Zwyrtek Hamplová: Jakýkoli postih nazývám vydíráním

Migrační pakt je právní diktatura, protože upírá jednotlivým státům svobodnou vůli rozhodovat o svém území. Nikdo nemá právo určovat, kdo bude v naší zemi vedle nás žít.
Jakýkoli postih za neuposlechnutí toho příkazu nazývám vydíráním.
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