Kdy seberete řád Zelenskému? Nepříjemná otázka na Pavla

Ceremoniálu se zúčastnil sám Zelenskyj, který Melnyka a jeho manželku označil za „ikonické Ukrajince 20. století, kteří jsou hluboce respektováni“. Zároveň Zelenskyj podepsal dekret, jímž udělil jedné elitní speciální jednotce čestný název „Hrdinové UPA“. UPA (Ukrajinská povstalecká armáda) je v Polsku spojována především s masovými vraždami polských civilistů na Volyni a v Haliči v letech 1943–1945. Nawrocki uvedl: „Bandité a vrazi žen a dětí nemohou být oslavováni“Polský prezident Karol Nawrocki reagoval ostře. V projevu, který zveřejnil na sociálních sítích, mimo jiné řekl:„Bohužel prezident Zelenskyj prokázal, že Ukrajina se svou mentalitou oslavování banditů a vrahů z Ukrajinské povstalecké armády není připravena být součástí evropské rodiny.“ A dodal: „V evropské rodině nemohou být oslavováni bandité a vrazi, kteří zabíjeli ženy a děti, kteří zabíjeli Poláky… a UPA nemůže být oslavována.“
Nawrocki dále zdůraznil, že pro většinu polské společnosti zůstává UPA především formací zodpovědnou za kruté zločiny proti občanům Polské republiky během druhé světové války. Po konzultaci s kapitulou Řádu bílé orlice rozhodl o odebrání nejvyššího polského vyznamenání Zelenskému. Vracení vyznamenání na obou stranách. Kromě Budanova vrátil své polské vyznamenání i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Naopak bývalý polský velvyslanec v Kyjevě Bartosz Cichocki vrátil ukrajinské vyznamenání, které obdržel v roce 2022. Polsko dlouhodobě kritizuje ukrajinskou glorifikaci OUN a UPA, která podle Varšavy poškozuje památku desítek tisíc polských obětí volyňských a haličských masakrů. Ukrajinská strana naopak tvrdí, že jde o legitimní připomínání boje proti sovětskému a nacistickému totalitarismu.
K celé kauze se vyjádřil i český poslanec a předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl:„Ptám se, proč Petr Pavel nereaguje stejným způsobem a jako obvykle alibisticky mlčí.
Uctívači nacismu Řád bílého lva prostě náležet nesmí!“
Jablkem sváru mezi Varšavou a Kyjevem zůstává také výklad role Melnyka v dějinách. Andrij Melnyk nebyl osobně nikdy soudně usvědčen ani odsouzen za válečné zločiny. Na druhou stranu jeho frakce OUN-M aktivně spolupracovala s německými nacisty na počátku invaze do Sovětského svazu. Jednotky spojené s OUN-M (např. Bukovinský batalion nebo příslušníci ukrajinské pomocné policie) se podílely na pogromech proti Židům, na masakrech v Babím Jaru a na dalších akcích holocaustu na Ukrajině. OUN-M také vydávala antisemitskou propagandu. OUN-M byla méně zapojená do masakrů polských rodin na Volyni (1943–1945) než radikálnější banderovci (UPA), ale někteří melnykovci se jich účastnili. Historici uvádějí, že Melnyk sám nebyl přímo u velení těchto akcí.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku