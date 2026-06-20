ČEZ: 27 metrů je výška soustrojí vodní elektrárny Orlík

Všechna soustrojí největší české klasické vodní elektrárny, která jsou vysoká jak panelový dům, budou v příštích letech postupně modernizována. Polovina kapacity Orlíku se díky instalaci nových reverzních turbín změní v přečerpávací elektrárnu, kdy horní nádrží bude orlické přehrada a spodní nádrží Kamýk.
Řešení umožní uložit až 750 MWh elektřiny, tedy denní spotřebu 80 tisíc českých domácností, a pomoci stabilizovat českou energetickou soustavu.
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