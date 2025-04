Řítíme se do pr*seru v Policii ČR. Během Fialovy vlády bublá nevídaná krize

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 21% hlasovalo: 6796 lidí Ministr vnitra Vít Rakušan popsal, že přijetí návrhu mimořádného navýšení rozpočtu pro jeho resort o více než miliardu korun pro letošní rok by umožnilo přidat hasičům a policistům od července 4 tisíce korun, přičemž 3200 korun by policisté a hasiči dostali v rámci stabilizačního příplatku a do odměn by se dle ministra propsalo zbývajících 800 korun.

Analýza porovnávající platy v bezpečnostních složkách, kterou si ministr vnitra nechal zpracovat, ukázala, že vojáci v předloňském roce v průměru vydělávali o 3 až 7 tisíc měsíčně více než policisté. Řadoví dopravní nebo pořádkoví policisté podle tohoto dokumentu pobírali ve srovnání s řadovými hasiči a vojáky o zhruba 6 až 8 tisíc méně. I v letošním roce před zvyšováním platů v armádě rozdíl podle Rakušana činil průměrně 2500 korun ve prospěch vojáků.

Otevření tématu platů v bezpečnostních složkách jen několik měsíců před volbami u opozice vyvolalo otázky, zdali by k němu došlo, i pokud by letos volby nebyly. Například předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) na Rakušanova slova reagoval s tím, že je zarážející, že vláda k navyšování platů nepřistoupila již dříve.

Od části příslušníků bezpečnostních sborů přitom varování před zhoršující se situací v souvislosti s nedostatečným platovým ohodnocením a na to navázaném hlubokém podstavu u policistů, hasičů či Vězeňské služby přichází již delší dobu.

Na problémy z toho plynoucí poukázal v loňském roce v médiích místopředseda odborové organizace bezpečnostních sborů Martin Červenka, jenž se kvůli dopadům v podobě dlouhého čekání občanů na policisty po oznámení rozhodl o situaci promluvit veřejně a na webových stránkách Konec PČR zmiňuje stále více řídnoucí stavy příslušníků jednotlivých policejních oddělení. Uvádí, že na Obvodním oddělení v Písku, kde slouží, bylo k letošnímu březnu 25 policistů, přestože plánovaný stav tohoto oddělení je oproti skutečnému o téměř polovinu větší a mělo by tam sloužit 41 příslušníků. Aktuálně k tomu doplnil, že situace se nemůže zlepšit, protože poslední nový policista nastoupil v červnu 2024, od té doby nikdo nový nenastoupil, a zároveň je další kolega ve výpovědní lhůtě.

„Dlouho jsem zvažoval, jestli to vůbec zveřejnit. Pak ale přišla ta pověstná poslední kapka a už to muselo ven, protože pokud už nejsme schopni dojet na nějaké závažné oznámení v řádech pár minut, ale počítá už se to na desítky minut, tak je skutečně něco špatně. A je třeba, aby se to změnilo a začalo se s tím něco dělat…“ sdělil policista v říjnu loňského roku pro ParlamentníListy.cz

Ani po přibližně půl roce se situace dle něj nikterak nelepší. „Ta situace je čím dál horší. Aktuálně jsem řešil, že se na mě obrátila paní s informací o jednom konkrétním oznámení. Chtěla učinit oznámení na nejbližším útvaru, a nakonec vše mohla oznámit až na sedmém útvaru od dané lokality. Ty předchozí útvary byly buďto zavřené anebo na nich byli pouze dva policisté, kteří byli vytíženi. Takže takováto je aktuální situace,“ popisuje Červenka, že se nadále uzavírají jednotlivá policejní oddělení či se slučují a prodlužují se i samotné dojezdové časy.

Fotogalerie: - Policejní novely

Přestože od vedení policie zaznívá ubezpečování, že se situace občanů nedotkne v krizových situacích, místopředseda odborové organizace se obává, že taková situace se už děje. „Dřív nebo později policisté dorazí pozdě k oznámené události, což může vést i ke ztrátám na životech. „Nejhorší je, že to potom v takovém případě odnese ta hlídka, která nepřijede včas,“ říká, že zodpovědnost v takovém případě dolehne na řadové policisty, kteří situaci nebudou moct ovlivnit, a nikoliv na ty, kteří ji popírají a neřeší.

Zdůraznil, že bezpečnost nelze rozdělovat na vnitřní a vnější, ale měla by se brát jako celek – a politici by neměli pohlížet na policisty, hasiče, příslušníky Vězeňské služby či na vojáky jako na „politické hračky“. „Takto to nemůže fungovat. Takto tu stabilitu ve sborech nenalezneme. Musí tu být nastavený řád, který se nebude měnit na základě toho, jak se mění složení v parlamentu či složení vlády, aby se bezpečnostní složky mohly rozvíjet a nezasahoval by do nich každý, přestože jim nerozumí,“ shrnul Červenka.

K aktuálnímu návrhu ministra vnitra Rakušana na zvedání platů policistům a hasičům podotýká, že rozumí složitosti vyjednávání financí na vládě pro některé resorty i vzhledem ke složení ze čtveřice stran, avšak zároveň si myslí, že se ministr vyjednat peníze pro příslušníky bezpečnostních složek mohl pokusit již dříve. Velmi těžko se teď dle něj bude vysvětlovat, že to není předvolební gesto.

Upínat navíc dle Červenky nelze pozornost jen k tomu, že by překážkou pro policisty byla vysoká byrokracie. Neočekává, že by před několika měsíci složená pracovní skupina situaci výrazně zlepšila a navíc má jít jen o jeden z bodů vedoucích ke zlepšení. „Toto není to stěžejní, že bychom odbourali nějakou administrativu a vše by již bylo dobré,“ popsal.

Fotogalerie: - Policejní sliby

Lidé sloužící v bezpečnostních sborech podle něj lze rozdělit na několik skupin. První z nich jsou příslušníci, kteří „velmi významně zvažují, že odejdou do armády“. „Protože je prostě vidět, kde je ta priorita a kam se sypou peníze,“ říká Červenka.

Další skupina je dle něj nespokojena natolik, že by chtěla uspořádat další demonstraci, což by znamenalo, že by se aktuální vláda premiéra Petra Fialy (ODS) potýkala během svého funkčního období již s druhým protestem, který by navázal na listopadový, během nějž stovky policistů, hasičů, celníků či příslušníků Vězeňské služby ČR dorazily před budovu ministerstva vnitra na pražské Letné. Doplnil, že by se vláda Petra Fialy svým přístupem k bezpečnostním sborům zapsala do historie, jelikož jsou příslušníci bezpečnostních sborů většinou zvyklí „držet hubu a krok“ a poslední demonstrace proběhla před 15 lety, kdežto teď dvě za jedno funkční období vlády. Rovněž uvedl, že jako odborová organizace zvažují takovou demonstraci v září letošního roku.

Třetí skupina pak vidí inspiraci v Polsku, kde se tamní příslušníci „sebrali a jednoho dne šli hromadně řešit své zdravotní neduhy“. Červenka podotkl, že byl velmi dlouho zcela proti takovým krokům, protože by se pohrdání vlády bezpečnostními sbory přenášelo na občany; nyní už tak striktní není. „Ano, ta myšlenka mi stále vadí. Na druhou stranu by to byla možnost, jak ukázat občanům, kam se celá situace ve velmi krátké době dostane,“ vyjádřil se.

Odejdou policisté kvůli značně rozdílnému ohodnocení do armády?

Anketa Má mít Nora Fridrichová právo pobíhat po sněmovně dle svého uvážení? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5887 lidí Významná skupina pak již, dle Červenky, ztratila víru ve zlepšení aktuálního směřování a hodlá skončit k 1. červenci, kdy má dojít k významnému navyšovaní platů pro vojáky v souvislosti s novelou o vojácích z povolání. „Za jedno funkční období dostat personální situaci v bezpečnostních sborech ze situace ‚velmi vážná‘ do situace ‚extrémně kritická“, to už je tedy výkon,“ zhodnotil.

Záměr navýšit platy vojákům ministryně obrany Jana Černochová oznámila ve středu společně s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou a uvedla, že by chtěla využít možností, vyplývajících z novely služebního zákona. „Tedy např. navýšení příspěvku na bydlení o 100 %, navýšení stabilizačních příspěvků u speciálních odborností nebo navýšení jízdních náhrad. Zároveň chceme zvýšit i služební tarify, a to o 15 % pro hodnosti svobodník až štábní praporčík a 10 % pro zbytek hodnostních sborů,“ zveřejnila ministryně při prezentování svého návrhu.

Doplnila, že plat každého vojáka vzroste o minimálně 8300 korun měsíčně, což má pomoci s náborem lidí do armády i motivovat již sloužící vojáky.

Dnes jsme na tiskové konferenci s náčelníkem Generálního štábu @ArmadaCR představili soubor opatření, kterými chceme navýšit platy vojáků z povolání v návaznosti na schválenou novelu služebního zákona. Chceme využít možností, které nám tato novela dává, tedy např. navýšení… pic.twitter.com/Kda1TRpmgv — Jana Černochová (@jana_cernochova) April 9, 2025

Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký však v tomto ohledu varuje, aby navyšování platů nezůstalo jen u vojáků. „Pokud vláda přidá jen vojákům, jedné bezpečnostní složce, tak někteří lidé se budou z finančních důvodů rozhodovat, aby šli právě k armádě, kde dostanou více,“ upozornil Lehký podle ČT24

V souvislosti s letošní novelou se dříve přitom hovořilo o tom, že by v průměru měla přinést minimálně přes dva tisíce korun měsíčně pro každého vojáka, což již samo o sobě dle mínění ministra Rakušana rozevírá nůžky zejména mezi platy vojáků a policistů.

