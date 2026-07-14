Okamura (SPD): Plníme další slib, snižujeme životní náklady

Cena dálniční známky se nebude od příštího roku zvyšovat. Z tohoto důvodu svolala naše vládní koalice teď mimořádnou schůzi, na které právě teď tady jsme. A Ministerstvo dopravy pod vedením ministra Ivana Bednárika za SPD předložilo tady do Poslanecké sněmovny zákon, kterým právě chceme zastropovat ceny dálniční známky. Konkrétně chceme zrušit každoroční valorizace ceny dálniční známky podle koeficientu inflace a rozšíření dálniční sítě, kterou do zákona prosadila bývalá vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů.
Takže bývalá Fialova vládní koalice v tom složení, co jsem říkal, zdražila občanům dálniční známky a naše vládní koalice udělá teď pravý opak a ceny dálničních známek zastropujeme a nebudeme je občanům zdražovat.
Tímto opatřením mimo jiné posilujeme i předvídatelnost ceny dálničních známek pro řidiče a zároveň opět snižujeme finanční zatížení českých domácností. Českým občanům a podnikatelům a firmám se tak již napříště nebudou každoročně zvyšovat výdaje spojené s provozem vozidel na pozemních komunikací. A plníme tím další předvolební slib, že snižujeme životní náklady občanům. Jak víte, tak i podle údajů Českého statistického úřadu za naší vlády klesla cena elektrické energie, klesly ceny zemního plynu, například živnostníkům jsme snížili povinné odvody, které jim naopak Fialova vláda zvýšila.
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Tak. A naše vládní koalice bude dál pokračovat ve zlevňování životů občanům. Minulý týden jsme prosadili tady ve Sněmovně, definitivně prošel zákon na zvýšení rodičovské na 400 000 korun od příštího roku. Chystáme další prorodinná opatření, jako například, že chceme znovu zavést školkovné, aby měli rodiče malých dětí více peněz. Chceme podpořit znovu slevy na manžela, manželku, na nezaopatřené děti, slevu na studenta.
Takže všechno máme připraveno jedno za druhém, aby lidé měli levnější životy. A jak víte, i ceny potravin podle Českého statistického úřadu klesají. Dokonce cena másla je v současné době už levnější než na jarmarcích SPD. Takže i v tomto ohledu se nám daří to realizovat, co jsme před volbami slibovali. A nyní ještě minulý týden prošel i nový stavební zákon, jehož jsem mimo jiné spolupředkladatelem, který zásadním způsobem přispěje k tomu, aby bylo na trhu více dostupného neboli levnějšího bydlení.
To znamená, když to zrekapituluji, teď je před prázdninami, tak levnější ceny energií; ano, je to realizováno. Práce na dostupnějším, levnějším bydlení; ano, udělali jsme zásadní krok. Levnější potraviny i podle Českého statistického úřadu; ano, je to tady, prokazatelně ceny potravin zlevňují a v mnoha základních položkách zlevňují meziročně, tedy ve srovnání se stejným obdobím loňska bývalé Fialovy vlády, tak za naší vlády zlevňují dokonce dvouciferně procentuálně, ať je to chleba, ať je to vepřové maso, ať je to máslo a další a další položky. Takže budeme na tom pracovat dále.
Děkuji za pozornost.
Tomio Okamura
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