Rodina, to je táta, máma, děti. Semín se vysmál Západu

10.09.2025 11:19 | Monitoring

Rodinu tvoří táta, maminka a děti, že si pohlaví nemůžeme měnit podle toho, jak se zrovna probudíme, a tak podobně. „To jsou hrozně silné teze a my je prosazujeme, protože je máme za správné. A jejich opaky máme za člověku škodlivé,“ prohlásil publicista Michal Semín, který se rozhodl popsat kořeny, z nichž podle jeho názoru vyrůstá spolek Svatopluk a v jejichž duchu by se podle zástupců spolku měl změnit i režim v Česku.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Michal Semín

 Publicista Michal Semín v rámci spolu Svatopluk promluvil o změně režimu v České republice. Na toto téma prý připravuje i knihu, kde podle vlastních slov popisuje společenské podmínky neliberální demokracie, ale na přednášce spolku Svatopluk téma rozšířil nad rámec knihy. Konstatoval, že český stát se musí proměnit tak, aby byl svobodný, solidární a spravedlivý.

„Také odmítáme soudobé ideologie na Západě – ideologie liberalismu a progresivismu. Protože to nějak koliduje s naší představou o tom, jak má být společnost správně organizována, jak mají vypadat vztahy mezi lidmi, co je dobré pro člověka a co mu naopak škodí,“ pravil Semín.

Spolek Svatopluk prý své základní úvahy o změně režimu staví na několika tezích. Jako např., že rodinu tvoří táta, maminka a děti, že si pohlaví nemůžeme měnit podle toho, jak se zrovna probudíme, a tak podobně. „To jsou hrozně silné teze a my je prosazujeme, protože je máme za správné. A jejich opaky máme za člověku škodlivé,“ prohlásil Semín.

Tyto z jeho pohledu pevné základy postavil proti hodnotám multikulturalismu, jenž staví na tom, že všechny kultury jsou si rovny, i když má každá svůj vlastní systém hodnot. Takovéto uvažování podle Semína není vnitřně konzistentní. Semín nepochybuje o tom, že toto uvažování dovedlo Západ k degeneraci.

Změna režimu: Jako u Orbána? V Příčovech padl návrh

 

autor: Miloš Polák

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

