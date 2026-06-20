„Havel a celá ta disidentská šlechta byly hyeny!“ Zemřel antikomunista Jiří Wolf

21.06.2026 10:51 | Reportáž
autor: Jan Rychetský

Prominentní disidenty označoval za chartistickou šlechtu. Tedy Václava Havla, Václava Bendu a několik dalších. Jiří Wolf si za bývalého režimu ale prožil například i dlouhodobou izolaci. Někteří z disidentů o něm hovořili jako o muži, co si vymýšlí. ParlamentníListy.cz s ním mnohokrát hovořily a tady jsou některé jeho názory. Nicméně čest jeho památce.

„Havel a celá ta disidentská šlechta byly hyeny!“ Zemřel antikomunista Jiří Wolf
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Wolf

„Jsem na sto procent přesvědčen, že Havel spolupracoval se sovětskou vojenskou rozvědkou GRU… Plakáty, ty velikánské portréty s Havlem, ty tiskla Státní bezpečnost… A heslo o pravdě a lásce? To řekl indický filozof Gándhí, Havel to jen ukradl, ale nikdy neřekl pravdu, že to nepochází z něho. Vydával to za svůj rozum, za svou velkou filozofii. Ale vzdělaní lidé, kteří znají něco o Indii, to věděli,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Jiří Wolf v roce 2012. Bylo to dost tvrdé obvinění, ale ticho po pěšině. Pravda, občas se choval dost zbrkle a trochu podivně. A tak si přečtěte naši vzpomínku na něj…

To opravdu říkal…

Pakliže bude opět někdo tvrdit, že si to ParlamentníListy.cz vycucaly z prstu, tak vše výše i níže zmíněné najde v našem archivu. V roce 2011 nám třeba sdělil: „Okrádali nás. Havel a celá ta šlechta byly hyeny, co to dělaly pro peníze. Přes Nadaci Charty 77 dostávali prachy ze zahraničí, ale k většině vězňů a jejich rodinám se nic nedostalo. Ty prachy šly na opravy jejich chat, různý žranice a chlast. Navíc se o ně podělili s estébákama. Lidi, kteří se vraceli domů z kriminálu, pak často umírali hlady. Takových případů bylo poměrně hodně.“

Když se autor článku setkal nedaleko Knihovny Václava Havla s disidentkou a publicistkou Petruškou Šustrovou, která kdysi občas s ParlamentnímiListy.cz také spolupracovala, a ptal se na důvod konce této spolupráce, sdělila mu: „Víte, Honzo, vy asi jste opozice, ale píšete strašné bláboly. Třeba ten Wolf, to je blázen. Nepopírám to, co prožil, popírám to, co dnes říká!“ Také čest její památce!

Wolf byl ale kritický na všechny strany. Dalo by se to asi vyjádřit názvem historického románu Aloise Jiráska Proti všem. „Agent StB Andrej Babiš má tolik peněz, že si potřebné voliče koupí. Kdo má nejvíc peněz a bude mít víc polepenou republiku, tak si 'ovčany' jako hloupé ovce velmi rychle získá. Babiš je sice schopný člověk, ale se svou minulostí by vůbec neměl mít odvahu kandidovat. Je to sebranka. Česko je tak malinké, že se v té politické žumpě nemá normální slušný člověk šanci prosadit. Je to tu prolezlé kmotrovstvím, mafiemi a nějaké seriózní hnutí slušných lidí vůbec nemá šanci,“ řekl nám v roce 2013. Miloše Zemana či Václava Klause nemohl ani cítit, vyčítal jim mnohé.

Wolf a vězení

Poprvé byl Jiří Wolf zatčen v roce 1978, když u něj policie při domovní prohlídce našla protistranické a protisocialistické dokumenty. Byl odsouzen za podvracení republiky ke třem letům vězení. Následně prohlásil, že byl k přiznání donucen nátlakem, takže mu byl za falešné obvinění trest zvýšen o dalších šest měsíců. Více než půl roku byl v Minkovicích umístěn na izolaci ve zvláštním oddělení. Část trestu kvůli neplnění pracovní normy strávil v drsném žaláři ve Valdicích.

Při druhém trestu skoro zemřel. Byl zatčen roku 1983 za to, že rakouskému velvyslanectví v Praze údajně předal informace o podmínkách věznění v Československu, konkrétně v Minkovicích. Za podvracení republiky byl odsouzen k šesti letům vězení. Ve Valdicích se jeho zdraví zhoršilo. Trpěl například bolestmi hrudníku a zhoršením zraku. Když v roce 1984 na jeho případ upozornila Amnesty International, zdravotní péče a podmínky se zlepšily. Trpěl pak přesto chronickým únavovým syndromem a depresemi.

Poté, co ho ParlamentníListy.cz vyzpovídaly na jedné z demonstrací za dob covidu-19, tak autorovi těchto řádků vynadal, že to neautorizoval. V takovém případě nicméně jen letmo sbíráme názory účastníků a nikomu možnost autorizace nedáváme. Mezitím jsme se párkrát setkali. Bydlel na jednom z pražských sídlišť a psal třeba i pohádky. Jiří Wolf kritizoval v polistopadové republice mnoho věcí a byl nesmlouvavý. Zemřel 16. června. S úctou vzpomínáme!


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„Zničíme vládu,“ křičel starý horník. Z pohřbu Zdeny Mašínové
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Havel , Klaus , komunismus , politika , Wolf , Zeman

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pan Wolf měl pravdu o chartistické šlechtě kolem V.Havla, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusenapetr , 21.06.2026 12:07:01
kterou tvořili hlavně V.Benda,A.Vondra,P.Úhl,J.Dientsbier,D.Němcová a další ti byli hlavními příjemci peněz ze zahraničních nadací . Valuty jim byly měněny za Bony a byli to králové Tuzexu. Havel jezdil v nejnovějším Mercedesu měl lepší auto než prezident Husák. Dětičky disidentů si kupovaly v Tuzexu ryfle a elektroniku a dostalo se i na ty kteří měli disidenty na starosti.Aby nemuseli zpanštělí disidenti do vězení za to že nepracovali byla pracovní povinnost , tak si najímali osoby které za ně pracovaly. Tito disidenti v podstatě připravovali ve spolupráci s komunistickými prominenty z Prognostického ústavu podmínky pro majetkový převrat po roce 89 .Havel pindal o lásce a přechodu k demokracií a dělal kouřovou clonu majetkovému převratu kdy stát přišel postupně o veškerý strategický vysoce ziskový majetek který i bez DPH plnil státní kasu a vytvářel vyrovnané státní rozpočty .Nyní ty stovky miliard mizí v zahraničí a stát si na provoz půjčuje.Z průmyslově vyspělé země která byla potravinově soběstačná a dokázala vyrábět i reaktory do jaderných elektráren, obráběcí stroje ,stavět v zahraničí cukrovary,pivovary,textilky jsme se stali bezvýznamnou montovnou . Dokázali jsme vybudovat významnou část ropovodu Družba a plynovod z Ruska což nám zajišťovalo prosperitu než nám to Američani s vlastizrádci zakázali.

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