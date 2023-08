Rodit zločince a narkomany? S podporou? Sestra z TOP 09 šla proti proudu, Veselovský začal žalovat

Podpora porodnosti ano. Ale té zdravé, v rodinách aktivních, pracujících občanů, kteří jsou pro republiku a společnost přínosem. To jsou slova Diany Bangoury, která napsala na svůj profil na síti X (Twitter). „TOP 09 jede solidní fašismus,“ zaznívá v komentářích, proti kterým se dotyčná brání. Přidal se i Martin Veselovský z DVTV s otázkou, zda si je TOP 09 vědoma, co její členové prohlašují.

„Podporujme zdravou porodnost, ne jakoukoli. Dokud nezačneme do debat o porodnosti zahrnovat i pojmy jako kvalita vs. kvantita, nikam se neposuneme. Každé dítě nebude daňový poplatník. Nevyroste z něj šikovný tesař, zemědělec, zdravotník, lékař nebo vědec,“ zkonstatovala na svém twitterovém profilu Diana Bangoura, jež má v profilu vyplněno, že „kope“ za tým TOP 09. Reagovala tak na tweet šéfa Seznamu Ivo Lukačoviče, který poukazoval na naprosto katastrofální demografický vývoj.

„Některé děti jsou pro nás do budoucna jenom náklady a problémy. Recidivista, narkoman, člověk, co nikdy nepracoval a nikdy nebude. Takoví ale děti taky mají. A ne málo. Musí se změnit podpora rodin. Narozené dítě pro stát neznamená automaticky přínos. To se ukáže až v dospělosti. Podpora porodnosti ano. Ale té zdravé, v rodinách aktivních, pracujících občanů, kteří jsou pro republiku a společnost přínosem,“ dodala ke svému příspěvku následně Bangoura.

Jejích slov si všiml mimo jiné moderátor Martin Veselovský. „Hele, TOP 09, fakt jste rádi, že máte členy, kteří se takhle veřejně vyjadřují? A nestojí vám to za komentář?“ zeptal se.

Hele, @TOP09cz , fakt jste rádi, že máte členy, kteří se takhle veřejně vyjadřují? A nestojí vám to za komentář? https://t.co/mpKN11mtBC — martin veselovský (@veselovskyma) August 9, 2023

„Top 09 jede solidní fašismus," komentuje slova Diany Bangoury také Bob Čáp. místopředseda mimoparlamentní Budoucnosti.

Top09 jede solidní fašismus. https://t.co/RUpAsvbS6a — Bob Čáp ???????? @bobcap@witter.cz (@BobCZap) August 9, 2023

„Hele vy zdravá porodnosti, a co s dětmi, u kterých je odmala zřejmé, že přínosem v rozpočtovém smyslu nikdy nebudou? Budete je házet ze skály?“ zeptala se pak Bangoury jedna z diskutujících.

„Kde přesně píšu, že ty, co ‚nebudou přínosem v rozpočtovém smyslu‘ je třeba omezovat? Nedostat bonus je omezování? Porodné třeba taky nedostane každý, znamená to, že ostatním shazujeme děti ze skály? (To jsou mně myšlenky, to vám teda povím, to máte často?)“ ohrazuje se Bangoura.

„Roztomilý. Mám pár otázek. Kdo to bude vybírat? Ty nevhodný rodiče budete kastrovat ještě před pubertou, aby se nestihli rozmnožit? A když do toho náhodou nějaká nevhodná vletí, tak rovnou na potrat? A co když se nekvalita děcka pozná až třeba v pěti letech, budou nějaký jatka?“ polemizoval pak další diskutující.

„Vy jste nemocný člověk. Není normální si po přečtení mého threadu vzpomenout na kastraci a nucené potraty. Ale stejně odpovím – třeba tak, že by se rodič. příspěvek vyplácel jenom pracujícím (jako mateřská) a podobně. Všichni by samozřejmě mohli mít dětí stále kolik chtějí,“ odvětila Bangoura.

