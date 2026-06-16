My u toho musíme být! EU se bojí, že Trump ukončí válku na Ukrajině bez ní

16.06.2026 12:52 | Zprávy
autor: Miloš Polák

S příletem 47. prezidenta USA do Francie se zdá, že by se pozornost současného nájemníka Bílého domu mohla vrátit zpět k ruské válce na Ukrajině. Zvlášť když Trump hlásí do světa, že válka s Íránem spěje ke svému konci. Podle serveru Politico ale Evropané projevují obavy, s čím se Trump k válce na Ukrajině vrátí. A dopředu mu dávají jasně najevo, že tentokrát chtějí také sedět u jednacího stolu.

My u toho musíme být! EU se bojí, že Trump ukončí válku na Ukrajině bez ní
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních týdnech opakovaně prohlásil, že se otevírá další okno příležitosti k ukončení ruské války na Ukrajině. Tím, jak se Ukrajincům relativně daří oslabovat ruský týl údery svých dronů, může podle ukrajinského prezidenta zesílit tlak na to, aby byli Rusové ochotni usednout k jednacímu stolu.

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

17%
17%
60%
6%
hlasovalo: 11851 lidí
Zelenskyj se též nechal opakovaně slyšet, že má pochopení pro problémy Američanů v Íránu, chápe, že je Washington zaneprázdněn konfliktem s Teheránem, ale až to bude možné, ocenil by, kdyby Američané opět věnovali pozornost válce na Ukrajině.

A teď, když Donald Trump přijel do Francie a válka v Íránu se chýlí ke konci, by současný nájemník Bílého domu skutečně mohl upřít pozornost k Ukrajině.

Má to však háček.

Podle serveru Politico se někteří evropští politici bojí, co teď bude Trump v souvislosti s válkou na Ukrajině říkat.

„Teď, když je to hotové, se na to zaměříme a uvidíme, jestli to dokážeme dokončit,“ řekl Trump, sedící vedle Macrona. „Měsíčně umírá dvacet pět tisíc lidí, většinou vojáků. To by se nemělo stávat.“

A právě tato slova podle serveru Politico nezní nijak uklidňujícím způsobem. „To, že byl Trump rozptýlen (íránskou krizí), nebylo nutně špatné,“ řekl diplomat EU, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity.

A je tu ještě jeden problém. Rusové se dosud snažili udržovat jednání o Ukrajině jako jednání probíhající čistě mezi dvěma velmocemi – Spojenými státy a Ruskou federací, kde EU stojí na vedlejší koleji a na jejímž názoru v zásadě nezáleží.

Potom, tom, co spolu Donald Trump a Vladimir Putin komunikovali u příležitosti Trumpových 80. narozenin, může vyústit právě v to, že se Rusové a Američané opět pokusí vytlačit EU na vedlejší kolej.

„Včera jsme měli velmi dobrý rozhovor s prezidentem Zelenským a prezidentem Putinem a vidím – možná v tom můžeme něco udělat,“ řekl Trump.

Obavy Evropanů ještě znásobil Putinův poradce Jurij Ušakov, který oznámil, že se s Trumpem dohodl na tom, že jeho vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijedou do Moskvy.

Anketa

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?

3%
95%
2%
hlasovalo: 1055 lidí
Jenže francouzský prezident Emmanuel Macron dal v rozhovoru pro TF1 najevo, že takhle to pro EU nesmí končit.

„Správný druh jednání je takový, ve kterém Ukrajina a Rusko sedí u stolu a Evropané a Američané jsou po jejich boku,“ uvedl Macron.

Politici EU mezitím jednají o 21. balíčku protiruských sankcí.

„Ale existuje jen málo náznaků, že by Spojené státy, které zmírnily energetické sankce proti Rusku uprostřed prudkého nárůstu světových cen, chtěly následovat tento příklad nebo dokonce poskytnout další finanční prostředky na podporu válečného úsilí Kyjeva,“ napsal server Politico.

„Ukazuje se, že jediný člověk na planetě – to vypovídá o roli prezidenta na světové scéně – který může spojit obě strany a pokusit se vyjednat konec této války, je prezident Trump,“ řekl vysoce postavený úředník Trumpovy administrativy.

Psali jsme:

Posun mezi Ruskem a Ukrajinou? Hned po Trumpových narozeninách
Jízlivý vzkaz Grety k Trumpovým narozeninám asi zapadne
Víc peněz a kariérní postup. Zelenskyj láká další muže do armády
Vadí vám UPA? To máte smůlu, vzkázali Ukrajinci Polákům

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://en.kremlin.ru

https://www-tf1info-fr.translate.goog

https://www.politico.eu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ekonomika , EU , Rusko , sankce , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Politico , válka na Ukrajině , TF1 , ernergetika

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vnímáte válku na Ukrajině obdobně jako Emmanuel Macron?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Nemá snad pravdu?

Belgický podnikatel a bývalý lobbista Frédéric Baldan, který kvůli kritice Ursuly von der Leyenové na několik měsíců přišel o přístup ke svým penězům, varuje, že se EU mění v totalitní stát, který chce ovládat veškeré aspekty našich životů. Toho podnikatele nemám, ale také mám dojem, že nás chce EU ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jitrocel srovná postavu i pochroumané zdravíJitrocel srovná postavu i pochroumané zdraví Chutné svačinky snižující krevní tlak stejně jako lékyChutné svačinky snižující krevní tlak stejně jako léky

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Já ji obdivoval. Svět se posr*l.“ Umělec smutní nad Dagmar Peckovou

14:15 „Já ji obdivoval. Svět se posr*l.“ Umělec smutní nad Dagmar Peckovou

Jak jsme již informovali, na Praze 9 se o senátorské křeslo utkají umělkyně Dagmar Pecková a současn…