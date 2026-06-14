Rozhovory PL- Ivan David

14.06.2026 12:00 | Monitoring
autor: Hans Štembera

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Článek obsahuje štítky

David , Rozhovory PL

Emisní povolenky

Také s nimi nesouhlasím a snad zavedeny nebudou. Ale upřímně, co může pro nás jejich nezavedení znamenat? Dost pochybuji, že když je nezavedeme, EU nad tím jen mávne rukou.

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