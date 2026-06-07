Senátor Rychlík: Veselý byl znovuzvolen politiky, kterým v XTV dělá kampaně

Pro absolventy vysoké školy života jednoduše: podle rozsudku Nejvyššího správního soudu Lubomír Xaver Veselý nezákonným odvoláním Dozorčí komise ČT ( spolu třeba s Jiřím Šlégrem a osmi dalšími) způsobil škodu 4 miliony.
Ze zákona má Rada dva úkoly - volit a odvolávat ředitele, kontrolovat hospodařeni. Takže - asi nějakého šetření se od člověka, který i vám způsobil manko, nedočkáte Druhá věc: střet zájmů paragraf 5/ odstavec 2. Xaver: “ V Radě ČT zastupuju obchodní zájmy XTV!” To je porušení zákona! Má zastupovat zájmy koncesionářů, na vás zvysoka…v civilizované zemi je to bez pardonu na odvolání! Tady byl znovuzvolen politiky, kterým v XTV dělá kampaně.
Pak pár dalších porušení zákona. Třeba hrubé porušení důstojnosti Rady ČT. Gratuluju k oslavě porušování zákona. Vše přehledně ZDE.
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