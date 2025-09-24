Reuters: Ukrajině hrozí omezení pomoci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil národu, že v USA, během jednání Valného shromáždění OSN, bude možné domluvit řadu věcí. Ale zdá se, že Ukrajinci jsou skeptičtí v tom, co by mohl jejich prezident dojednat. Nevěří ve významný pokrok po jednáních se 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem. Podle agentury Reuters Ukrajinci už totiž zjistili, že Trump mluví o zpřísnění sankcí proti Rusku, ale zatím k tomu reálně nesáhl.
Američané sankce zatím nezesílili, proud americké pomoci Ukrajině slábne. Bývalý vysoce postavený ukrajinský úředník, který si přál zůstat v anonymitě, pochyboval, že Trump vůbec uvalí sankce na Rusko, a uvedl, že by Ukrajina udělala lépe, kdyby se zaměřila na posílení svých ozbrojených sil.
Agentura Reuters tvrdí, že Ukrajina může přijít i o pomoc některých svých evropských partnerů.
Putin oznámil, že na frontové linii na Ukrajině je nyní nasazeno více než 700 000 ruských vojáků a Rusko okupuje zhruba 20 % ukrajinského území. Moskva však chce od Ukrajinců získat ještě podstatně víc území. Agentura Reuters v této souvislosti doplnila, že většina Ukrajinců považuje tyto požadavky za odporné.
Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro konzervativní televizi Fox News podotkl, že s Trumpem dříve prosazoval myšlenku výměny části území mezi válčícími stranami, což by mohlo vést k uzavření míru, ale dnes už prý chápe, že to tak není. „Myslím, že dnes chápe, že si nemůžeme jen tak vyměnit území. Není to fér,“ pravil Zelenskyj.
Ale v tuto chvíli Rusové stále postupují. Útočí na Záporoží. Už čtvrtý den po sobě. K městu míří klouzavé bomby, rakety i drony. A s podobnou silou Rusové buší i v jiných částech fronty.
Day 4 of intensified strikes on Zaporizhzhia City:— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) September 24, 2025
At least 13 KAB glide-bombs, multiple rounds of MLRS, and long-range artillery struck targets in the southern outskirts of the city and surrounding villages.
Additionally, MLRS and at least 2 KABs struck targets in southern… https://t.co/RVgc87ynfI pic.twitter.com/5Nw11T9CXO
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
