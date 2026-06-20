Kdy seberete řád Zelenskému? Nepříjemná otázka na Pavla

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20.06.2026 15:35 | Monitoring
autor: Martin Huml

Polský prezident Nawrocki odňal svému ukrajinskému protějšku Řád bílé orlice. Vzápětí se na Ukrajině rozjela vlna vracení polských vyznamenání. A šéf strany PRO, Jindřich Rajchl se ptá, kdy Zelenskému odejme řád prezident Petr Pavel.

Kdy seberete řád Zelenskému? Nepříjemná otázka na Pavla
Foto: Blesk
Popisek: Petr Pavel

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Kyrylo Budanov je ukrajinský šéf rozvědky a od 2. ledna 2026 je šéfem Kanceláře prezidenta Ukrajiny. Gesto z jeho strany přichází poté, co polský prezident Karol Nawrocki odebral ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání Řád bílé orlice. Poláky dříve popudilo Zelenského rozhodnutí udělit jedné z jednotek speciálních sil čestný název „Hrdinové UPA“ a státní pocty při repatriaci a pohřbu vůdce OUN Andrije Melnyka. „Rozhodnutí polského prezidenta je nepřátelským aktem vůči našemu lidu a hraje do karet Moskvě,“ napsal Budanov na sociálních sítích. „Ukrajina neříká žádnému jinému národu, jak má učit svou historii.“ Koncem května 2026 Ukrajina s plnými státními poctami převezla a pohřbila ostatky Andrije Melnyka (1890–1964), dlouholetého vůdce Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN).

Ceremoniálu se zúčastnil sám Zelenskyj, který Melnyka a jeho manželku označil za „ikonické Ukrajince 20. století, kteří jsou hluboce respektováni“. Zároveň Zelenskyj podepsal dekret, jímž udělil jedné elitní speciální jednotce čestný název „Hrdinové UPA“. UPA (Ukrajinská povstalecká armáda) je v Polsku spojována především s masovými vraždami polských civilistů na Volyni a v Haliči v letech 1943–1945. Nawrocki uvedl: „Bandité a vrazi žen a dětí nemohou být oslavováni“Polský prezident Karol Nawrocki reagoval ostře. V projevu, který zveřejnil na sociálních sítích, mimo jiné řekl:„Bohužel prezident Zelenskyj prokázal, že Ukrajina se svou mentalitou oslavování banditů a vrahů z Ukrajinské povstalecké armády není připravena být součástí evropské rodiny.“ A dodal: „V evropské rodině nemohou být oslavováni bandité a vrazi, kteří zabíjeli ženy a děti, kteří zabíjeli Poláky… a UPA nemůže být oslavována.“

Nawrocki dále zdůraznil, že pro většinu polské společnosti zůstává UPA především formací zodpovědnou za kruté zločiny proti občanům Polské republiky během druhé světové války. Po konzultaci s kapitulou Řádu bílé orlice rozhodl o odebrání nejvyššího polského vyznamenání Zelenskému. Vracení vyznamenání na obou stranách. Kromě Budanova vrátil své polské vyznamenání i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Naopak bývalý polský velvyslanec v Kyjevě Bartosz Cichocki vrátil ukrajinské vyznamenání, které obdržel v roce 2022. Polsko dlouhodobě kritizuje ukrajinskou glorifikaci OUN a UPA, která podle Varšavy poškozuje památku desítek tisíc polských obětí volyňských a haličských masakrů. Ukrajinská strana naopak tvrdí, že jde o legitimní připomínání boje proti sovětskému a nacistickému totalitarismu.

K celé kauze se vyjádřil i český poslanec a předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl:„Ptám se, proč Petr Pavel nereaguje stejným způsobem a jako obvykle alibisticky mlčí.
Uctívači nacismu Řád bílého lva prostě náležet nesmí!“

 

Jablkem sváru mezi Varšavou a Kyjevem zůstává také výklad role Melnyka v dějinách. Andrij Melnyk nebyl osobně nikdy soudně usvědčen ani odsouzen za válečné zločiny. Na druhou stranu jeho frakce OUN-M aktivně spolupracovala s německými nacisty na počátku invaze do Sovětského svazu. Jednotky spojené s OUN-M (např. Bukovinský batalion nebo příslušníci ukrajinské pomocné policie) se podílely na pogromech proti Židům, na masakrech v Babím Jaru a na dalších akcích holocaustu na Ukrajině. OUN-M také vydávala antisemitskou propagandu. OUN-M byla méně zapojená do masakrů polských rodin na Volyni (1943–1945) než radikálnější banderovci (UPA), ale někteří melnykovci se jich účastnili. Historici uvádějí, že Melnyk sám nebyl přímo u velení těchto akcí.

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://united24media.com

https://www.nytimes.com

https://www.prezydent.pl

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Článek obsahuje štítky

Bandera , Budanov , Zelenskyj , Nawrocki

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Měla by se moderní Ukrajina hlásit k odkazu Melnyka a Bandery?


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JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Měli bychom být víc soběstační

Pane Rajchl, souhlasím s vámi, že nemáme čekat na nějakou pomoc ruku odkudkoliv. Není teda třeba opravdu dávat víc na obranu, která je opravdu klíčová? A co třeba větší soběstačnost v zemědělství, ale i dalších věcech. Co proto děláte?

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Zelenský , se vyznamenáním svých jednotek po nacistických zločincích otevřeně přihlásil k nacistům., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseřadový dezolát , 20.06.2026 16:33:42
Potvrdil tím tvrzení prezidenta Putina o nacifikaci ukrajinských politiků. Polský prezident Nawrocký na to reagoval odebráním polského vyznamenání Zelenskému a zachoval si tvář. Naopak v Česku se představitelé opozice v čele s jejich jejich vůdcem generálem Pavlem, rozhodli dále podporovat Zelenského nacistický režim jak finančně, tak ideově. Ukazuje se, že že fašisté v naší politické scéně nejsou členové SPD, či Motoristů, ale naopak jejich rivalové fandící ukrajinským fašistům, či panu Posseltovi.

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