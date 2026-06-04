Celní správa: Neproclené vozidlo může kupujícího přijít draho

Celníci se v praxi setkávají s případy, kdy jsou na území České republiky nabízena nebo provozována vozidla dovezená ze třetích zemí, aniž by byla řádně propuštěna do příslušného celního režimu. Taková vozidla často nemají registrační značky členských států Evropské unie nebo jsou opatřena pouze převozními značkami ze zemí mimo Unii. Za vzniklý celní dluh může odpovídat více osob společně a nerozdílně. Odpovědnost se přitom nevztahuje pouze na samotného dovozce, ale také na každého, kdo vozidlo nabyl, držel nebo užíval za okolností, kdy mohl nebo měl vědět, že nebyly splněny povinnosti podle celních předpisů. Správce cla pak může požadovat úhradu cla i daně z přidané hodnoty po kterékoli z těchto osob.
Pracovníci celní správy upozorňují, že by kupující měli věnovat zvýšenou pozornost zejména vozidlům dovezeným ze států mimo Evropskou unii. Podezřelé mohou být například chybějící registrační značky, neúplná dokumentace nebo nejasný původ vozidla. Nedostatečná obezřetnost může mít významné finanční důsledky. Příslušníci celní správy doporučují před koupí vozidla vždy ověřit jeho původ, dovozní dokumentaci a skutečnost, zda bylo vozidlo řádně procleno. V případě pochybností je vhodné obrátit se na příslušný celní úřad, který může poskytnout potřebné informace a pomoci předejít následným komplikacím.
Celní správa České republiky dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s dovozem zboží ze třetích zemí a apeluje na veřejnost, aby při nákupu vozidel postupovala obezřetně. Ověření původu a splnění zákonných povinností může kupujícím ušetřit nejen finanční prostředky, ale také zdlouhavé správní řízení.
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