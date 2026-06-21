„Macinkovi nesahají ani po kotníky.“ Ševčík sjel „šašky“

Mírová jednání mezi USA a Íránem v pondělí dospěla ke zdárnému cíli. Donald Trump oznámil, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a ukončit blokádu íránských přístavů. Můžeme očekávat zlevnění pohonných hmot?
Je otázkou, kdy vláda rozhodne o znovuzavedení spotřební daně na naftu a tím se pravděpodobně i zpomalí pokles cen nafty, i když u benzínu by se to mělo projevovat už v nejbližších týdnech.
Důležité bude, aby těžko předvídatelné jednání militantního izraelského státu opět nevstoupilo do tohoto konfliktu a nepřemluvilo prezidenta Trumpa k nějakým dalším nepředloženostem. Celá válka v Hormuzském průlivu, respektive válečné operace v Íránu, byly nesmyslem a jenom poškodily světový obchod.
Petr Macinka v blahopřání Donaldu Trumpovi k 80. narozeninám ocenil jeho odvahu bojovat s establishmentem a bránit národní suverenitu. Podle Marka Ženíška je to ostuda, podle Ondřeje Koláře ze sebe šašci dělají šašky. Co si o tom myslíte?
Mgr. Petr Macinka
Myslím si, že Petr Macinka prokázal schopnost komunikovat s prezidentem Trumpem a s další administrativou Spojených států.
Naopak jsou to představitelé současné opozice, včetně pana Ženíška či Ondřeje Koláře, kteří ze sebe dělají ty šašky, o kterých oni sami píšou. Jsou to představitelé politických stran, které nectí samostatnost České republiky. Zaváděli by nás nejraději do eurosajuzu, do ještě hlubšího propletence až popletence, než je v současné době. Chtějí zavádět nesmyslně euro, neinformují veřejnost, že bychom tím pádem přišli o samostatnou měnovou politiku. Hlásí se svou politikou podpory k nesmyslu rozvědčíka z Hradu o zrušení práva veta v EU, ke vzniku evropského superstátu pod „vůdcovstvím“ Německa. A jsou to oni, kteří vlastně nemají na prvním místě zájmy českých, moravských a slezských domácností, firem a celého státu. Ministrovi Macinkovi svými schopnostmi nesahají ani po kotníky.
Mgr. Ondřej Ženíšek
Guvernér ČNB Aleš Michl se pochlubil, že jel do Bank of England v Londýně zkontrolovat české zlaté rezervy. Neměli bychom tyto rezervy držet na českém území?
Myslím si, že ČNB má prostory pro to, aby mohla pár tun zlata uskladnit na území naší země. Nevidím důvod, proč by zlato mělo zůstávat v Londýně. Je možné, že jsou za tím nějaké jiné, zatím nepublikované informace a zájmy ze strany ČNB.
Švýcaři v referendu hlasovali o zastropování populace na 10 milionech. Návrh byl zamítnut. Uměl byste si představit podobné hlasování u nás?
Já osobně si myslím, že bychom měli přijmout zákon o obecném referendu, ale nevím, proč by se mělo hlasovat třeba o zastropování počtu populace na deseti milionech. Naopak si myslím, že by bylo záhodno, aby se podpořila porodnost a aby počet českých, moravských a slezských občanů rostl a aby se zvýšil počet nově narozených, protože jsme dva roky po sobě byli na historicky nejnižších číslech. A jak to vypadá v letošním roce, tak ten vývoj je podobný jako v minulých letech. To znamená, že s největší pravděpodobností dojde zase k poklesu nově narozených dětí. Dneska už i kdyby se do toho ti mladí pustili, tak vlastně to nestihnou, protože je šestý měsíc a děti se nosí osm až devět měsíců.
Anglické úřady zakazují fotbalovým fanouškům vlajky na veřejném prostranství. Mohly by děsit migranty, argumentují. Snahou úřadů je prý „udržet atmosféru vřelé a soudržné komunity“. Co k tomu říct?
Je to absurdní, co Angličané dělají. Víme, jak se tam rozšířila kriminalita, viděli jsme uřezávat hlavu bělochovi černochem. To není projev rasismu, když se tohle řekne, když je to pravda. Vidíme, jak rostou násilnosti právě v oblastech, kde jsou migranti. A zakazovat fanouškům vlastní vlajky, notabene při mistrovství světa ve fotbale na veřejném prostranství, s důvodem, že by mohly děsit migranty, tak to je totální nesmysl. A je to projev slabosti současné anglické vlády a jejího premiéra Starmera.
Britský premiér Keir Starmer oznámil, že Británie zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Je to vhodný způsob, jak bojovat s negativním vlivem sociálních sítí na dospívající?
Velká část zemí už uvažuje o zamezení přístupu na sociální sítě dětem mladším 16 let. Osobně zastávám názor, po relativně dlouhém sledování pokračující stupidifikace mladé generace, kdy na tuto situaci poukazuji již téměř desítku let, tak je potřeba s tímto něco udělat. Víme podle výzkumných zpráv od neurologů a neuropsychiatrů, že mozek se vyvíjí zhruba až do 21. roku osoby. Podle nich vymývání mozků opravdu prostřednictvím sociálních sítí vede ke stupidifikaci a je dobře, že jejich používání zakázali už ve více zemích. Víme, že je to zakázáno například už přes rok v Austrálii, jedná o tom Dánsko, je to zakázáno teď ve Francii a uvažuje se ještě v dalších státech, včetně České republiky, kde by k tomu mohlo dojít třeba od příštího roku. Takže ano, toto opatření je určitě lepším opatřením než zakazovat fanouškům vlajky ve Velké Británii.
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