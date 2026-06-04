Celní správa: Neproclené vozidlo může kupujícího přijít draho

07.06.2026 20:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Celní správa České republiky upozorňuje na rizika spojená s nákupem ojetých vozidel dovezených ze zemí mimo Evropskou unii, která nejsou opatřena registračními značkami některého z členských států. Pokud takové vozidlo nebylo řádně procleno, může povinnost uhradit vzniklý celní dluh dopadnout nejen na dovozce, ale také na osobu, která vozidlo koupila nebo drží. Kupující by proto měli vždy důsledně ověřit původ vozidla a splnění všech celních povinností.

Celní správa: Neproclené vozidlo může kupujícího přijít draho
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Celníci se v praxi setkávají s případy, kdy jsou na území České republiky nabízena nebo provozována vozidla dovezená ze třetích zemí, aniž by byla řádně propuštěna do příslušného celního režimu. Taková vozidla často nemají registrační značky členských států Evropské unie nebo jsou opatřena pouze převozními značkami ze zemí mimo Unii. Za vzniklý celní dluh může odpovídat více osob společně a nerozdílně. Odpovědnost se přitom nevztahuje pouze na samotného dovozce, ale také na každého, kdo vozidlo nabyl, držel nebo užíval za okolností, kdy mohl nebo měl vědět, že nebyly splněny povinnosti podle celních předpisů. Správce cla pak může požadovat úhradu cla i daně z přidané hodnoty po kterékoli z těchto osob.

Pracovníci celní správy upozorňují, že by kupující měli věnovat zvýšenou pozornost zejména vozidlům dovezeným ze států mimo Evropskou unii. Podezřelé mohou být například chybějící registrační značky, neúplná dokumentace nebo nejasný původ vozidla. Nedostatečná obezřetnost může mít významné finanční důsledky. Příslušníci celní správy doporučují před koupí vozidla vždy ověřit jeho původ, dovozní dokumentaci a skutečnost, zda bylo vozidlo řádně procleno. V případě pochybností je vhodné obrátit se na příslušný celní úřad, který může poskytnout potřebné informace a pomoci předejít následným komplikacím.

Celní správa České republiky dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s dovozem zboží ze třetích zemí a apeluje na veřejnost, aby při nákupu vozidel postupovala obezřetně. Ověření původu a splnění zákonných povinností může kupujícím ušetřit nejen finanční prostředky, ale také zdlouhavé správní řízení.

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Celní správa , TZ

JUDr. Daniela Kovářová byl položen dotaz

Jste pro referendum?

Podle mě máte pravdu oba tábory. Jeden tvrdí, že si většina lidí Euro nepřeje, druhý, že jsme se k němu zavázali. Nebylo by teda řešením, vyvolat znovu referendum o našem členství v EU a přijetí Eura? Prý se teď nějaký zákon o referendum chystá, podpoříte ho?

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