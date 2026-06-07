Senátor Rychlík: Veselý byl znovuzvolen politiky, kterým v XTV dělá kampaně

07.06.2026 19:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke znovuzvolení Xavera Veselého do Rady ČT.

Senátor Rychlík: Veselý byl znovuzvolen politiky, kterým v XTV dělá kampaně
Foto: ČT
Popisek: Břetislav Rychlík

Pro absolventy vysoké školy života jednoduše: podle rozsudku Nejvyššího správního soudu Lubomír Xaver Veselý nezákonným odvoláním Dozorčí komise ČT ( spolu třeba s Jiřím Šlégrem a osmi dalšími) způsobil škodu 4 miliony.

Ze zákona má Rada dva úkoly - volit a odvolávat ředitele, kontrolovat hospodařeni. Takže -  asi nějakého šetření se od člověka, který i vám způsobil manko, nedočkáte Druhá věc: střet zájmů paragraf 5/ odstavec 2. Xaver: “ V Radě ČT zastupuju obchodní zájmy XTV!” To je porušení zákona! Má zastupovat zájmy koncesionářů, na vás zvysoka…v civilizované zemi je to bez pardonu na odvolání! Tady byl znovuzvolen politiky, kterým v XTV dělá kampaně.

Pak pár dalších porušení zákona. Třeba hrubé porušení důstojnosti Rady ČT. Gratuluju k oslavě porušování zákona. Vše přehledně ZDE.

doc. Břetislav Rychlík

  • BPP
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pavel a euro. „Kdo si to u něj objednal?“ Kovářová už tuší
Pavlovo „přepadení vlády“. Kolář se vložil do sporu a schytal to
„Neví ani ň.“ Ševčík čísly rozdrtil Pavla
„Wir schaffen das.“ Kancléř Merz zopakoval slavnou větu Merkelové

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.zakonyprolidi.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Rychlík

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobře, že byl Veselý znovuzvolen?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Daniela Kovářová byl položen dotaz

Jste pro referendum?

Podle mě máte pravdu oba tábory. Jeden tvrdí, že si většina lidí Euro nepřeje, druhý, že jsme se k němu zavázali. Nebylo by teda řešením, vyvolat znovu referendum o našem členství v EU a přijetí Eura? Prý se teď nějaký zákon o referendum chystá, podpoříte ho?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Šediny jsou novým symbolem elegance Šediny jsou novým symbolem elegance Plánované intimní hrátky mají hodně velká pozitiva Plánované intimní hrátky mají hodně velká pozitiva

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Rychlík: Veselý byl znovuzvolen politiky, kterým v XTV dělá kampaně

19:21 Senátor Rychlík: Veselý byl znovuzvolen politiky, kterým v XTV dělá kampaně

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke znovuzvolení Xavera Veselého do Rady ČT.