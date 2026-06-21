Rozhovory PL- Petr Drulák

21.06.2026 23:00 | Monitoring
autor: Hans Štembera

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Drulák , Rozhovory PL

RNDr. Vendula Svobodová byl položen dotaz

Dá se nyní nějak zjistit, kdo z politiků využívá obecní bydlení?

Myslíte, že těch politiků jako Mrázová bude víc? A máte pro váš návrh, aby to, kdo z politiků využívá obecní byt bylo veřejné podporu u jiných stran? A nebylo by ještě lepší, kdyby se zásadně změnila kritéria pro přidělování takových bytů?

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