A na nepoměr v přístupu k odměňování v rámci bezpečnostních složek upozorňuje také Červenka, byť zdůrazňuje, že nechce samotné zvyšování platů vojáků jakkoliv kritizovat. „Já bych chtěl silně zdůraznit, že nechci ‚útočit‘ na armádu a navyšování platů vojákům rozhodně přeji. Ale nemůžeme jít cestou, že budeme upřednostňovat jeden ze sborů, jelikož je pak jasné, že do toho lépe placeného budou lidé přecházet,“ shrnul.

K analýze srovnávající platové ohodnocení jednotlivých bezpečnostních složek podotýká, že dle jeho mínění ještě leckdy situaci popisuje v lepším světle, něž jaká je ta ve skutečnosti, a k přechodu lidí do armády kvůli významnému rozdílu v platech již dochází v nezanedbatelném množství případů.

V rámci zjištění skutečného stavu u policie se místopředseda Odborové organizace bezpečnostních sborů rozhodl vypravit do jednotlivých krajů a po navštívení prvních šesti ParlamentnímListům.cz potvrdil, že jde o „skutečně extrémně kritickou situaci“. Zavírat se mají jednotlivá oddělení a standardem se stává to, že policisté své úkoly plní při 50% naplněnosti svých stavů, což se odráží v dojezdových časech a v přetíženosti policistů.

Přestože se na jeho obvodním oddělení Policie ČR v Písku potýkají s nedostatkem pracovníků a útvaru chybí až 16 lidí, jde ještě o „dobrou“ situaci, jelikož Červenka v ostatních krajích zjistil ještě hroší podstavy. Policisté pak musí pracovat natolik, aby vykryli personální nedostatky, což vede k tomu, že se rozhodnou ve službě skončit. „A tím se to kolo ještě více roztáčí. Protože ty jeho noční služby musíte někomu dát, ty jeho víkendové služby musíte někomu dát, a stejně tak jeho spisy,“ zaznívá od něj, jak se problém nabaluje s odchodem každého dalšího policisty.

„Přál bych si, aby to někdo začal brát vážně. Abychom přestali být politické hračky. Řítíme se do obrovského ‚průseru‘ a zajímá mě, kdo se k němu postaví čelem, až nastane,“ pokračuje Červenka.

Fotogalerie: - Den s policií

O postavení příslušníků bezpečnostních složek podle něho vypovídá i to, jak po listopadové demonstraci bylo problémové finanční prostředky nalézt, ale debaty o zvyšování platů se objevují až aktuálně, v předvolebním období. „Abychom to tady personálně stabilizovali, potřebujeme mít dobré finanční ohodnocení a jistoty, což stabilizační příspěvek, se kterým si aktuálně politici neustále zahrávají a který lze ze dne na den odejmout a je různě krácený, rozhodně neučiní,“ uzavírá Červenka, že podle něj aktuálně nejde o řešení situace, nýbrž jen o předvolební gesta a fráze.

Táže se též, proč se k situaci u Vězeňské služby ČR – která je dle jeho zhodnocení „totálně v rozkladu“ – se nevyjadřuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) či její generální ředitel Simon Michailidis: „I generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček mlčí. Ví vůbec ministr financí, že má na starosti Celní správu?“ Policejní prezident Martin Vondrášek se dle Červenky alespoň snaží řešit například rozdílné postavení policistů a armády, kdežto Michailidis či Vlček téma nikterak neotvírají.

„Chtěl bych vyzvat premiéra Petru Fialu a jeho vládu ke třem věcem. První je, aby přestala rozdělovat sbory, které se starají o bezpečnost země a občanů, různým odměňováním a různým přístupem. Bezpečnost je jen jedna. Druhá věc je, aby vláda bezodkladně řešila kritickou situaci v bezpečnostních sborech. Třetí věcí je, aby s námi jako s odbory bezodkladně usedli k jednacímu stolu, jinak nás dotlačí ke krokům, které nebudou příjemné vůbec nikomu a jsou zcela zbytečné,“ uzavírá policista Martin Červenka.

Fotogalerie: - Hasiči na Hradčanech

Návrh na zvýšení platů pro policisty a příslušníky dalších bezpečnostních sborů vláda měla projednat ve středu minulého týdne, na hlasování však kvůli sporům týkajících se přidání peněz armádě nedošlo a oba body by nyní měly být projednány společně. Ministr Rakušan v reakci na přerušení jednání řekl, že svůj návrh nadále považuje za adekvátní a že vláda by dle něj ve věci měla rozhodnout do léta.

V neděli pak Rakušan v Otázkách Václava Moravce doplnil , že „nechce, aby se nadále rozevíraly nůžky“ mezi vojáky a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů, avšak slib, že by ke zvýšení platů došlo od 1. července potvrdit odmítl s tím, že vše nejprve vláda musí projednat.