„Havel a celá ta disidentská šlechta byly hyeny!“ Zemřel antikomunista Jiří Wolf

„Jsem na sto procent přesvědčen, že Havel spolupracoval se sovětskou vojenskou rozvědkou GRU… Plakáty, ty velikánské portréty s Havlem, ty tiskla Státní bezpečnost… A heslo o pravdě a lásce? To řekl indický filozof Gándhí, Havel to jen ukradl, ale nikdy neřekl pravdu, že to nepochází z něho. Vydával to za svůj rozum, za svou velkou filozofii. Ale vzdělaní lidé, kteří znají něco o Indii, to věděli,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Jiří Wolf v roce 2012. Bylo to dost tvrdé obvinění, ale ticho po pěšině. Pravda, občas se choval dost zbrkle a trochu podivně. A tak si přečtěte naši vzpomínku na něj…
To opravdu říkal…
Pakliže bude opět někdo tvrdit, že si to ParlamentníListy.cz vycucaly z prstu, tak vše výše i níže zmíněné najde v našem archivu. V roce 2011 nám třeba sdělil: „Okrádali nás. Havel a celá ta šlechta byly hyeny, co to dělaly pro peníze. Přes Nadaci Charty 77 dostávali prachy ze zahraničí, ale k většině vězňů a jejich rodinám se nic nedostalo. Ty prachy šly na opravy jejich chat, různý žranice a chlast. Navíc se o ně podělili s estébákama. Lidi, kteří se vraceli domů z kriminálu, pak často umírali hlady. Takových případů bylo poměrně hodně.“
Když se autor článku setkal nedaleko Knihovny Václava Havla s disidentkou a publicistkou Petruškou Šustrovou, která kdysi občas s ParlamentnímiListy.cz také spolupracovala, a ptal se na důvod konce této spolupráce, sdělila mu: „Víte, Honzo, vy asi jste opozice, ale píšete strašné bláboly. Třeba ten Wolf, to je blázen. Nepopírám to, co prožil, popírám to, co dnes říká!“ Také čest její památce!
Wolf byl ale kritický na všechny strany. Dalo by se to asi vyjádřit názvem historického románu Aloise Jiráska Proti všem. „Agent StB Andrej Babiš má tolik peněz, že si potřebné voliče koupí. Kdo má nejvíc peněz a bude mít víc polepenou republiku, tak si 'ovčany' jako hloupé ovce velmi rychle získá. Babiš je sice schopný člověk, ale se svou minulostí by vůbec neměl mít odvahu kandidovat. Je to sebranka. Česko je tak malinké, že se v té politické žumpě nemá normální slušný člověk šanci prosadit. Je to tu prolezlé kmotrovstvím, mafiemi a nějaké seriózní hnutí slušných lidí vůbec nemá šanci,“ řekl nám v roce 2013. Miloše Zemana či Václava Klause nemohl ani cítit, vyčítal jim mnohé.
Wolf a vězení
Poprvé byl Jiří Wolf zatčen v roce 1978, když u něj policie při domovní prohlídce našla protistranické a protisocialistické dokumenty. Byl odsouzen za podvracení republiky ke třem letům vězení. Následně prohlásil, že byl k přiznání donucen nátlakem, takže mu byl za falešné obvinění trest zvýšen o dalších šest měsíců. Více než půl roku byl v Minkovicích umístěn na izolaci ve zvláštním oddělení. Část trestu kvůli neplnění pracovní normy strávil v drsném žaláři ve Valdicích.
Při druhém trestu skoro zemřel. Byl zatčen roku 1983 za to, že rakouskému velvyslanectví v Praze údajně předal informace o podmínkách věznění v Československu, konkrétně v Minkovicích. Za podvracení republiky byl odsouzen k šesti letům vězení. Ve Valdicích se jeho zdraví zhoršilo. Trpěl například bolestmi hrudníku a zhoršením zraku. Když v roce 1984 na jeho případ upozornila Amnesty International, zdravotní péče a podmínky se zlepšily. Trpěl pak přesto chronickým únavovým syndromem a depresemi.
Poté, co ho ParlamentníListy.cz vyzpovídaly na jedné z demonstrací za dob covidu-19, tak autorovi těchto řádků vynadal, že to neautorizoval. V takovém případě nicméně jen letmo sbíráme názory účastníků a nikomu možnost autorizace nedáváme. Mezitím jsme se párkrát setkali. Bydlel na jednom z pražských sídlišť a psal třeba i pohádky. Jiří Wolf kritizoval v polistopadové republice mnoho věcí a byl nesmlouvavý. Zemřel 16. června. S úctou vzpomínáme!
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