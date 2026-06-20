ČEZ: 27 metrů je výška soustrojí vodní elektrárny Orlík

21.06.2026 19:09 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Číslo týdne

ČEZ: 27 metrů je výška soustrojí vodní elektrárny Orlík
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Všechna soustrojí největší české klasické vodní elektrárny, která jsou vysoká jak panelový dům, budou v příštích letech postupně modernizována. Polovina kapacity Orlíku se díky instalaci nových reverzních turbín změní v přečerpávací elektrárnu, kdy horní nádrží bude orlické přehrada a spodní nádrží Kamýk.

Řešení umožní uložit až 750 MWh elektřiny, tedy denní spotřebu 80 tisíc českých domácností, a pomoci stabilizovat českou energetickou soustavu.

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Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , Orlík , TZ , čáslo týdne

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Co s tím hodláte dělat?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

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