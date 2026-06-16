Zwyrtek Hamplová: Jakýkoli postih nazývám vydíráním

16.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migračnímu paktu

Zwyrtek Hamplová: Jakýkoli postih nazývám vydíráním
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Migrační pakt je právní diktatura, protože upírá jednotlivým státům svobodnou vůli rozhodovat o svém území. Nikdo nemá právo určovat, kdo bude v naší zemi vedle nás žít.

Jakýkoli postih za neuposlechnutí toho příkazu nazývám vydíráním.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
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Článek obsahuje štítky

Zwyrtek Hamplová , migrační pakt

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