Skopeček (ODS): Připravíme daňovou reformu

Připravíme daňovou reformu s cílem snížit vysoké zdanění práce a to zejména na straně zaměstnavatelů v kontextu jejich vysokého odvodového zatížení. Vysoké zdanění práce motivuje k obcházení standardních pracovních smluv, roste šedá či černá ekonomika, brzdí to mobilitu na pracovním trhu i ekonomiku jako celek.
Nižší podíl zdanění práce pak bude muset být kompenzován v daňovém mixu vyšším podílem spotřebních či majetkových daní.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
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