nebo špatná, to jo, ale vydávat tohle za jakýsi nástroj konsolidace veřejných financí je prostě naprosto absurdní. To je naprosto absurdní a nedává to žádný ekonomický smysl.
A třetím pilířem je boj proti černé práci. Ani tady vláda nepůsobí dojmem, že má jasno. My jsme nejdříve poslouchali odhady v nějakých stovkách miliard korun. Minulý týden už paní ministryně Schillerová se zklidnila a mluví o jakýchsi desítkách miliard, což mi nepřijde jako úplně kosmetická úprava odhadů. Mně se to jeví spíš jako přiznání, že vláda vlastně žádné reálné výpočty nemá, že to prohlášení bylo zcela mimo realitu, a místo promyšlených a propracovaných systémových změn pracovního trhu se tady budeme dozvídat primárně o represivních opatřeních, jejichž skutečný přínos vlastně neumíte ani doložit.
A když tyhlety tři pilíře sečteme, dostaneme maximálně nějaké jednotky miliard z EET, nulový přínos ze spropitného a velice nejistý efekt u černé práce. A vedle toho máme ten letošní schodek 310 miliard korun. Odhady, že příští rok ten rozpočet může být třeba v minusu kolem 350 miliard korun. A současně jste si minulý týden schválili rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, protlačili jste ten zákon o krachu České republiky, který vám umožní posouvat to zadlužení ještě výš, klidně nad 400 miliard korun ročně.
Takže já bych se vás tedy chtěl zeptat, co to tady hrajete za divadýlko? Co to tady hrajete na české občany za divadlo? Každý, kdo se na ta čísla podívá, tak zjevně vidí, že to prostě nemůže vycházet, že takhle přece nemůže vypadat seriózní debata o státním rozpočtu a jeho stabilizaci. Vy se tady snažíte vytvořit jakýsi dojem, že ten problém řešíte, i když dobře víte, že ta opatření v řádu stovek miliard korun ten schodek prostě nesníží. To prostě nejde vyřešit těmi opatřeními, která vy představujete. Tak přestaňte lhát občanům, že příjmovou stránku státního rozpočtu zachrání opatření, jejichž vliv je ve výsledném součtu ve srovnání s velikostí vašich schodků prostě naprosto zanedbatelný.
A stejný způsob uvažování ostatně tady vidíme i v kontextu íránské krize. Vláda tady několik měsíců utrácela miliardy korun za plošné dotování nafty, takže se dostala na cenu nižší, než je třeba v Albánii. A teď tohle opatření ukončujete, jenomže žádný trvalý výsledek po něm nezůstal. Ty peníze jsou prostě pryč. Energetická bezpečnost České republiky se nijak nezměnila. Energetická soběstačnost naše je prostě stále taková, jaká byla. Takže jsme vysoce závislí na fosilních palivech a jsme extrémně náchylní ke krizím na Blízkém východě, jako je právě teď ta íránská.
My jsme na začátku krize představili Manifest energetické bezpečnosti. Tam jsme navrhovali investice do energetické soběstačnosti, do modernizace sítí, do akumulace energie, rychlejší výstavby obnovitelných zdrojů. To jsou ta opatření, která by snížila naši závislost na fosilních palivech. Zároveň by to také ochránilo veřejné finance před podobnými krizemi do budoucna.
A místo toho vláda dnes zpřísňuje pravidla pro výstavbu větrných elektráren a omezuje počet míst, kde mohou vznikat. Jinými slovy děláte úplně přesný opak toho, co byste dělat měli, aby to posílilo odolnost České republiky a snížilo ceny energií pro naše občany bez dotací a dlouhodobě. Mimochodem je to také cesta, kterou jdou všechny okolní země u nás.
To znamená, buďto jste vy vymysleli něco, na co nepřišel nikdo jiný v Evropě, kde celkový podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, zejména tedy z těch větrníků, je výrazně vyšší, asi tak jako dvacetkrát, anebo jste úplně mimo. A já bych řekl, že v tomhle případě B je správně. A v tom spočívá vlastně ten největší problém téhle vlády.
Vy prostě místo dlouhodobých řešení přicházíte s nějakými jednotlivými opatřeními, která jako vypadají asi dobře na tiskové konferenci, ale prostě když to sečtete, tak to nedává smysl ani ekonomicky, ani rozpočtově. Stabilitu veřejných financí totiž opravdu nezajistíte tím, že ty astronomické schodky překryjete několika mediálními vyjádřeními a prostě populisticky nějak atraktivními opatřeními.
Tady je nutná skutečně promyšlená strategie, realistické propočty a hlavně odvaha – odvaha dělat ty reformy, které budou fungovat i za 5 nebo 10 let. A tu odvahu vy vlastně zjevně nemáte. Protože to je to, co v těch předložených návrzích zcela zjevně vidět není.
Další věc, ke které bych se chtěl tady vyjádřit, je střet zájmů pana premiéra Babiše. Pirátský protikorupční tým analytiků totiž doplnil trestní oznámení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, které se týká podezření, že koncern Agrofert v době vlády Andreje Babiše získával veřejné zakázky a dotace v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Což je problém z mnoha důvodů, jednak tedy krást se nemá, to možná bychom se mohli třeba shodnout tady, ani neoprávněně čerpat, to je v podstatě totéž co krádež, ale hlavně ty peníze potom chybí – chybí na důležité záležitosti: chybí na podporu rodin, chybí na podporu dostupného bydlení, což je velký problém, který brzo začne mít i ty ekonomické dopady, protože v momentě, kdy se naše města nebudou moci rozvíjet kvůli tomu, že tam nebudou mít lidi kde bydlet, tak samozřejmě se zadrhnou ty ekonomické motory naší země.
Evropský žalobce koná. (Ukazuje ceduli.) Poslal nám dopis, že tedy zahájil vyšetřování v části týkající se těch evropských peněz. Bohužel Vrchní státní zastupitelství v části národních prostředků to vyšetřování dosud nezačalo. A proto jsme odeslali další podání, aby se do toho pustili, protože stát, když tyhle prostředky nevymáhá zpět, přestože k tomu podle oznamovatelů existují právní důvody i povinnost, tak samozřejmě vzniká škoda.
To podání naše rozlišuje dvě roviny. Jednak jsou to ty evropské peníze, které má řešit evropský žalobce, a ten je také řeší, a národní prostředky, tedy české dotace a veřejné zakázky, které podle oznamovatelů musí řešit české orgány činné v trestním řízení. A ten hlavní problém je, že část týkající se národních peněz bohužel může zůstat bez skutečného vyšetření, zatímco hrozí promlčení nároků a vznik těch miliardových škod pro stát.
Takže smyslem toho podání je přimět Vrchní státní zastupitelství v Praze, aby se touto národní částí začalo zabývat a prověřilo jak to nezákonné přidělování veřejných prostředků, tak i to následné nevymáhání. To ještě vysvětlím trochu podrobněji. Tou podstatou tohoto podání je totiž podezření, že koncern Agrofert získával v době vlády Andreje Babiše dotace a veřejné zakázky v rozporu se zákonem o střetu zájmů.
Podle podkladů, rozsudků, auditů a dalších dokumentů jde o částky v řádu desítek miliard korun. Jenom u veřejných zakázek se mluví minimálně o 16 miliardách korun. U národních a evropských dotací o 7,5 miliardy korun. To znamená dohromady 16 a 7,5 je 23,5 miliardy. Přitom za tyhle peníze by bylo možné odšpuntovat stavbu všech 11 700 bytů v režimu dostupného bydlení, které jsou připravené a čekají na peníze. To jsou skutečně projekty, kde už mají obce stavební povolení, mají ty pozemky, chtěly by to stavět, ale bohužel prostě nemají ty peníze, které do toho musí dát, cash, protože pochopitelně banka jim nepůjčí 100 procent.
Připomenu, že to jsou peníze, které jim stát slíbil, bohužel nedodal A připomenu také, že po roce 2026 povolení k těmhle stavbám prostě ze zákona začnou propadávat. Začnou propadávat podle zákona. Takže to bude velký problém, pokud se třeba tedy nepožádá o obnovu těch stavebních povolení.
Ale prostě do tohohle stavu se to nikdy nemělo dostat. Tady jsou připravené projekty na dostupné bydlení a stát nic nedělá pro to, aby se reálně dostupné bydlení stavělo.
A stejně závažné je, že stát ty peníze nevymáhá zpět, ačkoliv pokud byly dotace nebo zakázky poskytnuty nezákonně, no tak stát má povinnost prostě jednat.
To nemůžete dělat, že se nic nestalo, strkat před tím hlavu do písku, což je přesně to, co teď děláte, nemůžete donekonečna zadávat další a další analýzy u právních kanceláří, u kterých se ukázalo, že ty jejich právní analýzy neobstojí následně před soudem, protože jsou v přímém rozporu s těmi finálními rozsudky – mám na mysli například tu advokátní kancelář AK Portos. A nemůžete jen donekonečna čekat, až se ty nároky promlčí. Protože to by znamenalo, že škodu nakonec zaplatí občané, daňoví poplatníci.
Důležitá je taky otázka, kdo se tím má zabývat samozřejmě. Evropský žalobce jasně uvedl, že bude řešit evropské peníze. A ty taky řeší. Ale národní dotace a zakázky musí řešit české orgány, tedy české státní zastupitelství, česká policie. A pokud si instituce budou tu věc jenom takhle jako přehazovat, no, tak výsledkem bude, že část podezření nebude vyšetřovat nikdo. Takže toto doplnění toho podání, které jsme poslali, proto říká velice jednoduše: evropské peníze ať řeší evropský žalobce, ale národní peníze, ty musí řešit české orgány a musí je řešit teď, protože tady hrozí promlčení a škody.
A připomenu, že tady nejde jenom o tu minulost. To podání upozorňuje i na riziko, že stejný scénář se může opakovat zase znovu, tedy že Agrofert bude dál získávat veřejné zakázky a dotace bez nezávislého posouzení střetu zájmů, zatímco úředníci budou pod tlakem a pravidla se budou účelově měnit tak, aby tomu nic nebránilo. A zvlášť nebezpečná je ta snaha vládních poslanců změnit účelově zákon tak, aby se zkrátila lhůta pro vymáhání dotací z deseti let na čtyři roky. Protože to by prakticky mohlo znamenat, že ty miliardové částky by už nebylo možné vymáhat. A takováhle změna by tedy rozhodně nebyla technickou úpravou zákona. To by byla cesta, jak zabránit tomu, aby se tyto ukradené peníze vrátily zpět do rozpočtu.
Takže právě tohle to podání žádá. Žádá, aby Vrchní státní zastupitelství v Praze začalo věc skutečně dozorovat v části, která se týká národních prostředků, aby policie skutečně prověřila, kdo rozhodoval, kdo tlačil na úředníky, kdo předkládal nepravdivé dokumenty a proč stát nekoná tam, kde konat má. A smyslem je prostě ochrana veřejných peněz a principu, že zákon platí pro každého stejně. Takže pokud běžný podnikatel poruší dotační pravidla, tak stát po něm peníze vymáhá. A stejný postup musí platit i pro velký holding napojený na předsedu vlády. A to je celé jádro věci. Prostě tady nejde jen o Agrofert Andreje Babiše nebo o nějakou jednu konkrétní kauzu. Jde o důvěru lidí ve stát. Jde o důvěru lidí v to, že ta pravidla platí pro každého stejně, že si tady mocní nemůžou najít nějakou cestičku, jak ta pravidla obcházet, a že se papaláši prostě nemůžou před těmi pravidly schovávat.
A právě proto je nutné tuhle věc vyšetřit, nenechat ji zapadnout, a zabránit tomu, aby ta škoda za miliardy korun, respektive dokonce za desítky miliard korun, zůstala bez odpovědnosti.
A to je, myslím si, věc, které bychom se měli primárně věnovat pomocí institutu typu mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Protože tady je vidět, že tenhle institut se prostě rozhodla vládní koalice zneužívat pro prosazování svých záležitostí, což tedy rozhodně není důvod, proč to v jednacím řádu je.
Díky.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku