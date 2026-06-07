Procházka (TOP 09): AfD je strana ideově blízká ruskému režimu

07.06.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

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Procházka (TOP 09): AfD je strana ideově blízká ruskému režimu
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

AfD je stranou, která (na rozdíl od sudetoněmeckého krajanského sdružení) požaduje revizi Benešových dekretů.

Je stranou ideově blízkou ruskému režimu.

Opakovaně ji provázely aféry spojené s vazbami jejích představitelů na Rusko.

Klaus a Okamura se tam budou cítit jako doma.

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Článek obsahuje štítky

Procházka , TOP 09

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22:14 Procházka (TOP 09): AfD je strana ideově blízká ruskému režimu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke straně Alternativa pro Německo.