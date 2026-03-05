Okamura vyhnal ze sálu Petra Fialu

„Potřebujete Babiše před soudem. Vás láká, abych musel pořád chodit k soudu a vaše média to mohla vysílat,“ zaznělo z úst Andreje Babiše do prořídle obsazených opozičních lavic Poslanecké sněmovny.
Předseda vlády se ujal slova hned na začátku schůze, svolané k vydání dvou poslanců a současně třetího a čtvrtého nejvyššího ústavního činitele v zemi. Andrej Babiš je již téměř deset let stíhán v dotační kauze Čapí hnízdo, předseda sněmovny Tomio Okamura byl obžalován na základě trestního oznámení Jiřího Pospíšila za předvolební plakát s černochem a nožem, upozorňujícím na celoevropský problém kriminality migrantů.
Poznámka Andreje Babiše o médiích, která prahnou po obrázcích Babiše před soudem, pokračovala slovy o „žluté liště“ na obrazovce ČT, a zmínil také redaktory webu Seznam Zprávy, kteří zveřejňují úniky ze spisů a v jeho případě měli informace ze spisu dříve, než advokáti.
Slova Andreje Babiše, jak média lákají jeho kauzy, tak trochu potvrdila mimořádně široká přítomnost novinářů v Poslanecké sněmovně. V tiskovém středisku, které obvykle ožívá až před polednem, tentokrát byla všechna místa obsazena už před devátou hodinou a na novinářské galerii bylo kromě kamer všech televizí možno pozorovat i známé žurnalistické tváře.
Projev Andreje Babiše začal hned po deváté hodině a trval více než hodinu. Předseda ANO v něm rozebral politiku i skutkový stav kauzy Čapí hnízdo, skutku, který se stal před 19 lety a stále se čeká na jeho soudní zhodnocení. Zopakoval názor, že kdyby nešel do politiky, nikdo by tuto dotaci na turistický resort u středočeských Olbramovic neřešil, a pozdravil nepřítomného poslance ODS Petra Bendla, který v té době jako středočeský hejtman o jejím přidělení rozhodl.
Během jeho projevu prošel kolem řečniště s papíry předseda lidovců Marek Výborný a patrně pronesl nějakou poznámku, kterou mikrofon nezachytil. „Jo, to jsou ti lidi, co jsou tady od revoluce,“ zareagoval Andrej Babiš.
Hřib domlouval poslancům ANO
Diskusi pak zahájil, jak se v tomto období stalo tradicí, předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Přestaňte fňukat,“ vyzval Andreje Babiše. Doplnil to úvahou, že Andrej Babiš to jinak ani neumí a fňukání se mu stalo smyslem politické existence, což Hřib jako lékař zhodnotil, že ministerský předseda „potřebuje homeopatika na křivdu“.
Předseda Pirátů si do řečniště přinesl petiční archy s třiceti tisíci podpisů, které podle něj žádají, aby „Andrej Babiš nerozkládal právní stát“.
Pak dlouze domlouval poslancům ANO a vyzýval je, aby hlasovali pro, když to mají ve vlastním etickém kodexu, který poctivě dodržují. Ze stejného etického kodexu ANO pak v projevu citoval i předseda lidovců Marek Výborný a do projevu si jej připravil i předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Předseda Hřib prezentoval návrh, který Piráti avizovali již dříve. Pro poslance ANO navrhli, aby byli „osvobozeni“ od stranického tlaku, hlasování o vydání poslanců Babiše a Okamury jako tajné. To ale zavrhli i jejich opoziční kolegové, právní expert hnutí STAN Karel Dvořák na tiskové konferenci řekl, že by se žádný poslanec neměl se svým názorem schovávat.
K samotné kauze bývalý náměstek ministrů Blažka a Decroix uvedl, že jako bývalý advokát poznal, že Andrej Babiš vede svou obhajobu v trestní kauze, kterou ze soudní síně přesunul do médií a parlamentu. A varoval, že by nikdo neměl zpochybňovat důvěryhodnost justice.
Na tiskovce s ním byl místopředseda STAN Lukáš Vlček, který odpovídal na otázku České televize, zda je současná vláda „koalicí k nevydání“, jejímž jediným účelem je zajistit většinu pro imunitu trestně stíhaných předsedů. Vlček souhlasil.
Vít Rakušan na tiskovce chyběl, protože právě ve stejných chvílích pronášel svůj projev o patro výše ve sněmovním řečništi. Andreje Babiše zkritizoval, že kvůli svému osobnímu problému zpochybňuje důvěru veřejnosti v justici a celkově v instituce státu. „Jaké to způsobuje následky pro důvěryhodnost státu, to ve svých úvahách vůbec nejste schopni domyslet,“ domnívá se bývalý ministr vnitra.
O vládě rozhodují volby, ale o vině a trestu rozhoduje zásadně soud,“ nastoupil do řečniště Martin Kupka. Ten nechápal, jak v jednadvacátém století někdo může mluvit o politickém procesu. „Každého štve, když se někdo chová jako nadčlověk, a Andrej Babiš se tak chová, Tomio Okamura se tak chová,“ varoval.
A poznamenal, že když Andrej Babiš věří v soudy na objednávku, asi je to podle hesla „podle sebe soudím tebe“.
Richterová: Dítě snědé pleti, má to těžké
Druhým vydávaným je předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Ten své vystoupení k trestnímu stíhání za plakát začal citátem disidenta a zakladatele spolku Šalamoun Johna Boka o přibývajících excesech české justice ve stíhání za slova.
Mluvil také o tom, co v tomto směru v zemi napáchala Fialova vláda. Když pozdravil samotného expremiéra v poslanecké lavici, ten kroutil hlavou a krátce poté jednací sál opustil. Podruhé se v lavicích ODS vrtělo hlavou, když Okamura mluvil o mánii dezinformací a vyhazování lidí z práce za názor za minulé vlády.
Na Okamurův projev reagovala za Piráty Olga Richterová, která plakáty, za který je Okamura stíhán, popsala tak, že zde bylo zobrazeno dítě tmavé pleti, tedy příslušník skupiny, která je stigmatizována a potřebuje od politiků podporu, nikoliv předsudečnou nenávist.
Nejde jen o plakát s chirurgy z dovozu, ale také o plakát s romskými dětmi, v němž žalobce shledal předsudečné vyobrazení romské imunity jako asociální.
Plakáty SPD:
Tyto děti to podle ní už dnes mají těžké a nemohou být prezentovány dehumanizujícím způsobem. Podle poslankyně Pirátů tím tyto lidi zbavujeme toho, co je činí lidmi. „Politici mají navrhovat řešení, ne stigmatizovat děti,“ vyzvala pirátka.
Podle předseda TOP 09 byly Okamurovy plakáty hnusné a rasistické, ale bude akceptovat, pokud soud řekne něco jiného.