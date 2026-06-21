David (SPD): Evropská unie se brání imigraci? Opravdu?

Evropský parlament projednal další návrh na údajné řešení problémů s nelegální migrací. Tentokrát na návrh německého lidovce Mandla. Samozřejmě se mluví o nelegální imigraci. Jenže imigrant se stává nelegálním, až když je mu odmítnuto odvolání proti zamítnutí udělení azylu nebo mezinárodní ochrany.
Problémem je nejen migrace uznaná jako nelegální, ale masová imigrace vůbec. Přicházejí lidé se svými lidskými právy a občanům v Evropské unii z toho vyplývají povinnosti a tlak na snášení problémů a rizik.
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Masová imigrace je ve skutečnosti stále podporována. Evropská komise trvá na zajištění bezpečných cest pro imigranty, trvá na financování sociální podpory a jejich začlenění, dokonce i začlenění v zemích, kam byli navráceni, pokud se to podaří.
Země, které se nebrání jejich příchodu, hledají způsoby, jak se jich zbavit, třeba i pomocí migračního paktu na účet pro migranty neatraktivních zemí střední a východní Evropy. Současně Západ vede války a podporuje konflikty, které vedou k vlnám uprchlíků. Současně Západ vykrádá chudé země bohaté na suroviny a likviduje jejich domácí produkci.
Západ sám, jeho korporace, se podílí na důvodech, proč lidé emigrují. Navrhuje se takzvané rozšíření rozvojové spolupráce, tedy financování projektů v zemích původu potenciálních imigrantů, aby měli zajištěny základní potřeby.
Je to otázka míry a účinnosti. Především by se mělo přestat s podporou konfliktů a vykrádáním zdrojů včetně dovozu kvalifikovaných osob. Nízkou porodnost nelze řešit dovozem. Zásadní je přestat umožňovat příchod imigrantů a začít řešit problémy mimo hranice Evropské unie. K tomu ale není dost vůle.
Žít v Evropské unii není lidské právo. Afrika, Latinská Amerika a Asie se do Evropy nevejdou. Evropané mají právo na bezpečí a ochranu sociálních a ekonomických podmínek.
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