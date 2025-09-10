Rodina, to je táta, máma, děti. Semín se vysmál Západu

Která herečka je lepší?
„Také odmítáme soudobé ideologie na Západě – ideologie liberalismu a progresivismu. Protože to nějak koliduje s naší představou o tom, jak má být společnost správně organizována, jak mají vypadat vztahy mezi lidmi, co je dobré pro člověka a co mu naopak škodí,“ pravil Semín.
Spolek Svatopluk prý své základní úvahy o změně režimu staví na několika tezích. Jako např., že rodinu tvoří táta, maminka a děti, že si pohlaví nemůžeme měnit podle toho, jak se zrovna probudíme, a tak podobně. „To jsou hrozně silné teze a my je prosazujeme, protože je máme za správné. A jejich opaky máme za člověku škodlivé,“ prohlásil Semín.
Tyto z jeho pohledu pevné základy postavil proti hodnotám multikulturalismu, jenž staví na tom, že všechny kultury jsou si rovny, i když má každá svůj vlastní systém hodnot. Takovéto uvažování podle Semína není vnitřně konzistentní. Semín nepochybuje o tom, že toto uvažování dovedlo Západ k degeneraci.
autor: Miloš Polák