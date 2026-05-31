Rozhovory PL- Jan Wolf

07.06.2026 22:22 | Monitoring
autor: Hans Štembera

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Wolf , Rozhovory PL

JUDr. Daniela Kovářová byl položen dotaz

Jste pro referendum?

Podle mě máte pravdu oba tábory. Jeden tvrdí, že si většina lidí Euro nepřeje, druhý, že jsme se k němu zavázali. Nebylo by teda řešením, vyvolat znovu referendum o našem členství v EU a přijetí Eura? Prý se teď nějaký zákon o referendum chystá, podpoříte ho?

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