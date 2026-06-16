Piráti: Zákon o podpoře bydlení budeme bránit i v Senátu

16.06.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Vládní většina výrazně omezila nástroje, které měly pomáhat předcházet bytové nouzi.

Piráti: Zákon o podpoře bydlení budeme bránit i v Senátu
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Novela zákona o podpoře bydlení míří po schválení Poslaneckou sněmovnou do Senátu. Piráti upozorňují, že vládní většina během projednávání ve Sněmovně výrazně oslabila jeho původní podobu a omezila nástroje, které měly pomáhat předcházet bytové nouzi. Proti dalšímu oslabování zákona chtějí nyní bojovat i v horní komoře Parlamentu. Novelu zákona bude v úterý projednávat senátní podvýbor pro bydlení, jehož členkou je i pirátská senátorka Adéla Sucharda Šípová.

„Zákon o podpoře bydlení vznikal jako nástroj prevence. Jeho cílem bylo pomoci lidem dřív, než přijdou o střechu nad hlavou, a dát obcím nástroje, jak podobným situacím předcházet. Bohužel jsme ve Sněmovně sledovali, jak vláda postupně škrtá jednotlivé části systému a omezuje okruh lidí, kterým může zákon pomoci. Přitom právě prevence je to, co rodinám, seniorům nebo mladým lidem v bytové krizi skutečně pomáhá. Jsem ráda, že se nám podařilo prosadit několik pozměňovacích návrhů, které pomoc rozšiřují o dalších zhruba 400 tisíc lidí. Bytovou nouzí je ale v Česku ohroženo zhruba 1,6 milionu lidí a vláda se na většinu z nich úplně vykašlala,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

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Původní návrh počítal s dostupnou sítí kontaktních míst bydlení, asistencí v bydlení a systémem garancí, který měl dostat na trh tisíce dnes nevyužívaných bytů, a to každý rok Podle Pirátů se však zákon během projednávání posunul od prevence k tomu, že řešení problémů přichází až ve chvíli, kdy lidé o bydlení přijdou.

„Krize bydlení dopadá na stále více rodin, mladých lidí i seniorů a stát si nemůže dovolit rezignovat na prevenci. Výsledkem bytové nouze, nestability nájemních vztahů a častého stěhování jsou mimo jiné i horší studijní výsledky dětí, horší šance dostat dobrou práci, zapojit se do života v obci a celkově méně příležitostí uspět. Proto v Senátu upozorním na dopady změn, které ze zákona vyškrtaly řadu funkčních opatření. Chceme, aby zákon skutečně pomáhal lidem udržet si bydlení, ne aby řešil problémy až ve chvíli, kdy se ocitnou v bytové nouzi,“ řekla pirátská senátorka Adéla Sucharda Šípová.

Piráti dlouhodobě prosazují řešení bytové krize postavené na kombinaci prevence, podpory dostupného nájemního bydlení a rychlejší výstavby. Podle nich je „současná podoba zákona promarněnou příležitostí pomoci lidem i obcím efektivněji zvládat rostoucí problémy s bydlením. Vláda často mluví o pragmatismu a efektivním státu. Když máme ale k dispozici nástroj, který dokáže předcházet drahým sociálním problémům a pomoci lidem včas, vláda ho oslabí. Proto budeme i v Senátu usilovat o to, aby se původní smysl zákona neztratil úplně,“ doplnila Richterová.

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bydlení , legislativa , piráti

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