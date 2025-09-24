Reuters: Ukrajině hrozí omezení pomoci

Jen 18 procent Ukrajinců si myslí, že válka může skončit ještě letos. Američané sankce zatím nezesílili, proud americké pomoci Ukrajině slábne a agentura Reuters tvrdí, že Ukrajina může přijít i o pomoc některých svých evropských partnerů. Ale pro většinu Ukrajinců jsou požadavky Rusů odporné, takže konec války se pravděpodobně neblíží.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil národu, že v USA, během jednání Valného shromáždění OSN, bude možné domluvit řadu věcí. Ale zdá se, že Ukrajinci jsou skeptičtí v tom, co by mohl jejich prezident dojednat. Nevěří ve významný pokrok po jednáních se 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem. Podle agentury Reuters Ukrajinci už totiž zjistili, že Trump mluví o zpřísnění sankcí proti Rusku, ale zatím k tomu reálně nesáhl.

Pouze 18 % Ukrajinců si myslí, že válka může skončit letos, a pocit nejistoty ohledně budoucnosti je na Ukrajině všudypřítomný, uvedl Anton Grushetskyj, vedoucí Kyjevského mezinárodního institutu sociologie, kterého citovala agentura Reuters.

Američané sankce zatím nezesílili, proud americké pomoci Ukrajině slábne. Bývalý vysoce postavený ukrajinský úředník, který si přál zůstat v anonymitě, pochyboval, že Trump vůbec uvalí sankce na Rusko, a uvedl, že by Ukrajina udělala lépe, kdyby se zaměřila na posílení svých ozbrojených sil.

Agentura Reuters tvrdí, že Ukrajina může přijít i o pomoc některých svých evropských partnerů.

Putin oznámil, že na frontové linii na Ukrajině je nyní nasazeno více než 700 000 ruských vojáků a Rusko okupuje zhruba 20 % ukrajinského území. Moskva však chce od Ukrajinců získat ještě podstatně víc území. Agentura Reuters v této souvislosti doplnila, že většina Ukrajinců považuje tyto požadavky za odporné.

Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro konzervativní televizi Fox News podotkl, že s Trumpem dříve prosazoval myšlenku výměny části území mezi válčícími stranami, což by mohlo vést k uzavření míru, ale dnes už prý chápe, že to tak není. „Myslím, že dnes chápe, že si nemůžeme jen tak vyměnit území. Není to fér,“ pravil Zelenskyj.

Ale v tuto chvíli Rusové stále postupují. Útočí na Záporoží. Už čtvrtý den po sobě. K městu míří klouzavé bomby, rakety i drony. A s podobnou silou Rusové buší i v jiných částech fronty.

 

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

