Ringo Čech: Nohavica by byl vůl, kdyby medaili od Putina nepřijal! A polovina těch blbů, co ho kritizují...

Známý český písničkář Jarek Nohavica získal medaili za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné obohacování národních kultur. Sám umělec se v médiích vyjádřil, že si ocenění váží. Některým je to ale trnem v oku. Krátce po zveřejnění informace, že má Jarek Nohavica toto ocenění dostat, se hlavně na sociálních sítích začala objevovat kritika. Padala slova o „donašeči StB“, někteří dokonce vyhrožují, že už ho nebudou poslouchat. Jiní Nohavicovi ale ocenění přejí a nechybí ani gratulace.

Anketa Reprezentuje prezident Miloš Zeman Českou republiku ve světě kvalitním způsobem? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 3840 lidí

Ivan Vyskočil: Je to přece čest

Jako velkou čest pro českého písničkáře vnímá ocenění od ruského prezidenta například herec Ivan Vyskočil. „Já k tomu mohu říct jen to, že jsem dostal cenu od pana prezidenta Zemana, které si nesmírně vážím, a že teď ještě plánuji dostat cenu od pana prezidenta Putina. To bych taky chtěl,“ řekl s humorem sobě vlastním Ivan Vyskočil a dodal: „Víte, já mám moc rád Puškina a přes jeho básně jsem se vlastně dostal na divadelní akademii.“ Vyjádřil se i k těm, kteří Jarka Nohavicu za přijetí medaile od ruského prezidenta kritizují. „Moc hezky to napsal někdo v těch diskuzích, ať se všichni podívají na procento těch, kteří zase křičí, a na procento těch, kteří panu Nohavicovi gratulují a mají ho rádi. No, a to mluví za všechno,“ vysvětlil Ivan Vyskočil s tím, že takovéto vyznamenání je přece obrovská čest.

Jan Kuželka: Proč zase takový humbuk?

Podobného názoru jako Ivan Vyskočil je i jeho dlouholetý kolega Jan Kuželka. „Vždyť toto vyznamenání přijala už i řada lidí ze zahraničí. Každý rok to přece někdo dostává,“ nechápe nevraživost některých lidí Kuželka a dodává. „A mimochodem, to bylo v Parlamentních listech také dobře napsáno, že jestli si někdo myslí, že třeba Depardieu a ostatní herci ze západu, kteří požádali o občanství v Rusku kvůli daním, tak ohrožují jejich západní svět, tak to je přece nesmysl. Nechápu, proč je kolem toho zase takový humbuk. Nohavicu měla vždycky spousta lidí ráda a nevím, co by na tom mělo změnit to, jestli dostal, nebo nedostal nějakou cenu,“ říká Kuželka.

Anketa Vadí vám, že Jarek Nohavica osobně přijal medaili od Putina? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 18007 lidí

Ringo Čech: Jeli by tam a přerazili by se...

Velmi rázně se k diskuzi kolem ceny od ruského prezidenta pro českého písničkáře Nohavicu vyjádřil pro Parlamentní listy František Ringo Čech. „Nohavicovu tvorbu neznám. Je to asi s podivem, ale já tento druh hudby neposlouchám. Ale jestliže mu nabídne takovýto státník cenu, tak by byl vůl, kdyby to nepřijal. Můžu mu k tomu jen gratulovat. Polovina z těch blbů, co ho kritizují, by tam jela a přerazila by se.

Aleš Trdla: Nejvíc kritizují ti, co toho v životě moc nedokázali

Svůj názor prozradil i Aleš Trdla. „Ocenění Jarka Nohavici opět vzbuzuje bizarní postoje, vjemy a vášně. Možná se ptáme proč. Jmenujme například novou pražskou radní Hanu Marvanovou, jejíž infantilnost dosahuje opět absurdních rozměrů a postrádá jakoukoli logiku. Prý ode dneška jej už neposlouchá. Převzetí jakéhokoli ocenění či vyznamenání je především věcí toho, koho se týká, a rozhodně nemůže rozumného jedince ovlivnit v tom, jestli bude jeho tvorbu poslouchat, nebo ne. Ostatně, celé generace dodnes obdivují Leoše Janáčka, a přitom všichni vědí, že to nebyla zrovna morální bytost,“ říká Aleš Trdla a pokračuje: „Buďto mě hudební dílo oslovuje, nebo ne. Ještě mě napadá, že nejvíce kritizují právě ti, co toho v životě moc nedokázali. Není spíše toto tak bizarní, co myslíte?“ ptá se hudební producent.

Slávek Boura: Nohavicu si rád pustím bez pachuti

O svůj názor na toto téma se pak se čtenáři Parlamentních listů podělil i Slávek Boura. „Když budu při chuti, Nohavicu si rád pustím bez pachuti, neb skvělý umělec si to zaslouží. Nota bene, například Dalí měl Picassa za nadšeného komunistu, a koho to dnes zajímá…?“ ptá se Slávek Boura a dodává: „Skutečný tvůrce může, ba často i musí být bigotním katolíkem i satanistou zároveň, sobě kapitalistou, nadšeným diktátorem, liberálním demokratem i socialistou v jednom… Post Mccarthismus českého střihu mi nechutná. Nicméně medaile od kohokoli z mocipánů je z mého pohledu na tvorbu kontraproduktivní,“ vysvětluje známý moderátor.

autor: David Hora