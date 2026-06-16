My u toho musíme být! EU se bojí, že Trump ukončí válku na Ukrajině bez ní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních týdnech opakovaně prohlásil, že se otevírá další okno příležitosti k ukončení ruské války na Ukrajině. Tím, jak se Ukrajincům relativně daří oslabovat ruský týl údery svých dronů, může podle ukrajinského prezidenta zesílit tlak na to, aby byli Rusové ochotni usednout k jednacímu stolu.
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A teď, když Donald Trump přijel do Francie a válka v Íránu se chýlí ke konci, by současný nájemník Bílého domu skutečně mohl upřít pozornost k Ukrajině.
Má to však háček.
Podle serveru Politico se někteří evropští politici bojí, co teď bude Trump v souvislosti s válkou na Ukrajině říkat.
„Teď, když je to hotové, se na to zaměříme a uvidíme, jestli to dokážeme dokončit,“ řekl Trump, sedící vedle Macrona. „Měsíčně umírá dvacet pět tisíc lidí, většinou vojáků. To by se nemělo stávat.“
A právě tato slova podle serveru Politico nezní nijak uklidňujícím způsobem. „To, že byl Trump rozptýlen (íránskou krizí), nebylo nutně špatné,“ řekl diplomat EU, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity.
A je tu ještě jeden problém. Rusové se dosud snažili udržovat jednání o Ukrajině jako jednání probíhající čistě mezi dvěma velmocemi – Spojenými státy a Ruskou federací, kde EU stojí na vedlejší koleji a na jejímž názoru v zásadě nezáleží.
Potom, tom, co spolu Donald Trump a Vladimir Putin komunikovali u příležitosti Trumpových 80. narozenin, může vyústit právě v to, že se Rusové a Američané opět pokusí vytlačit EU na vedlejší kolej.
„Včera jsme měli velmi dobrý rozhovor s prezidentem Zelenským a prezidentem Putinem a vidím – možná v tom můžeme něco udělat,“ řekl Trump.
Obavy Evropanů ještě znásobil Putinův poradce Jurij Ušakov, který oznámil, že se s Trumpem dohodl na tom, že jeho vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijedou do Moskvy.
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„Správný druh jednání je takový, ve kterém Ukrajina a Rusko sedí u stolu a Evropané a Američané jsou po jejich boku,“ uvedl Macron.
Politici EU mezitím jednají o 21. balíčku protiruských sankcí.
„Ale existuje jen málo náznaků, že by Spojené státy, které zmírnily energetické sankce proti Rusku uprostřed prudkého nárůstu světových cen, chtěly následovat tento příklad nebo dokonce poskytnout další finanční prostředky na podporu válečného úsilí Kyjeva,“ napsal server Politico.
„Ukazuje se, že jediný člověk na planetě – to vypovídá o roli prezidenta na světové scéně – který může spojit obě strany a pokusit se vyjednat konec této války, je prezident Trump,“ řekl vysoce postavený úředník Trumpovy administrativy.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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