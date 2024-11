Rozdělení Češi. Venkov a město? To není hlavní. Rozhoduje jiná věc, zjistila studie

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9995 lidí



„Když se podíváme na českou společnost, která je zcela zmatená, zcela roztříštěná, a porovnáme to s tím, na jakých principech funguje zastupitelská demokracie, kterou tady máme jako určité zřízení, určitý typ vládnutí, tak ta přesně vychází z té představy, že společnost je nějakým předpokládatelným způsobem rozdělená na nějaké zájmové a hodnotové skupiny, které pak jde nějakým smysluplným způsobem v té politice reprezentovat a jejich konflikty moderovat a nacházet řešení. Pokud máme společnost, která toto nevykazuje, tak je to pro tu zastupitelskou demokracii velký problém,“ zhodnotila politoložka v rozhovoru moderovaném ředitelem Masarykovy demokratické akademie Patrikem Eichlerem.



Vidět to lze podle druhého autora studie, ředitele ústavu STEM, Martina Buchtíka, u mnoha témat. Jmenoval například naše geopolitické směřování či názory na naši roli v Evropské unii či na to, zdali „patříme spíše na Západ anebo máme hledat nějakou cestu být mostem mezi Východem a Západem“. „Buďto lidé chtějí jakoby na Západ, nebo na Východ, ale na Východ v podstatě nikdo nechce – být součástí nového Ruska,“ poznačil, v čem spatřuje rozporuplnost. Jaký bude mít daný člověk na toto názor, se dle něj pak nejvíce štěpí podle toho, do jaké socioekonomické skupiny spadá.

„Štěpicími tématy“ jsou dle Buchtíka i otázky o podobě sňatků a adopcí dětí stejnopohlavními páry, kde je naopak místo socioekonomického aspektu znát vliv především mezigeneračních rozdílů. Dále je rozdělení názorů patrné u pohledu na konflikt na Ukrajině a na očkování proti covidu-19.



Zmínil, že i když se zdá být jasné rozdělení na podporovatele vlády premiéra Petra Fialy (ODS) a expremiéra Andreje Babiše (ANO), ve skutečnosti mají voliči vládní ODS k Babišovu hnutí ANO mnohem blíže než k donedávna ještě vládním Pirátům.



Roli v odlišných postojích lidí má v Česku podle šéfa ústavu STEM nikoliv to, zdali žijí v malých obcích či ve městech, ale primárně jejich příjmová rovina – a to zejména nejen příjem dané domácnosti, nýbrž socioekonomická situace lidí v okolí.

Smejkalová doplnila, že při tvorbě studie očekávali, že naleznou podobné názory u pravicových voličů, a na druhé straně u těch levicových, ale nic takového se nestalo. „My jsme tam nic takového nenašli,“ poznačila s tím, že voliči „neznají své zájmy a tím pádem je neumí ani přiřadit“.



V české společnosti dle Smejkalové přetrvává i „antikomunismus“ a „antilevicové nastavení“, a panuje nepříliš kladný pohled na sociálnědemokratickou politiku. „A pak je tu ještě velmi silná masírka včetně té mediální, to znamená nejen té pravicové opoziční, která to vlastně nazývá jako projídání peněz našich dětí a příslušnou ministryni nazývá Venezuelou,“ vrátila se k minulé vládě a k přezdívce současné předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové, exministryně práce a sociálních věcí v Babišově vládě.

