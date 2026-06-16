Skopeček (ODS): Připravíme daňovou reformu

16.06.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k daňovému systému

Skopeček (ODS): Připravíme daňovou reformu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr financí za ODS Jan Skopeček

Připravíme daňovou reformu s cílem snížit vysoké zdanění práce a to zejména na straně zaměstnavatelů v kontextu jejich vysokého odvodového zatížení. Vysoké zdanění práce motivuje k obcházení standardních pracovních smluv, roste šedá či černá ekonomika, brzdí to mobilitu na pracovním trhu i ekonomiku jako celek.

Nižší podíl zdanění práce pak bude muset být kompenzován v daňovém mixu vyšším podílem spotřebních či majetkových daní.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
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Článek obsahuje štítky

daně , ODS , Skopeček

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A to, aby na vysoce postavené veřejné funkcionáře byly vyšší nároky na transparentnost a aby všichni měli možnost vědět, zda tento politik bydlí v obecním bytě? Ono je dost možné, že Mrázová nebude jediná, kdo obecní bydlení zneužil. Není také na místě ta pravidla pro přidělování obecních bytů změni...

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Ehm ..............., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseviam , 16.06.2026 13:43:51
Zvýšení daně z nemovitostí zaručí ODS další debakl při volbách. Trubec. Hodit další daňové zatížení na lidi, nic jiného neumí? Valorizovat vše? A kdo dle inflace valorizuje mzdy, aby na všechny ty valorizace bylo? Jen stát takovým panákům jako je tenhle "chytrák". Šup do lesa a už tam zůstaňte.

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